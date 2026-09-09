Những chuyên ngành tân bác sĩ nội trú sẽ tranh suất lựa chọn tại Match Day

Match Day 2026 có 444 chỉ tiêu thuộc 37 chương trình đào tạo, trong đó Nội khoa tiếp tục dẫn đầu với 50 suất.

Năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 444 chỉ tiêu bác sĩ nội trú, tăng 18 chỉ tiêu so với năm 2025. Chỉ tiêu được phân bổ cho 37 chương trình đào tạo thuộc các khối ngành Lâm sàng, Cận lâm sàng và Y học cơ sở, bao gồm cả chỉ tiêu đào tạo chung và chỉ tiêu theo địa chỉ tuyển dụng cho phân hiệu Thanh Hóa, Sở Y tế Lào Cai, bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Mắt Hà Nội 2.

Các chương trình này cũng là những chuyên ngành thí sinh sẽ hô tên, lựa chọn tại Match Day - Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú.

Năm nay, Nội khoa dẫn đầu về số lượng với 50 chỉ tiêu, tiếp đến là Chẩn đoán hình ảnh với 30 chỉ tiêu và Da liễu với 22 chỉ tiêu. Nhãn khoa, Nội - Tim mạch, Răng Hàm Mặt, Tâm thần và Ung thư cùng có 20 chỉ tiêu; Hồi sức cấp cứu có 16 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026. (Nguồn: HMU)

Sản phụ khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa, Y học cổ truyền và Y học gia đình mỗi chuyên ngành tuyển 15 chỉ tiêu. Thần kinh có 12 chỉ tiêu, trong khi Gây mê hồi sức có 11 chỉ tiêu. Các chuyên ngành Huyết học - Truyền máu, Lão khoa, Phục hồi chức năng, Tai Mũi Họng, Truyền nhiễm và Y học hạt nhân mỗi chuyên ngành có 10 chỉ tiêu.

Tuyển sinh năm nay có sự điều chỉnh so với năm 2025. Trước đó, Nội khoa cũng đứng đầu về chỉ tiêu với 40 suất, tiếp theo là Ngoại khoa và Tâm thần cùng 30 chỉ tiêu, còn Chẩn đoán hình ảnh 27 chỉ tiêu.

Đáng chú ý, Thủ khoa kỳ thi tuyển Bác sĩ nội trú năm 2024 và năm 2025 đều lựa chọn Sản phụ khoa tại Match Day để tiếp tục con đường học tập và chuyên môn của mình.

Theo thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo sau đại học chất lượng cao, tuyển chọn những sinh viên y khoa xuất sắc, có năng lực lâm sàng vượt trội và khả năng học thuật nổi bật. Chương trình có thời gian đào tạo 3 năm.

Trong quá trình đào tạo, học viên nội trú được học tập trực tiếp tại các bệnh viện tuyến trung ương dưới sự hướng dẫn sát sao của các chuyên gia đầu ngành. Chương trình chú trọng rèn luyện kỹ năng lâm sàng nâng cao, khả năng xử trí các ca bệnh phức tạp và hình thành tư duy của bác sĩ chuyên sâu.

Học viên cũng được tham gia trực bệnh viện, hội chẩn, phẫu thuật và hoạt động nghiên cứu khoa học, qua đó tạo nền tảng để phát triển thành bác sĩ chuyên khoa hoặc giảng viên y khoa chất lượng cao.

Để được đào tạo trở thành bác sĩ nội trú, các thí sinh phải trải qua bài thi tổng hợp, bao phủ toàn bộ nội dung cốt lõi và nâng cao của chương trình đại học. Kỳ thi gồm 3 buổi thi với đề thi kết cấu từ các môn Lâm sàng, gồm: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu và Y học cơ sở, gồm: Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi, Giải phẫu bệnh, bảo đảm tính giá trị, tin cậy và khách quan trong đánh giá năng lực chuyên môn của từng thí sinh.