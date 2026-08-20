Cha mẹ phải thử ngay: 5 câu chứa sức mạnh, quý giá hơn bạc vàng, nói với con hằng ngày sẽ thấy ích lợi rõ rệt!

Lời nói của cha mẹ chính là hạt mầm ươm nên tương lai của con trẻ.

Ngôn từ luôn ẩn chứa sức mạnh to lớn. Những lời nói tiêu cực sẽ dần bào mòn nội lực, đẩy con vào vòng xoáy hoài nghi bản thân; ngược lại, những lời nói ấm áp, tích cực sẽ tiếp thêm năng lượng, giúp con xây dựng nội tâm vững vàng và trở thành những đứa trẻ tự tin, tỏa sáng.

Trên hành trình nuôi dạy con cái, nếu cha mẹ thường xuyên trao cho con 5 kiểu lời nói dưới đây, con trẻ sẽ ngày càng bản lĩnh, lạc quan và tràn đầy sức sống:

1. Đừng làm “kẻ dội gáo nước lạnh” - Hãy nâng niu lòng nhiệt thành và nét hồn nhiên của con

Từng có một người mẹ than phiền trên MXH rằng con gái khi lớn lên ngày càng xa cách, không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với bà. Người con sau đó bộc bạch: Ngày nhỏ, mỗi lần em hào hứng kể chuyện trường lớp, khoe bức tranh mới vẽ hay nêu ra một ý tưởng, thứ em nhận lại chỉ là sự gạt phắt, hời hợt hoặc chê bai: “Có gì đâu mà vui”, “Vẽ cái gì mà xấu thế”, “Suốt ngày nghĩ mấy trò vô bổ”. Lâu dần, em chọn cách im lặng, khép mình và dần trở nên thờ ơ với chính mẹ ruột.

Những bậc phụ huynh thích “dội gáo nước lạnh” chính là chướng ngại vật lớn nhất trên bước đường trưởng thành của con. Thái độ mỉa mai, gạt phắt của cha mẹ sẽ dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết, triệt tiêu nhu cầu bộc bạch và khiến trẻ rơi vào trạng thái tự ti sâu sắc.

Ngược lại, sự đón nhận chân thành sẽ bảo vệ trọn vẹn nét hồn nhiên của con. Khi con hào hứng chia sẻ, cha mẹ hãy tạm gác lại bộn bề, lắng nghe và thấu cảm:

“Chuyện này thú vị quá, con kể thêm cho mẹ nghe với!”;

“Con quan sát tinh tế thật đấy, rất có tâm!”;

“Bố/mẹ thấy con đã rất nỗ lực, làm tốt lắm!”.

Không phủ nhận đam mê, không xem nhẹ niềm vui của con và tôn trọng từng cảm xúc nhỏ bé nhất - đó là cách giúp con giữ trọn tình yêu cuộc sống, lớn lên với tâm hồn cởi mở, phóng khoáng.

Ảnh minh họa

2. Thường xuyên khích lệ, công nhận - Điểm tựa cho lòng tự trọng và bản lĩnh

Sự khắt khe, săm soi quá mức từ cha mẹ là căn nguyên khiến trẻ tự ti và mất đi sự tự chủ.

Nhiều phụ huynh lầm tưởng chỉ có đòn roi hay lời chỉ trích mới giúp con tiến bộ. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm để trách mắng. Kết quả là những đứa trẻ lớn lên trong sự phủ nhận luôn mang mặc cảm tự ti sâu sắc, làm việc gì cũng rụt rè, sợ sai, sợ thất bại và không bao giờ dám thử thách điều mới.

Sự trưởng thành thực chất đến từ việc được công nhận. Cha mẹ không cần thổi phồng ưu điểm, nhưng nhất định phải ghi nhận nỗ lực của con. Khi con làm bài sai, gặp thất bại hay vấp ngã, thay vì phán xét, hãy trân trọng quá trình và bao dung với kết quả. Sự khẳng định từ cha mẹ giúp trẻ hình thành nhận thức đúng đắn về giá trị bản thân, hiểu rằng mình xứng đáng được yêu thương và tôn trọng, từ đó có thêm nội lực để vươn lên.

3. Trao những ám thị tích cực - Định hình tư duy lạc quan

Cuốn sách Cha mẹ độc hại (Toxic Parents) có viết: “Trong tâm hồn non nớt của trẻ thơ, cha mẹ chính là trung tâm của cả thế giới. Trẻ em là đối tượng dễ tiếp nhận các ám thị tâm lý nhất”.

Bạn kỳ vọng con trở thành người như thế nào, con sẽ có xu hướng trở thành người như thế ấy. Nếu cha mẹ luôn dùng những từ ngữ tiêu cực như “vô dụng”, “nhút nhát”, “ẩu đoả”, đứa trẻ sẽ dần mặc định mình đúng là như vậy. Trái lại, một đứa trẻ lớn lên trong những lời động viên tích cực sẽ hình thành tâm thế vững vàng: không tự phủ nhận mình trước thất bại, không rơi vào suy nghĩ tiêu cực nội tâm, biết chấp nhận sự chưa hoàn hảo và can đảm đối diện với sóng gió.

4. Chia sẻ những “chuyện phiếm” đời thường - Rút ngắn khoảng cách thế hệ

Nhiều bậc cha mẹ khi nói chuyện với con chỉ xoay quanh học hành, điểm số, quy tắc và sự tiến bộ, cho rằng những câu chuyện phiếm bên lề là vô bổ. Thế nhưng, chính những câu chuyện không mục đích ấy lại là chất keo gắn kết tình cảm gia đình bền chặt nhất.

“Nói chuyện phiếm” ở đây là những cuộc trò chuyện gần gũi, không giáo điều, không gượng ép. Trong không gian ấy, trẻ cảm nhận được cha mẹ yêu thương con vô điều kiện - không phải vì điểm số hay thành tích, mà yêu chính bản thân con. Đây cũng là cầu nối để cha mẹ thấu hiểu tâm tư, sở thích và những biến chuyển tâm lý của con.

Những cuộc trò chuyện chất lượng, đong đầy sự bầu bạn và dịu dàng sẽ xua tan áp lực học tập, xoa dịu những bất an tâm lý, giúp mối quan hệ cha mẹ - con cái thêm khăng khít và tạo dựng cho con một bến đỗ bình yên trong tâm hồn.

5. Khẳng định tình yêu thương vô điều kiện - Xây dựng “lá chắn an toàn” trọn đời

Gốc rễ của tính cách nhạy cảm, lo âu, thiếu tự tin ở trẻ thực chất xuất phát từ việc thiếu cảm giác an toàn.

Những câu nói buột miệng như “Không nghe lời thì bố mẹ bỏ rơi đấy”, “Làm sai mà còn dám nói à?” vô tình đẩy trẻ vào trạng thái hoang mang, sợ hãi. Trẻ lớn lên với nỗi lo thường trực rằng mình không được yêu thương, từ đó hình thành xu hướng sống làm hài lòng người khác và tự dằn vặt bản thân.

Cảm giác an toàn được bồi đắp từ chính sự yêu thương kiên định của cha mẹ. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong tình thương trọn vẹn sẽ có thế giới nội tâm vững vàng: không sợ thất bại, không sợ cô độc, không quá bận tâm đến ánh nhìn phán xét của người đời, toát lên phong thái điềm tĩnh và nguồn năng lượng tích cực.

Hãy chủ động bày tỏ tình yêu thương và trở thành chỗ dựa vững chắc cho con. Sự an tâm được gieo mầm từ thuở ấu thơ sẽ trở thành tấm áo giáp theo con suốt cuộc đời, giúp con dù ở nghịch cảnh hay thuận cảnh vẫn luôn kiên cường, đĩnh đạc bước về phía ánh sáng.

Lời nói của cha mẹ chính là hạt mầm ươm nên tương lai của con trẻ. 5 kiểu ngôn từ mang năng lượng tích cực này tuy giản dị, đời thường, nhưng theo năm tháng sẽ hun đúc nên một đứa trẻ tự tin, dũng cảm, ấm áp và luôn vững vàng trước mọi chông gai cuộc đời.

Nguồn: QQ