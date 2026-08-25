Ngày đầu tiên đi học lớp 1, bé gái mang về tờ "giấy nợ" 1,6 triệu đồng từ bà bán tạp hóa

Một cô bé 6 tuổi bỗng trở thành nhân vật chính trong câu chuyện khiến cả gia đình vừa bất ngờ vừa không nhịn được cười.

Ngày đầu đi học đánh dấu một bước trưởng thành nhỏ của mỗi đứa trẻ. Từ những giờ học đầu tiên, các em bắt đầu có thêm không gian riêng, tiếp xúc với nhiều người hơn và tự mình đưa ra những lựa chọn mà trước đó thường có cha mẹ đứng bên cạnh.

Từ đây, đôi khi trẻ có thể khiến người lớn bất ngờ bởi những quyết định rất riêng của mình. Lấy ví dụ tiêu biểu như mới đây, một cô bé 6 tuổi đã khiến mẹ vừa bất ngờ vừa cười đau bụng khi mang về nhà một tờ giấy ghi chi chít các món đồ đã mua ở tiệm tạp hóa gần chợ, kèm theo một khoản "công nợ" lên tới gần 1,6 triệu đồng.

Cô bé lớp 1 mới đi học ngày đầu đã mang về tờ "giấy nợ" đặc biệt khiến mẹ dở khóc dở cười

Trên tờ giấy, những khoản "nợ" được ghi khá đầy đủ. Từ kẹo, đồ chơi, trà sữa đến đất nặn… mỗi món có giá không quá đắt nhưng khi tổng cộng lại, tất cả tạo thành một danh sách mua sắm khiến người lớn cũng phải giật mình. Một số khoản "nợ" có thể kể đến như: kẹo 40k, đồ chơi 28k, slime 5k, đất sét - trà sữa 106k, ly cam - đất nặn - khoai tây 41k... Cộng lại, cô bé đã "ghi sổ" tổng cộng 1.562.000 đồng.

"Một điều mà chẳng ai làm được.

Ngày đầu đi học thứ nhận về không phải là hoá đơn tiền học, tiền trang thiết bị của trường mà là tờ giấy ghi nợ của bà chủ tạp hoá ở ngoài chợ. Cỗ 6 tuổi, cỗ nợ bà chủ bán tạp hoá 1,6 triệu. Bà dám bán thì con dám mua. Đưa giấy nợ qua mà mẹ hoang mang không nói nên lời…", người đăng tải tờ "giấy nợ" hài hước viết.

Chi tiết các khoản chi từ mua kẹo đến mua đất nặn, slime... với tổng giá trị "nợ" cũ, "nợ mới" lên đến gần 1,6 triệu đồng

Được biết, người đăng tải câu chuyện "dở khóc dở cười" này chính là chị Lê Thị Ngọc, mẹ của Min - cô bé lớp 1 lém lỉnh trong bài. Theo chị Ngọc, Min vừa vào lớp 1 được 2 ngày và vốn là một cô bé rất nhiều năng lượng, hài hước, lễ phép.

Hàng ngày, Min thường ra chợ gần nơi bố bán hàng để chơi. Tiệm tạp hóa nằm ngay gần đó nên cô bé khá quen với bà chủ. Trước khi mua đồ, Min thường sẽ xin phép bố hoặc mẹ và nói trước mình muốn mua gì. Được bố mẹ đồng ý thì bé mới mua, thỉnh thoảng có phát sinh thêm nhưng vẫn nằm trong mức gia đình kiểm soát.

Vì thế, khi bà chủ tạp hóa đưa tờ giấy ghi nợ cho mẹ, chị Ngọc vừa bất ngờ vừa dở khóc dở cười. Thay vì quát mắng, chị chỉ ôm tâm trạng "Min, con thật đó hả?" rồi chia sẻ câu chuyện thú vị này của con gái lên mạng xã hội.

Min vốn là một cô bé vô cùng xinh xắn và dạn dĩ

Gia đình cô bé và bà bán tạp hóa vốn quen biết, mọi khoản "chi tiêu" của Min thực ra đã được sự đồng ý của bố mẹ

Ngoài chuyện mua đồ ở tiệm tạp hóa, chị Ngọc cho biết Min đã thích diễn xuất từ nhỏ. Bé bắt đầu đi quay từ năm 4 tuổi, từng tham gia một số quảng cáo và làm việc cùng KOL, nghệ sĩ, nhãn hàng. Theo chị Ngọc, đây là sở thích do chính Min lựa chọn và gia đình để bé trải nghiệm vì thấy con thực sự yêu thích.

Để nuôi dạy được một cô bé lém lỉnh thông minh như Min, chị Ngọc tiết lộ gia đình chị không có phương pháp nào đặc biệt mà chủ yếu theo trường phái thoải mái. Chị và chồng cho rằng con cứ vô tư lớn lên, chỉ đặc biệt nhắc Min hai điều là không được "mắc bệnh sao" và không được kênh kiệu.

Min đã bén duyên với việc đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh từ bé

Và cô bé vừa lên "đại học chữ to" mới được 2 ngày

Câu chuyện của bé Min nhanh chóng nhận được nhiều bình luận thích thú. Nhiều người gần như "ôm tim" trước sự tự tin, hài hước của cô bé, nhưng cũng không quên dành sự chú ý cho bà chủ tiệm tạp hóa.

"Bé uy tín bà tạp hóa mới dám cho nợ nha mẹ", một người bình luận. Người khác đùa rằng bán tạp hóa thường lời từng món không nhiều mà dám cho một cô bé 6 tuổi nợ gần 1,6 triệu đồng thì "vốn mạnh lắm".

Một số phụ huynh còn cho rằng điều đáng chú ý không chỉ là Min mua nhiều mà là cô bé khá biết quan sát và biết tìm đúng người để xin mua hàng. Nếu được cha mẹ hướng dẫn thêm về tiền bạc, khả năng tính toán và sự chủ động này có thể trở thành một điểm mạnh khi bé lớn lên.

Dĩ nhiên, câu chuyện đáng yêu đến đâu thì khoản nợ 1,562 triệu đồng vẫn là khoản tiền cần thanh toán. Đây cũng là dịp để cha mẹ bắt đầu dạy trẻ những khái niệm rất đơn giản về tiền, chẳng hạn món nào là thứ mình cần, món nào chỉ là thứ mình thích, một khoản tiền có giới hạn ra sao và mua trước trả sau thực chất vẫn là phải trả.

Còn với Min, có lẽ bài học đầu tiên về tài chính cá nhân sẽ bắt đầu bằng việc… thanh toán hết "sổ nợ" với bà chủ tạp hóa trước đã ha!

Ảnh: NVCC