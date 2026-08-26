14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu của Việt Nam là ai?

Mỗi nhân vật có một hoàn cảnh, vai trò và dấu ấn riêng, nhưng đều được ghi nhận bởi những đóng góp đặc biệt.

Trong hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, lịch sử Việt Nam ghi dấu nhiều nhân vật có những đóng góp đặc biệt đối với vận mệnh dân tộc. Trong số đó, 14 vị được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định là những anh hùng dân tộc tiêu biểu, trải dài suốt dài chiều dài lịch sử.

Theo Công văn số 2296/BVHTTDL-MTNATL ngày 21/6/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu của Việt Nam, xếp theo trình tự thời gian, gồm: Quốc tổ Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Lý Nam Đế, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ (Quang Trung) và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các nhân vật được lựa chọn dựa trên một trong ba tiêu chí: là người khởi xướng, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ ngoại xâm, giành độc lập dân tộc; là người đứng đầu một vương triều có đóng góp đặc biệt xuất sắc, lãnh đạo dân tộc đạt những thành tựu lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; hoặc là nhà quân sự, chính trị, văn hóa lỗi lạc.

1. Quốc tổ Hùng Vương

Hùng Vương là danh xưng của các vị vua được truyền thuyết và sử liệu về thời kỳ đầu dựng nước gắn với nhà nước Văn Lang. Trong tâm thức người Việt, các Vua Hùng là biểu tượng của cội nguồn dân tộc, gắn với truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ và quá trình hình thành nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Việc Quốc tổ Hùng Vương đứng đầu danh sách 14 vị anh hùng tiêu biểu cũng thể hiện vị trí đặc biệt của thời đại Hùng Vương trong lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Hùng Vương là danh xưng của các vị vua được truyền thuyết và sử liệu về thời kỳ đầu dựng nước gắn với nhà nước Văn Lang

2. Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng, tức Trưng Trắc và Trưng Nhị, là hai nữ thủ lĩnh nổi tiếng trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam. Năm 40, Trưng Trắc cùng em gái Trưng Nhị phát động cuộc khởi nghĩa chống chính quyền Đông Hán. Nghĩa quân nhanh chóng giành quyền kiểm soát nhiều vùng đất, Hai Bà Trưng được suy tôn là Trưng Nữ Vương và đóng đô ở Mê Linh. Cuộc khởi nghĩa tuy chỉ duy trì được trong thời gian ngắn nhưng trở thành biểu tượng nổi bật của tinh thần độc lập và ý chí chống ngoại xâm của người Việt.

3. Lý Nam Đế

Lý Nam Đế, tên thật Lý Bí, là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa chống nhà Lương vào thế kỷ VI. Sau khi giành được quyền kiểm soát vùng đất người Việt, ông lên ngôi năm 544, đặt quốc hiệu Vạn Xuân, xây dựng chính quyền riêng và khẳng định ý thức về một quốc gia độc lập. Những dấu mốc này khiến Lý Nam Đế trở thành nhân vật quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành quyền tự chủ của dân tộc.

4. Ngô Quyền

Ngô Quyền sinh năm 898 tại Đường Lâm, là người lãnh đạo quân dân đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Với việc lợi dụng thủy triều và bố trí trận địa cọc ngầm, ông tạo nên chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc kéo dài nhiều thế kỷ và mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài của quốc gia Đại Việt sau này.

Ngô Quyền sinh năm 898 tại Đường Lâm, là người lãnh đạo quân dân đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938

5. Đinh Bộ Lĩnh

Đinh Bộ Lĩnh, sau khi lên ngôi lấy hiệu Đinh Tiên Hoàng, là người có công thống nhất đất nước sau thời kỳ biến động cuối thời Ngô. Bằng tài năng quân sự và khả năng tập hợp lực lượng, ông lần lượt dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất lãnh thổ. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt và xây dựng nhà nước trung ương tập quyền.

6. Lê Hoàn

Lê Hoàn, tức Lê Đại Hành, từng giữ chức Thập đạo tướng quân dưới triều Đinh. Năm 980, trước nguy cơ quân Tống xâm lược, ông được quân đội và triều đình tôn lên ngôi, tổ chức chống quân Tống và giành thắng lợi năm 981. Ông cũng tiến hành nhiều hoạt động quân sự nhằm củng cố và mở rộng vị thế của Đại Cồ Việt, trở thành một trong những nhân vật quan trọng của buổi đầu xây dựng nhà nước độc lập.

7. Lý Công Uẩn

Lý Công Uẩn, tức Lý Thái Tổ, là người sáng lập triều Lý. Một trong những quyết định nổi bật nhất của ông là dời đô từ Hoa Lư ra Đại La năm 1010 và đổi tên thành Thăng Long. Quyết định này tạo nền tảng để Thăng Long trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước trong nhiều thế kỷ.

8. Lý Thường Kiệt

Lý Thường Kiệt là danh tướng nổi bật dưới thời Lý, có vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Tống năm 1075-1077. Ông gắn liền với chủ trương chủ động tiến công vào căn cứ của đối phương trước khi quân Tống xâm lược và sau đó tổ chức phòng thủ trên phòng tuyến sông Như Nguyệt. Bài thơ “Nam quốc sơn hà” thường được gắn với tên tuổi Lý Thường Kiệt và được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu thể hiện ý thức chủ quyền quốc gia trong lịch sử văn học Việt Nam.

9. Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của triều Trần, trị vì từ năm 1278 đến 1293. Ông trực tiếp cùng triều đình và quân dân nhà Trần tổ chức kháng chiến chống quân Nguyên - Mông trong hai cuộc xâm lược năm 1285 và 1288. Sau khi nhường ngôi, ông xuất gia, tu hành tại Yên Tử và trở thành người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, để lại dấu ấn lớn cả trong lịch sử dân tộc và văn hóa, tư tưởng Việt Nam.

10. Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo, tên thật Trần Quốc Tuấn, là một trong những danh tướng nổi tiếng nhất lịch sử Việt Nam. Ông giữ vai trò Tổng chỉ huy trong các cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông, đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Bên cạnh tài năng quân sự, ông còn để lại nhiều tác phẩm và tư tưởng quân sự có giá trị, trong đó nổi tiếng nhất là “Hịch tướng sĩ”, tác phẩm thể hiện tinh thần yêu nước và ý chí quyết chiến chống ngoại xâm.

11. Lê Lợi

Lê Lợi là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh từ năm 1418. Sau nhiều năm chiến đấu, nghĩa quân giành thắng lợi, buộc quân Minh rút khỏi Đại Việt. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, lấy hiệu Lê Thái Tổ, mở đầu triều Hậu Lê và khôi phục nền độc lập của đất nước.

12. Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi, hiệu Ức Trai, là nhà chính trị, quân sự, ngoại giao và văn hóa lớn của Việt Nam. Ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn với vai trò mưu sĩ, đóng góp quan trọng vào đường lối và hoạt động ngoại giao của nghĩa quân. Tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” do ông soạn thảo sau thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn được xem là một áng văn chính luận đặc sắc và là tuyên ngôn về nền độc lập, chủ quyền của Đại Việt.

13. Nguyễn Huệ (Quang Trung)

Nguyễn Huệ, tức Hoàng đế Quang Trung, là một trong những nhà quân sự kiệt xuất của lịch sử Việt Nam thế kỷ XVIII. Ông cùng phong trào Tây Sơn góp phần chấm dứt tình trạng phân tranh kéo dài, đồng thời chỉ huy nhiều chiến dịch quân sự lớn. Đặc biệt, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm 1789 đánh bại quân Thanh xâm lược đã trở thành một trong những chiến công nổi bật nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

14. Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tìm ra con đường cứu nước theo khuynh hướng cách mạng vô sản, là một trong những người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là người đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong các cuộc kháng chiến và quá trình xây dựng đất nước, Người giữ vai trò lãnh đạo quan trọng, trở thành biểu tượng của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX.

Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ vai trò lãnh đạo quan trọng, trở thành biểu tượng của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX

Danh sách 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu nói trên trải dài qua nhiều giai đoạn lịch sử. Mỗi nhân vật có một hoàn cảnh, vai trò và dấu ấn riêng, nhưng đều được ghi nhận bởi những đóng góp đặc biệt đối với sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển các giá trị của dân tộc.

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