Bảo bối bá đạo nhất Doraemon

Có một bảo bối không cần sức mạnh, tốc độ hay vũ khí nhưng vẫn đủ khả năng biến cả thế giới thành bất cứ thứ gì người sử dụng muốn.

Trong kho bảo bối của Doraemon, Cỗ máy thời gian có thể đưa con người đi xuyên lịch sử, Cánh cửa thần kỳ có thể xóa bỏ khoảng cách còn Khăn trùm thời gian có thể thay đổi trạng thái của đồ vật. Nhưng Tủ điện thoại yêu cầu, hay còn gọi là Moshimo Box, lại hoạt động ở một cấp độ khác.

Chỉ cần nói ra một giả định với chiếc điện thoại đặc biệt này, người sử dụng có thể bước sang một thế giới nơi giả định đó trở thành hiện thực. Muốn thế giới không có ô tô? Có. Muốn con người sống dưới biển? Có. Muốn một quy luật hoàn toàn khác với thế giới hiện tại? Cũng có thể. Bởi vậy, đây là một trong những bảo bối có khả năng "phá game" nhất Doraemon.

Tủ điện thoại yêu cầu có hình dáng giống một chiếc điện thoại công cộng nhưng có thể đưa người sử dụng đến một thế giới nơi điều ước của họ trở thành hiện thực

Không cần thay đổi thế giới, chỉ cần đổi sang một thế giới khác

Điểm đáng sợ của Tủ điện thoại yêu cầu nằm ở cách nó thực hiện điều ước. Người sử dụng không cần trực tiếp thay đổi từng sự vật, cũng không phải thuyết phục người khác chấp nhận một quy luật mới. Chỉ cần đặt ra một giả định, chiếc hộp sẽ tạo ra một thế giới phù hợp với giả định đó.

Trong một câu chuyện, Nobita từng sử dụng Tủ điện thoại yêu cầu để tạo ra một thế giới nơi con người sống dưới lòng đất. Mọi thứ trong thế giới mới đều vận hành theo điều kiện ấy, từ môi trường sống đến cách con người thích nghi.

Điều này khiến Tủ điện thoại yêu cầu khác hẳn những bảo bối thông thường. Cánh cửa thần kỳ đưa bạn đến một nơi đã tồn tại. Cỗ máy thời gian đưa bạn đến một thời điểm khác. Còn Tủ điện thoại yêu cầu có thể đưa bạn đến một thực tại được xây dựng dựa trên chính điều bạn vừa tưởng tượng.

Nói đơn giản, những bảo bối khác giúp Nobita thay đổi một phần của thế giới. Tủ điện thoại yêu cầu có thể thay đổi toàn bộ bối cảnh của thế giới.

Chỉ một câu "Nếu..." cũng đủ tạo ra một thực tại mới

Sức mạnh của Tủ điện thoại yêu cầu nằm ở chữ "nếu".

Nếu con người không cần tiền thì sao?

Nếu Nhật Bản nằm dưới biển thì sao?

Nếu không có chiến tranh thì sao?

Nếu Nobita là người thông minh nhất thế giới thì sao?

Nếu một trong những giả định ấy trở thành hiện thực, Tủ điện thoại yêu cầu có thể đưa người sử dụng đến thế giới tương ứng.

Đây cũng là lý do bảo bối này có tiềm năng gần như không giới hạn. Với những món đồ khác, người dùng phải biết mình cần bảo bối nào. Muốn bay thì lấy Chong chóng tre, muốn phóng to thì lấy Đèn pin phóng to, muốn đi xa thì lấy Cánh cửa thần kỳ.

Tủ điện thoại yêu cầu gần như bỏ qua toàn bộ bước đó. Người sử dụng chỉ cần nghĩ ra một thế giới mình muốn sống trong, rồi tìm cách bước vào đó.

Điểm đặc biệt của Tủ điện thoại yêu cầu là người sử dụng không cần thay đổi từng chi tiết mà có thể bước vào một thế giới được vận hành theo giả định mới

Bá đạo đến mức dùng sai một câu cũng có thể thành chuyện lớn

Chính vì quyền năng quá lớn nên Tủ điện thoại yêu cầu cũng là một trong những bảo bối dễ gây hậu quả ngoài dự tính nhất. Lấy ví dụ đơn giản, Nobita vốn thường sử dụng bảo bối theo cảm xúc nhất thời. Với những món đồ thông thường, một lựa chọn sai có thể khiến cậu bị biến thành người khổng lồ, gây rắc rối cho cả nhóm hoặc phải tìm cách khắc phục hậu quả.

Nhưng với Tủ điện thoại yêu cầu, vấn đề lớn hơn nhiều. Chỉ cần giả định ban đầu không được suy nghĩ kỹ, cả thế giới mà Nobita bước vào có thể vận hành theo một cách hoàn toàn khác. Một câu "Nếu thế giới không có..." nghe rất đơn giản, nhưng phía sau nó có thể kéo theo hàng loạt thay đổi mà người sử dụng không lường trước. Bởi khi một quy luật cơ bản biến mất, mọi thứ khác cũng phải thay đổi theo.

Đó là lý do Tủ điện thoại yêu cầu xứng đáng với danh hiệu bảo bối bá đạo nhất Doraemon. Nó không cần phá hủy bất cứ thứ gì, cũng chẳng cần biến người sử dụng thành siêu nhân. Chỉ cần một giả định được nói ra, cả thế giới có thể trở thành một phiên bản hoàn toàn khác.