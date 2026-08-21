Danh sách 9 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có 9 trường đại học thành viên, đào tạo từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, công nghệ, kinh tế đến giáo dục, y dược, luật và các lĩnh vực liên ngành.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là một trong hai đại học quốc gia của Việt Nam, được tổ chức theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực. Từ 3 trường đại học thành viên khi mới thành lập, ĐHQGHN đã từng bước mở rộng hệ thống và hiện có 9 trường đại học thành viên, cùng các trường, viện và đơn vị trực thuộc. Trong đó, Trường Đại học Luật là trường thành viên thứ 9, được thành lập năm 2022 trên cơ sở Khoa Luật.

Theo các thông tin chính thức được ĐHQGHN cập nhật đến năm 2026, 9 trường đại học thành viên gồm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Việt Nhật, Trường Đại học Y Dược và Trường Đại học Luật.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là một trong những trường đại học thành viên nòng cốt của ĐHQGHN, kế thừa truyền thống của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đây là cơ sở đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về khoa học tự nhiên, đồng thời phát triển nhiều lĩnh vực khoa học - công nghệ liên quan.

Các nhóm ngành thế mạnh của trường gồm toán học, vật lý học, hóa học, sinh học, địa chất, khoa học môi trường, khí tượng thủy văn và hải dương học. Bên cạnh khoa học cơ bản, trường còn phát triển những hướng đào tạo gắn với nhu cầu mới như khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin, khoa học máy tính và các lĩnh vực công nghệ liên quan.

Theo số liệu nhân lực do ĐHQGHN công bố đến ngày 31/12/2025, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có đội ngũ gồm hàng trăm cán bộ khoa học, trong đó có số lượng lớn tiến sĩ và giáo sư, phó giáo sư. Điều này phản ánh vai trò của trường trong đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản của ĐHQGHN.

Giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội tại cơ sở Hòa Lạc

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là đơn vị đào tạo, nghiên cứu chủ lực về khoa học xã hội và nhân văn của ĐHQGHN. Trường được hình thành trên nền tảng của các ngành khoa học xã hội và nhân văn thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây.

Hệ thống ngành đào tạo của trường khá đa dạng, bao gồm báo chí, truyền thông, xã hội học, tâm lý học, công tác xã hội, triết học, lịch sử, văn học, ngôn ngữ học, văn hóa học, quốc tế học, Đông phương học, Việt Nam học, du lịch và nhiều lĩnh vực khác.

Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và lĩnh vực truyền thông - văn hóa, trường còn đẩy mạnh nghiên cứu những vấn đề về xã hội, con người, văn hóa, lịch sử và phát triển. Trong các số liệu thống kê chính thức của ĐHQGHN, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục được xác định là một trong 9 trường đại học thành viên.

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ là cơ sở đào tạo chuyên sâu về ngoại ngữ, ngôn ngữ và các lĩnh vực liên quan của ĐHQGHN. Trường có lịch sử phát triển gắn với Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ trước đây và là một trong những trường đại học thành viên hình thành nên hệ thống ĐHQGHN hiện nay.

Các chương trình đào tạo tập trung vào nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Pháp, tiếng Đức và các lĩnh vực sư phạm ngoại ngữ. Bên cạnh đó, trường còn phát triển các hoạt động nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và giao tiếp quốc tế.

ĐHQGHN hiện xác định Trường Đại học Ngoại ngữ là một trong 9 trường đại học thành viên. Danh sách tuyển sinh chính thức của ĐHQGHN cũng xếp trường trong nhóm các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học của hệ thống.

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Công nghệ là trường thành viên phụ trách nhóm lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ của ĐHQGHN. Trường phát triển các chương trình đào tạo gắn với công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ học, tự động hóa và những lĩnh vực công nghệ mới.

Các hướng đào tạo của trường có thể kể đến công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính, điện tử - viễn thông, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử cùng một số lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.

Đây cũng là một trong những đơn vị có định hướng nghiên cứu mạnh của ĐHQGHN. Theo số liệu thống kê đến cuối năm 2025, Trường Đại học Công nghệ có tỷ lệ nhân lực làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở mức cao trong nhóm các trường thành viên.

Cụm công trình xây dựng Trường Đại học Công nghệ tại Hòa Lạc (Ảnh: ĐHQGHN)

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế đảm nhiệm đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý. Đây là một trong 9 trường đại học thành viên của ĐHQGHN và là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kinh tế, quản trị cho khu vực công cũng như khu vực doanh nghiệp.

Các lĩnh vực đào tạo của trường bao gồm kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kế toán, kinh doanh quốc tế, marketing, kinh tế phát triển và những ngành liên quan đến quản lý.

Trong quá trình phát triển, trường cũng mở rộng nghiên cứu và đào tạo theo hướng gắn với kinh tế số, kinh doanh quốc tế, quản trị hiện đại và những vấn đề mới của nền kinh tế. Số liệu chính thức của ĐHQGHN đến ngày 31/12/2025 tiếp tục ghi nhận Trường Đại học Kinh tế trong nhóm 9 trường đại học thành viên.

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Giáo dục là cơ sở đào tạo chuyên sâu về khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên trong hệ thống ĐHQGHN. Trường không chỉ đào tạo giáo viên mà còn phát triển các chương trình liên quan đến quản lý giáo dục, tâm lý học giáo dục, tham vấn học đường và quản trị trường học.

Một số lĩnh vực đào tạo của trường hướng đến giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm các môn học, quản trị trường học, quản trị công nghệ giáo dục và tham vấn học đường. Danh sách sinh viên và ngành đào tạo trong các văn bản chính thức của ĐHQGHN cũng thể hiện những chương trình này.

Trường Đại học Giáo dục đồng thời tham gia nghiên cứu về khoa học giáo dục, phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy và các vấn đề liên quan đến hệ thống giáo dục. Trong cơ cấu hiện hành, đây là một trong 9 trường đại học thành viên của ĐHQGHN.

Trường Đại học Việt Nhật

Trường Đại học Việt Nhật là trường thành viên được xây dựng trên nền tảng hợp tác giáo dục đại học giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trường có định hướng phát triển các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác quốc tế.

Các lĩnh vực đào tạo của trường hướng đến những vấn đề có tính liên ngành và gắn với phát triển bền vững, công nghệ, kỹ thuật, quản lý, môi trường và kinh tế. Mô hình đào tạo của trường có sự tham gia của các đối tác và chuyên gia Nhật Bản, qua đó tạo môi trường học tập có tính quốc tế.

Trường Đại học Việt Nhật hiện được ĐHQGHN xác định là trường đại học thành viên thứ 7 trong quá trình mở rộng hệ thống các trường thành viên. Số liệu thống kê nhân lực của ĐHQGHN đến cuối năm 2025 cũng tiếp tục ghi nhận trường trong nhóm 9 trường thành viên.

Trường Đại học Y Dược

Trường Đại học Y Dược là trường thành viên phụ trách lĩnh vực khoa học sức khỏe của ĐHQGHN. Sự ra đời của trường góp phần mở rộng mô hình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN sang lĩnh vực y tế.

Nhà trường đào tạo các ngành thuộc nhóm khoa học sức khỏe, trong đó có Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt và những lĩnh vực liên quan. Hoạt động đào tạo được kết hợp với nghiên cứu khoa học và thực hành lâm sàng.

Theo số liệu chính thức của ĐHQGHN, đến ngày 31/12/2025, Trường Đại học Y Dược có 322 cán bộ, chưa tính nhân lực của Bệnh viện Đại học Y Dược. Trong đó có 106 tiến sĩ và 33 giáo sư, phó giáo sư theo bảng thống kê trình độ và chức danh khoa học của ĐHQGHN.

Trường Đại học Luật

Trường Đại học Luật là trường đại học thành viên thứ 9 của ĐHQGHN, được thành lập ngày 23/9/2022 theo Quyết định số 1124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN. Theo quyết định thành lập, đây là cơ sở giáo dục đại học công lập thành viên của ĐHQGHN, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Việc thành lập Trường Đại học Luật đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN. Trường kế thừa nền tảng đào tạo và nghiên cứu pháp luật được xây dựng từ Khoa Luật, đồng thời tổ chức đào tạo ở các bậc đại học và sau đại học.

Các lĩnh vực đào tạo của trường tập trung vào pháp luật, bao gồm Luật, Luật Kinh doanh và những hướng chuyên sâu khác. Bên cạnh đào tạo, trường thực hiện nghiên cứu khoa học pháp lý, tư vấn chính sách và các hoạt động học thuật liên quan đến pháp luật.=

Cần phân biệt 9 trường đại học thành viên với các trường trực thuộc ĐHQGHN. Hiện hệ thống còn có Trường Quốc tế, Trường Quản trị và Kinh doanh và Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật thuộc ĐHQGHN nhưng không nằm trong nhóm 9 trường đại học thành viên. Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật được tổ chức lại từ Khoa Các khoa học liên ngành từ ngày 1/3/2024.

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