Danh sách 12 trường đại học tại Hà Nội vừa nhận nhiệm vụ đặc biệt của Chính phủ

Một loạt cơ sở giáo dục đại học tại Hà Nội vừa được đặt vào một kế hoạch phát triển với những mục tiêu về đào tạo, nghiên cứu và thứ hạng quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 20/8/2026 phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô. Đề án xác định 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, giữ vai trò nổi bật trong đào tạo tài năng, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo.

Theo Đề án, đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Đồng thời, ít nhất 6 cơ sở có từ một ngành hoặc lĩnh vực trở lên nằm trong nhóm 200 của châu Á.

12 cơ sở giáo dục đại học được xác định giữ vai trò dẫn dắt trên địa bàn Thủ đô gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Giao thông vận tải, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học VinUni và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Trong số này, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội đã có đề án phát triển riêng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn lực của các trường này sẽ được thực hiện theo những đề án đã được phê duyệt, đồng thời được tổng hợp vào kết quả chung của Đề án phát triển giáo dục đại học Thủ đô nhưng không trùng lặp về nhiệm vụ và nguồn lực.

Danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt ở Hà Nội

Đáng chú ý, VinUni được đặt ra những mục tiêu cụ thể về thứ hạng quốc tế. Đến năm 2030, trường phấn đấu vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và nhóm 300 thế giới theo bảng xếp hạng QS. Trường đồng thời hướng tới đưa ít nhất một ngành vào top 100 thế giới, dự kiến là trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, cùng ít nhất một ngành vào top 200 thế giới, dự kiến là kinh doanh và quản trị.

Đến năm 2035, mục tiêu của VinUni được nâng lên nhóm 80 đại học hàng đầu châu Á và top 100 thế giới, đồng thời có ít nhất 3 ngành đào tạo nằm trong top 100 thế giới. Ngoài trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và kinh doanh, quản trị, lĩnh vực kỹ thuật được dự kiến bổ sung vào nhóm ngành trọng điểm.

Trường Đại học VinUni (Ảnh: VinUni)

Bên cạnh mục tiêu dành cho các cơ sở dẫn dắt, Đề án cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu chung nhằm nâng chất lượng giáo dục đại học Hà Nội. Đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn phải đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt ít nhất 45%.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu thu hút lũy kế tối thiểu 600 lượt giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ tiến sĩ trở lên đang làm việc ở nước ngoài tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu ít nhất một học kỳ. Tỷ lệ sinh viên quốc tế được kỳ vọng đạt ít nhất 2% tổng số sinh viên, trong khi tỷ lệ người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) đạt ít nhất 40%.

Mỗi năm, các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn phấn đấu có ít nhất 2.500 người học các chương trình kỹ sư, thạc sĩ tài năng và 300 nghiên cứu sinh trong những lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, công nghệ cao và các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Đề án cũng đặt mục tiêu số lượng công bố quốc tế có uy tín tăng bình quân ít nhất 15% mỗi năm; nguồn thu từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tăng bình quân ít nhất 10% mỗi năm. Số lượng đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và văn bằng bảo hộ sáng chế được kỳ vọng tăng bình quân ít nhất 16% mỗi năm.

Mục tiêu phát triển không dừng ở năm 2030. Đến năm 2035, Hà Nội phấn đấu có ít nhất 4 cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á và ít nhất 8 cơ sở có một ngành hoặc lĩnh vực thuộc nhóm 100 của châu Á theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Đến năm 2045, thành phố đặt tầm nhìn ít nhất 50% cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn trở thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và công nghệ ngang tầm khu vực và thế giới.

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