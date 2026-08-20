Lịch khai giảng năm học mới của học sinh 34 tỉnh, thành

Theo kế hoạch được Bộ GD&ĐT ban hành, Lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ được tổ chức thống nhất trên toàn quốc.

Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Theo kế hoạch, Lễ khai giảng sẽ được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc vào sáng 5/9, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo đó, từ 7h30 đến 8h ngày 5/9, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng. Các điểm cầu tại địa phương được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Chương trình khánh thành dự kiến gồm tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo của Bộ GD&ĐT và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại điểm cầu trung tâm. Sau đó là nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng.

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc khánh thành phải được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Các công trình phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, điều kiện nghiệm thu cũng như các yêu cầu về an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Những công trình chưa đủ điều kiện theo quy định sẽ không tổ chức khánh thành.

Ngay sau đó, từ 8h đến 8h45, Lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ được tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước. Chương trình gồm các nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo của Bộ GD&ĐT, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới.

Tại mỗi tỉnh, thành phố sẽ có một điểm cầu chính do địa phương lựa chọn và lãnh đạo địa phương chủ trì. Với những địa phương có trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành, một trường sẽ được lựa chọn làm điểm cầu chính, các trường còn lại kết nối trực tuyến về điểm cầu này.

Theo kế hoạch, Lễ khai giảng sẽ được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc vào sáng 5/9, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (Ảnh minh họa)

Theo Bộ GD&ĐT, Lễ khai giảng năm nay cần được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ sở giáo dục. Nội dung chương trình được yêu cầu ngắn gọn nhưng có ý nghĩa giáo dục, tạo không khí vui tươi và dấu ấn tốt đẹp đối với học sinh, nhà giáo cũng như xã hội.

Trước 8h, các cơ sở giáo dục có thể chủ động tổ chức những hoạt động đón học sinh đầu cấp, văn nghệ chào mừng, ổn định tổ chức và các hoạt động phù hợp với đặc điểm từng cấp học. Sau khi chương trình khai giảng chung kết thúc vào 8h45, các trường tiếp tục triển khai những hoạt động đầu năm học theo kế hoạch riêng.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục không kéo dài phần lễ, thay vào đó ưu tiên những hoạt động gần gũi, thiết thực và phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Với trẻ mầm non và học sinh đầu cấp, các hoạt động cần được tổ chức nhẹ nhàng, tạo tâm thế vui vẻ để các em bắt đầu năm học mới.

Để chương trình diễn ra thuận lợi, các địa phương và nhà trường được yêu cầu chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đồng thời xây dựng phương án dự phòng đối với những tình huống có thể phát sinh như thời tiết, mất điện, sự cố đường truyền, an ninh, an toàn, y tế và phòng cháy, chữa cháy.

Việc tổ chức Lễ khai giảng đồng loạt trên toàn quốc được Bộ GD&ĐT xác định nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi khi học sinh và giáo viên bước vào năm học mới. Việc kết hợp chương trình khai giảng với lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền cũng được kỳ vọng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục, đặc biệt tại các khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới.

Tổng hợp