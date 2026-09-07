Đại học Y Hà Nội chuẩn bị "ngày hội" bác sĩ nội trú 9/9: Lộ diện người đầu tiên được xướng tên trong Match Day 2026

Match Day 2026 sẽ diễn ra ngày 09/9/2026 tại Hội trường Lớn - Trường Đại học Y Hà Nội.

Hơn 700 thí sinh đủ điều kiện tham dự Match Day 2026

Sáng 7/9, trường Đại học Y Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Match Day - Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029).

Match Day 2026 sẽ diễn ra ngày 09/9/2026 tại Hội trường Lớn - Trường Đại học Y Hà Nội, là dấu mốc quan trọng để các thí sinh căn cứ vào kết quả thi, lựa chọn chuyên ngành phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp.

Đã từ lâu, hệ đào tạo bác sĩ nội trú được giới y khoa coi là "đào tạo tinh hoa" vì độ khó và các yêu cầu gắt gao, dù so với trước đây thì cơ hội trở thành bác sĩ nội trú hiện nay đã cao hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc tân bác sĩ nội trú Đặng Thị Ngọc Linh (Top 5 điểm cao nhất) năm 2025 chọn chuyên ngành Nội tim mạch, khiến hội trường reo hò và vỗ tay không ngớt - Ảnh: HMU

Đây là dịp các bác sĩ trẻ mới tốt nghiệp đại học, thi đỗ kỳ thi bác sĩ nội trú vốn được xem là kỳ thi khó khăn nhất, chọn chuyên ngành sẽ theo đuổi 3 năm tiếp theo, cũng là định hướng cho y nghiệp của bản thân.

Theo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Match Day, em Phạm Quang Minh dự thi ngành răng hàm mặt có số điểm cao nhất là 27 điểm. Minh sẽ là người đầu tiên được xướng tên lựa chọn chuyên ngành

Theo nhà trường, với định hướng trao quyền lựa chọn nghề nghiệp tương lai cho mỗi thí sinh, thay vì áp đặt việc lựa chọn chuyên ngành và cạnh tranh trong nhóm chỉ tiêu cố định khi đăng ký dự tuyển, Match Day tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dựa trên chính điểm số đạt được trong kỳ thi.

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi Match Day 2026 - Ảnh cắt màn hình/HMU

Căn cứ trên điểm số cá nhân, mỗi thí sinh sẽ xác định nguyện vọng phù hợp nhất với đam mê, sở trường và định hướng phát triển sự nghiệp. Trước sự kiện này, Nhà trường và các Bộ môn đã tổ chức nhiều chương trình chia sẻ thông tin về chuyên ngành, lộ trình phát triển chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp... nhằm giúp các thí sinh có đủ thông tin để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất.

Giám đốc BV Việt Đức nhắn nhủ tới các bác sĩ nội trú ngoại khoa

Chiều 3/9/2026, trước thềm Matching Day, các ứng viên Bác sĩ nội trú khóa 51 - Trường Đại học Y Hà Nội đã có cuộc gặp gỡ đặc biệt với PGS.TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội cùng các thầy của Bộ môn Ngoại.

Trong buổi gặp, PGS.TS Dương Đức Hùng dành nhiều thời gian chia sẻ với các bác sĩ trẻ về con đường phía trước, đặc biệt là sự khắc nghiệt của nghề ngoại khoa. Theo ông, trước khi lựa chọn chuyên ngành, điều quan trọng nhất là mỗi người phải hiểu rõ năng lực và mong muốn của bản thân.

Lời nhắn nhủ đặc biệt của Giám đốc Bệnh viện Việt Đức tới các bác sĩ nội trú ngoại khoa trước ngày Matching Day - Video: BVVĐ

“Mình làm với sự tâm huyết, với đam mê, với nhiệt huyết thì sản phẩm mình làm mới tốt được. Hãy lựa chọn đúng theo khả năng của mình”, ông nói.

Nhắc lại những năm tháng còn là bác sĩ nội trú, ông kể rằng việc học khi ấy không giới hạn trong chuyên ngành hay khoa phòng mà mình phụ trách. Các bác sĩ trẻ luôn chủ động theo dõi những ca bệnh nặng, những ca mổ khó diễn ra trong bệnh viện để học hỏi.

“Thời chúng tôi đi học, không phải chỉ khoa mình đang học mình mới nắm bệnh nhân, mà những bệnh nhân nặng, bệnh nhân hay ở các khoa khác, nội trú truyền nhau là nắm hết. Đêm thầy Bách vào mổ, tất cả nội trú hò nhau xuống vác ghế xem”, ông nhớ lại.

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, môi trường đào tạo bác sĩ ngoại khoa cần tận dụng tối đa lợi thế của bệnh viện, nơi kiến thức không chỉ nằm trong sách vở mà hiện diện trong từng ca bệnh và mỗi lần thăm khám. Với các bác sĩ nội trú, ông cho rằng 3 năm đào tạo là khoảng thời gian rất ngắn và cần được tận dụng một cách triệt để.

“Bệnh viện sẽ là một ngôi trường, các phòng bệnh, phòng khám sẽ là giảng đường”, ông nói. “Chính nơi đó, các bạn sẽ học được từ cách thăm khám, từ các triệu chứng lâm sàng”.

PGS.TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội cùng các thầy của Bộ môn Ngoại - Ảnh: BVVĐ

Không chỉ nói về hiện tại, PGS.TS Dương Đức Hùng cũng đặt các bác sĩ nội trú trước một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của y học. Theo ông, những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo, tế bào gốc, robot và các công nghệ mới đang từng bước đi vào hoạt động khám chữa bệnh và có thể bùng nổ mạnh mẽ trong vài năm tới.

“5 năm tới, trí tuệ nhân tạo - AI - nó sẽ lập phương án, nhưng nó sẽ không mổ thay chúng ta được”, ông nói.

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, chính thế hệ bác sĩ nội trú hôm nay sẽ là những người trực tiếp tiếp quản và ứng dụng các thành tựu công nghệ mới vào thực hành y khoa. Vì vậy, mục tiêu của quá trình đào tạo không chỉ là trang bị kiến thức chuyên môn mà còn giúp các bác sĩ trẻ có đủ hành trang để bước vào một nền y học đang thay đổi nhanh chóng.

“Chúng tôi muốn trang bị hành trang hết sức đầy đủ, chắc chắn để các bạn tiếp quản mà không có bất cứ sự bỡ ngỡ nào. Và để làm được việc đó, chỉ có trong môi trường Bệnh viện Việt Đức”, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chia sẻ.