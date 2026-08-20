Bức ảnh "ngược đời" này đang gây tranh cãi gắt: Hành xử "trái đạo đức" vẫn được khen ngợi hết lời, vì sao?

Xã hội văn minh là nơi quyền cá nhân và sự minh bạch trong giao dịch dịch vụ cần được tôn trọng trước tiên.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh tượng trên toa tàu hỏa ở Trung Quốc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận xôn xao trên mạng xã hội. Được biết, có hai cô gái trẻ cùng mua trọn gói 3 chiếc vé tàu cho một dãy ghế. Tuy nhiên, thay vì sử dụng đúng công năng là ba người ngồi, chiếc ghế trống còn lại giữa hai người lại được tận dụng triệt để làm… một chiếc bàn ngập tràn đồ ăn vặt.

Sự việc đẩy lên cao trào khi toa tàu ngày một đông khách. Một người phụ nữ lớn tuổi, có thể là người mua loại "vé không chỗ" (vé đứng) vốn rất phổ biến trên hệ thống đường sắt Trung Quốc, đi ngang qua lối đi. Thấy chiếc ghế trống chỉ xếp đầy đồ đạc, bác ngỏ ý muốn xin ngồi nhờ cho đỡ mỏi chân.

Đáp lại lời đề nghị mang tính "tình nghĩa" ấy, hai cô gái trẻ nhất quyết từ chối và bảo vệ chiếc ghế của mình. Không thể thương lượng, vị khách đành phải gọi nhân viên soát vé đến để phân xử. Sau khi kiểm tra, nhân viên tàu xác nhận hai cô gái thực sự đã bỏ tiền mua hợp lệ cả 3 tấm vé, do đó họ hoàn toàn có quyền sử dụng chiếc ghế đó theo ý muốn. Vị khách đành phải dời đi.

Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận vô cùng gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội, chia dư luận thành hai luồng ý kiến trái chiều.

Ở lăng kính truyền thống, nhiều ý kiến cho rằng hành động của hai cô gái là ích kỷ, "trái đạo đức" và thiếu tình người. Trong văn hóa ứng xử nơi công cộng, tinh thần nhường nhịn người lớn tuổi hay giúp đỡ người khác lúc khó khăn luôn được đề cao. Việc bỏ một chiếc ghế trống chỉ để đặt đồ ăn vặt trong khi xung quanh có người đang phải đứng mỏi chân bị đánh giá là một cách ứng xử cứng nhắc, vô cảm và thiếu sự sẻ chia tối thiểu.

Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên là phần lớn cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ lại dành trọn sự ủng hộ cho hai cô gái. Vì sao lại có sự "ngược đời" này?

Bởi lẽ, xét về mặt lý lẽ và pháp lý, hai cô gái không làm gì sai. Họ đã bỏ tiền túi ra trả sòng phẳng cho 3 vị trí để mua lấy sự riêng tư, thoải mái và không gian cá nhân trên suốt chuyến đi. Chiếc ghế đó không phải là tài sản công cộng vô chủ, mà là một sản phẩm dịch vụ đã được xác lập quyền sở hữu hợp pháp trong suốt hành trình. Việc nhường chỗ là một hành vi tự nguyện xuất phát từ sự hảo tâm, chứ hoàn toàn không phải là nghĩa vụ bắt buộc. Không ai có quyền dùng danh nghĩa "đạo đức" hay "tuổi tác" để ép buộc người khác phải từ bỏ quyền lợi mà họ đã chi tiền ra để sở hữu.

Câu chuyện từ chiếc vé tàu đã mở ra một góc nhìn sâu sắc về sự dịch chuyển trong tư duy ứng xử hiện đại: Ranh giới giữa "Tình" và "Lý". Đã qua rồi cái thời dùng sự ép buộc cảm xúc để tước đoạt quyền lợi hợp pháp của cá nhân. Xã hội văn minh là nơi quyền cá nhân và sự minh bạch trong giao dịch dịch vụ cần được tôn trọng trước tiên.

Sau cùng, hành động bảo vệ chiếc ghế trống ấy không phải là sự lên gối vô cảm, mà là lời khẳng định văn minh về ranh giới cá nhân: Chúng ta có thể chọn sống bao dung, nhưng không ai có quyền bắt người khác phải hy sinh quyền lợi chính đáng của mình dưới cái mác "đạo đức".