Vì sao Match Day của ĐH Y Hà Nội được tổ chức vào ngày 9/9?

Nhiều người cho rằng mốc thời gian này có thể xuất phát từ chính lịch trình của kỳ tuyển sinh Bác sĩ nội trú.

Hàng năm, ngày 9/9 - Match Day tại Đại học Y Hà Nội thường được nhắc đến như một cột mốc đặc biệt với các thí sinh Bác sĩ nội trú. Đây là thời điểm những người vừa trải qua kỳ thi tuyển đầy áp lực bước vào hội trường, lần lượt lựa chọn chuyên ngành dựa trên thứ hạng của mình. Nhưng vì sao Match Day lại thường được tổ chức vào ngày 9/9?

Năm nay, Match Day 2026 - Bác sĩ Nội trú khóa 51 sẽ diễn ra vào ngày 9/9/2026 tại Hội trường Lớn, Trường Đại học Y Hà Nội. Nhà trường cũng đã công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ Nội trú khóa 51, chính thức mở màn cho một trong những sự kiện được mong chờ nhất sau mùa thi nội trú.

Nếu tìm một lý do chính thức từ phía nhà trường cho việc lựa chọn ngày 9/9, hiện chưa có thông tin cụ thể được công bố. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng mốc thời gian này có thể xuất phát từ chính lịch trình của kỳ tuyển sinh Bác sĩ nội trú.

Kỳ thi thường diễn ra vào tháng 8, sau đó nhà trường cần thời gian để hoàn tất các khâu chấm thi, tổng hợp và rà soát kết quả, xác định thí sinh đủ điều kiện cũng như chuẩn bị cho ngày đăng ký chuyên ngành. Vì vậy, khoảng một tháng sau kỳ thi, tức đầu tháng 9, là thời điểm tương đối phù hợp để tổ chức Match Day.

NGày 9/9 - Match Day tại Đại học Y Hà Nội là cột mốc đặc biệt với các Bác sĩ nội trú

Cách lý giải này cũng khá dễ hiểu nếu nhìn vào những gì diễn ra tại Match Day. Đây không đơn thuần là một buổi công bố kết quả. Sau khi có kết quả thi và danh sách thí sinh đủ điều kiện, các bác sĩ trẻ sẽ trực tiếp bước vào hội trường để lựa chọn chuyên ngành đào tạo. Thứ hạng càng cao, thí sinh càng có quyền lựa chọn trước; khi một chuyên ngành đã đủ chỉ tiêu, lựa chọn đó sẽ được chốt và những người phía sau sẽ phải cân nhắc các phương án còn lại.

Bởi vậy, Match Day cần diễn ra sau khi toàn bộ kết quả kỳ thi đã được hoàn tất và các điều kiện tham dự được xác định rõ ràng. Mốc 9/9 nếu được nhìn từ góc độ thời gian, nằm khá vừa vặn giữa kỳ thi từ tháng 8 và thời điểm bắt đầu năm học mới.

Dù vậy, việc ngày 9/9 được duy trì qua nhiều năm cũng khiến mốc thời gian này dần mang màu sắc của một ngày hội truyền thống tại Đại học Y Hà Nội. Từ năm 2016, nhà trường tổ chức ngày đăng ký chuyên ngành theo hình thức trực tiếp, tạo nên một khoảnh khắc rất riêng mà những người theo dõi hoạt động đào tạo Bác sĩ nội trú thường nhắc đến.

Match Day không chỉ là buổi đăng ký chuyên ngành mà còn là “lễ trưởng thành” của một thế hệ bác sĩ trẻ

Nếu kỳ thi là cuộc cạnh tranh về kiến thức, khả năng tư duy lâm sàng và nền tảng chuyên môn, thì Match Day lại là thời điểm kết quả ấy được chuyển thành một lựa chọn cụ thể. Một thí sinh có thể đã dành nhiều tháng để ôn thi, nhưng đến khi bước lên sân khấu, chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để quyết định mình sẽ theo đuổi chuyên ngành nào.

Cũng chính vì vậy, ngày 9/9 không chỉ đơn giản là một mốc lịch. Với các thí sinh đủ điều kiện tham dự, đó là ngày họ chính thức biết mình sẽ bắt đầu chặng đường đào tạo Bác sĩ nội trú ở chuyên ngành nào. Tại Việt Nam, đào tạo Bác sĩ nội trú đã được triển khai tại một số trường đại học y khoa. Trong đó, Đại học Y Hà Nội là một trong những cơ sở có lịch sử đào tạo lâu đời, với chương trình Bác sĩ nội trú được bắt đầu từ năm 1974.

Để có cơ hội bước vào chương trình này, các thí sinh phải trải qua một kỳ thi tuyển có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi nền tảng kiến thức y khoa vững vàng cùng khả năng vận dụng vào các tình huống chuyên môn. Sau kỳ thi, những người đủ điều kiện mới tiếp tục bước vào Match Day - nơi thứ hạng được chuyển thành thứ tự lựa chọn chuyên ngành.