Đầu năm học, phụ huynh TP.HCM “đau đầu” trước 3 lựa chọn: Chi phí chênh lệch lớn, nhưng quan trọng là điều này

Các chương trình này khác nhau ra sao?

Mỗi mùa tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM, các diễn đàn phụ huynh lại xôn xao bàn luận về việc chọn lớp cho con vào lớp 1 hay lớp 6. Giữa vô vàn tên gọi như Tiếng Anh Tăng cường, Tiếng Anh Toán - Khoa và Tiếng Anh Tích hợp, nhiều cha mẹ thừa nhận họ rơi vào "mê trận" vì thông tin chồng chéo.

Việc hiểu đúng bản chất từng chương trình không chỉ giúp tối ưu ngân sách mà còn định hình lộ trình phát triển ngoại ngữ dài hạn cho trẻ. Vì vậy trước khi đăng ký, phụ huynh nên tìm hiểu cụ thể chương trình đang được triển khai tại trường con mình.

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Khác biệt ra sao?

Trong chương trình tiếng Anh tăng cường, học sinh được học tối đa 8 tiết tiếng Anh một tuần (vừa bao gồm giáo viên người nước ngoài và giáo viên người Việt Nam).

Ở bậc tiểu học, lớp 1 và 2 học tối đa 6 tiết/tuần. Trong đó 2 tiết là môn học tự chọn theo chương trình làm quen tiếng Anh của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 4 tiết tăng thêm. Với lớp 3, 4 và 5, học sinh học tối đa 8 tiết/tuần, gồm 4 tiết theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 4 tiết tăng thêm. Ở cấp THCS, chương trình tiếng Anh tăng cường có thời lượng tối đa 7 tiết/tuần, gồm 3 tiết theo Chương trình giáo dục phổ thông và 4 tiết tăng thêm.

Với chương trình này, mức học phí vừa phải chỉ vài trăm ngàn đồng học sinh/tháng nhưng thời lượng học sinh được học và giao tiếp tiếng Anh tại trường lại nhiều.

Còn với chương trình tiếng Anh tích hợp, học sinh cũng học 8 tiết tiếng Anh một tuần (100% giáo viên người nước ngoài giảng dạy), học phí 10.800.000 đồng/3 tháng và có một số điểm đặc biệt.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, chương trình tích hợp được biên soạn tích hợp chương trình quốc gia Anh quốc với chương trình chuẩn quốc gia của Bộ GD-ĐT Việt Nam cho 3 môn tiếng Anh, toán, khoa học, trên cơ sở giảm tải khoa học và chú trọng phát triển tư duy, phẩm chất của học sinh.

Trong từng môn, Sở GD-ĐT sẽ có khung chương trình phân tiết cho giáo viên bản ngữ dạy bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó vẫn có giáo viên Việt Nam dạy bằng tiếng Việt dựa trên khung chương trình Bộ GD-ĐT, với nguyên tắc không trùng lắp và bổ sung kiến thức lẫn nhau.

Nội dung kiến thức của 3 môn tiếng Anh, toán, khoa học của chương trình giáo dục Anh quốc sẽ được phân bố dựa trên khung chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam, trong đó vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình khung cho các khối lớp của chương trình Việt Nam.

Tiếng Anh Toán - Khoa: Thực chất, đây là tên gọi dân dã của việc dạy học các môn Tự nhiên bằng ngoại ngữ (chương trình liên kết giữa nhà trường và các trung tâm). Trẻ không chỉ học ngôn ngữ thuần túy mà dùng Tiếng Anh làm công cụ để giải Toán và tìm hiểu hiện tượng Khoa học. Thời lượng chương trình này nhẹ nhàng hơn (khoảng 2-4 tiết/tuần), đóng vai trò như môn bổ trợ song song với chương trình Tiếng Anh tăng cường hoặc chính khóa.

Với học sinh đăng ký theo học các chương trình tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh tích hợp, việc tuyển sinh cũng thường đi kèm những tiêu chí riêng theo quy định, nhằm bảo đảm học sinh có năng lực tiếng Anh phù hợp và có thể theo kịp yêu cầu của chương trình. Một số trường có số lượng học sinh đăng ký học chương trình tiếng Anh tăng cường vượt khả năng tiếp nhận còn phải tổ chức khảo sát đầu vào để xếp lớp. Nên chọn thế nào?

Theo chị Duyên, một phụ huynh tại TP.HCM có hai con từng học các chương trình này, trước khi lựa chọn, gia đình nên trả lời 5 câu hỏi.

Thứ nhất: Khả năng tài chính của gia đình đến đâu?

Đây có lẽ là yếu tố cần được cân nhắc đầu tiên.

Chương trình tích hợp thường có mức học phí cao hơn đáng kể so với tăng cường. Nếu gia đình có khả năng tài chính ổn định và xác định cho con theo học lâu dài, tích hợp có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Ngược lại, nếu ngân sách hạn chế, tiếng Anh tăng cường cũng có thể đáp ứng nhu cầu nâng cao ngoại ngữ. Phần tiền tiết kiệm được có thể dành cho những môn học hoặc hoạt động khác mà trẻ thực sự cần.

Quan trọng nhất là đừng chọn một chương trình vượt quá khả năng tài chính chỉ vì sợ con thua kém bạn bè.

Thứ hai: Con đang ở trình độ nào?

Không phải cứ học tích hợp từ lớp 1 là sẽ có lợi thế.

Nếu trẻ đã có vốn tiếng Anh cơ bản, hiểu được những câu lệnh đơn giản, không quá sợ khi giao tiếp và có khả năng tiếp nhận kiến thức bằng tiếng Anh, môi trường tích hợp có thể là cơ hội để con phát triển nhanh hơn.

Ngược lại, với trẻ mới bắt đầu làm quen tiếng Anh, việc vừa học ngôn ngữ vừa tiếp cận Toán, Khoa học bằng ngôn ngữ này có thể tạo thêm áp lực.

Khi đó, chương trình tăng cường có thể là bước khởi đầu nhẹ nhàng hơn để trẻ xây dựng nền tảng.

Thứ ba: Gia đình muốn con đi theo hướng nào?

Nếu phụ huynh có định hướng cho con theo môi trường song ngữ, du học hoặc sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong học tập, chương trình tích hợp có thể phù hợp hơn nhờ thời lượng tiếp xúc và môi trường sử dụng tiếng Anh nhiều hơn.

Trong khi đó, nếu gia đình xác định con chủ yếu học theo hệ thống giáo dục Việt Nam và hướng đến các kỳ thi trong nước, tiếng Anh tăng cường hoàn toàn có thể là một lựa chọn hợp lý.

Thứ tư: Cha mẹ có đủ thời gian đồng hành?

Một điều nhiều phụ huynh chỉ nhận ra sau khi con bắt đầu học là chương trình càng nặng thì việc đồng hành ở nhà càng quan trọng.

Với chương trình tích hợp, trẻ có thể cần làm quen với nhiều từ vựng Toán, Khoa học bằng tiếng Anh, thực hiện bài tập hoặc dự án. Nếu cha mẹ quá bận và không thể hỗ trợ khi con gặp khó khăn, trẻ dễ bị quá tải.

Ngược lại, chương trình tăng cường thường đơn giản hơn về mặt này, phù hợp với những gia đình không có nhiều thời gian kèm con mỗi ngày.

Cuối cùng: Hãy nhìn vào chính đứa trẻ

Một đứa trẻ thích khám phá, mạnh dạn giao tiếp và hứng thú với tiếng Anh có thể thích nghi tốt với môi trường tích hợp. Nhưng nếu con nhút nhát, dễ căng thẳng hoặc vốn tiếng Anh còn hạn chế, việc bắt đầu bằng chương trình tăng cường có thể giúp con xây dựng sự tự tin trước khi bước sang môi trường học tập chuyên sâu hơn.

Không có chương trình nào tốt nhất cho mọi đứa trẻ, chỉ có chương trình phù hợp nhất với từng trẻ. Vì vậy, thay vì chỉ hỏi “Tích hợp hay tăng cường tốt hơn?”, phụ huynh nên hỏi: Con mình đang ở đâu, cần gì và gia đình có thể đồng hành đến mức nào?

Đặc biệt với trẻ chuẩn bị vào lớp 1, lớp 6, cha mẹ có thể theo dõi khả năng thích nghi của con trong 1-2 tháng đầu. Nếu trẻ tiến bộ, vui vẻ và không quá áp lực, đó là tín hiệu tích cực. Nếu con thường xuyên căng thẳng, sợ học, mất tự tin hoặc quá tải, gia đình cũng không nên ngại điều chỉnh.

Bởi suy cho cùng, mục tiêu của việc học ngoại ngữ không phải là chọn được chương trình “xịn” nhất, mà là giúp trẻ học được lâu dài, có nền tảng tốt và không đánh mất niềm vui học tập.