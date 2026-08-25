Việt Nam vừa hoàn thành 1 trường nội trú liên cấp quy mô gần 6ha, đầu tư 158 tỷ đồng: Thi công chỉ trong 9 tháng, ký túc xá có điều hòa, bình nóng lạnh

Mức chi phí cho học sinh của trường cũng là một điểm đáng chú ý.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Buôn Đôn vừa hoàn thành phần xây dựng tại khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk. Với diện tích gần 6ha, tổng mức đầu tư hơn 158 tỷ đồng và quy mô dự kiến hơn 1.100 học sinh, công trình gây chú ý khi về đích chỉ khoảng 9 tháng sau ngày khởi công.

Ngôi trường gần 6ha hoàn thành xây dựng sau khoảng 9 tháng

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Buôn Đôn được khởi công ngày 9/11/2025 tại thôn Thống Nhất, xã Buôn Đôn. Dự án sử dụng khoảng 58.300m2 đất, tương đương 5,83ha; tổng diện tích xây dựng khoảng 5.944m2 và tổng diện tích sàn gần 12.910m2. Công trình cao tối đa 3 tầng, tổng mức đầu tư hơn 158 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Các hạng mục chính gồm nhà hiệu bộ, khối lớp học Tiểu học, khối THCS, nhà ăn - bếp, khu nội trú cùng hệ thống công trình phụ trợ. Kế hoạch ban đầu yêu cầu dự án hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để chuẩn bị cho năm học mới.

Toàn cảnh ngôi trường

Tuy nhiên, tiến độ thực tế nhanh hơn. Ngày 13/8, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết Buôn Đôn là công trình về đích sớm nhất trong nhóm trường phổ thông nội trú vùng biên giới trọng điểm của tỉnh, khi 100% khối lượng thi công đã hoàn tất, việc lắp đặt thiết bị đạt trên 70%.

VOV sau đó ghi nhận công trình hoàn thành xây dựng ngày 13/8, tức chỉ khoảng 9 tháng sau lễ khởi công. Đây cũng được giới thiệu là trường phổ thông nội trú liên cấp đầu tiên trên khu vực biên giới Tây Nguyên hoàn thành xây dựng. Nhà trường đang hoàn thiện những khâu cơ sở vật chất cuối cùng và dự kiến vận hành từ ngày 25/8.

Không gian bên trong cũng được đầu tư theo hướng hiện đại. Theo ghi nhận của VOV, trường có phòng máy vi tính với thiết bị mới, các lớp học sử dụng bảng tích hợp màn hình cảm ứng chuyên dụng; khu vệ sinh thiết kế khép kín. Cùng với khu học tập, học sinh có không gian ăn ở và sinh hoạt ngay trong khuôn viên trường.

Ngôi trường được khởi công ngày 9/11/2025 và hoàn thành xây dựng vào ngày 13/8/2026 (Ảnh VOV)

Dãy nhà 2 tầng khối Trung học cơ sở đã hoàn thiện 100%, đang được kiện toàn cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh năm học 2026–2027 (Ảnh VOV)

Khu ký túc xá 3 tầng được trang bị đầy đủ tiện nghi, gồm hệ thống nước nóng - lạnh năng lượng mặt trời và điều hòa nhiệt độ (Ảnh VOV)





Dự kiến phục vụ 1.155 học sinh từ ngay năm học 2026-2027

Theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, Trường Buôn Đôn dự kiến có quy mô 1.155 học sinh, gồm 700 học sinh Tiểu học và 455 học sinh THCS, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú.

Trước khi dự án được triển khai, địa bàn có Trường Tiểu học Y Jút và Trường THCS Võ Thị Sáu với tổng cộng 41 lớp, 1.155 học sinh. Đáng chú ý, hơn 87% học sinh là người dân tộc thiểu số. Trường liên cấp mới được hình thành để phục vụ học sinh của hai trường sau sắp xếp, qua đó đưa việc học từ lớp 1 đến lớp 9, ăn ở và sinh hoạt về một tổ hợp tương đối đồng bộ.

Bên cạnh cơ sở vật chất, chính sách dành cho người học cũng là điểm đáng chú ý. Theo Nghị quyết 217/2025/QH15 của Quốc hội, từ năm học 2025-2026, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập trên toàn quốc được miễn học phí. Như vậy, học sinh theo học tại trường công lập này không phải đóng học phí theo chính sách chung.

Bên trong lớp học khang trang của trường (Ảnh VOV)

Với học sinh thuộc diện nội trú, mức hỗ trợ còn lớn hơn. Nghị định 188/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/7/2026, quy định học sinh nội trú được hỗ trợ 1,17 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng và 15kg gạo/tháng, cùng đồng phục, học phẩm và một số vật dụng thiết yếu. Học sinh bán trú ở lại buổi trưa cũng được hỗ trợ tiền ăn và gạo theo quy định.

Riêng Đắk Lắk từ năm học 2026-2027 còn hỗ trợ bổ sung 300.000 đồng/học sinh nội trú/tháng và 110.000 đồng/học sinh bán trú/tháng, tối đa 9 tháng trong một năm học. Như vậy, riêng tiền ăn của học sinh nội trú đủ điều kiện có thể đạt 1,47 triệu đồng/tháng, chưa tính gạo và các chế độ khác.

Dù chưa chính thức bước vào năm học mới, nhưng nhiều học sinh đã đến tham quan ngôi trường sẽ gắn bó trong thời gian tới (Ảnh VOV)

Một trong 248 trường nội trú liên cấp đang hình thành dọc biên giới Việt Nam

Buôn Đôn không phải dự án riêng lẻ. Trường nằm trong chủ trương đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước. Theo Báo Chính phủ, mục tiêu là hoàn thành toàn bộ hệ thống 248 trường trước ngày 30/8/2027.

Trước Buôn Đôn, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn, Điện Biên là công trình đầu tiên của chương trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trường rộng 6,88ha, hiện có 1.013 học sinh thuộc 31 lớp, trong đó 773 học sinh nội trú và 240 học sinh bán trú ăn trưa.

Ngay tại Đắk Lắk, cùng thời điểm với Buôn Đôn còn có các trường tại Ia R'vê và Ia Lốp, tổng mức đầu tư lần lượt khoảng 126,7 tỷ và 105 tỷ đồng; quy mô dự kiến 1.125 và 980 học sinh.