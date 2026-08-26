Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội - người đầu tiên được "xướng tên" trong Match Day 2026 lộ diện!

Vượt qua hơn 1.000 thí sinh trong kỳ thi được xem là một trong những thử thách khắt khe nhất của sinh viên Y Hà Nội, Nguyễn Đức Anh Quân trở thành thủ khoa ngành Y khoa năm 2026 với 24,91/30 điểm.

Với sinh viên Y khoa, kỳ thi bác sĩ nội trú là một trong những cột mốc quan trọng sau 6 năm đại học. Tại Đại học Y Hà Nội, mỗi thí sinh chỉ có một cơ hội dự thi, trong khi kết quả không chỉ quyết định việc trúng tuyển mà còn quyết định thứ tự lựa chọn chuyên ngành. Người có điểm cao nhất sẽ được lựa chọn chuyên ngành trước.

Năm 2026, riêng ngành Y khoa có hơn 1.000 thí sinh tham dự kỳ thi. Thí sinh làm 3 bài thi trắc nghiệm trên máy tính, mỗi bài gồm 120 câu hỏi trong 90 phút. Phạm vi kiến thức bao phủ chương trình đào tạo Y khoa kéo dài 6 năm, khiến kỳ thi đòi hỏi thí sinh vừa có nền tảng kiến thức rộng, vừa phải xử lý câu hỏi với tốc độ nhanh và độ chính xác cao.

Nguyễn Đức Anh Quân, sinh năm 2002, quê Nghệ An, là người đạt điểm cao nhất ngành Y khoa năm nay với 24,91/30 điểm. Thành tích này giúp nam sinh vượt qua hơn 1.000 thí sinh để trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026.

Chân dung nam sinh Nguyễn Đức Anh Quân (Ảnh: IGNV)

Trước đó, Anh Quân đã có thành tích nổi bật từ thời phổ thông. Năm 2020, khi còn là học sinh Trường THPT Anh Sơn 1, nam sinh đạt 29,4 điểm tổ hợp B00, gồm Toán 9,4, Hóa 10 và Sinh 10, đứng thứ hai toàn tỉnh Nghệ An ở tổ hợp này.

Sau khi trúng tuyển ngành Y khoa, Đại học Y Hà Nội, Anh Quân tiếp tục duy trì thành tích học tập tốt trong 6 năm đại học. Nam sinh tốt nghiệp loại Giỏi với điểm trung bình 8,21/10, xếp thứ 17 toàn khóa và có 5 học kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập của trường.

Anh Quân bắt đầu ôn thi bác sĩ nội trú có hệ thống từ năm thứ 5 đại học. Trong khoảng hai tháng cuối trước kỳ thi, nam sinh tập trung tổng ôn, rà soát lại khối lượng kiến thức đã học trong 6 năm và củng cố những phần còn thiếu.

Kết quả, Anh Quân đạt 24,91/30 điểm, đứng đầu ngành Y khoa và giành quyền lựa chọn chuyên ngành đầu tiên trong ngày Matching Day của Đại học Y Hà Nội. Đây là vị trí có ý nghĩa đặc biệt trong kỳ thi bác sĩ nội trú, bởi thứ hạng càng cao đồng nghĩa với cơ hội lựa chọn chuyên ngành càng sớm.