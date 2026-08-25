Bé trai 6 tuổi tử vong sau khi bị giáo viên "tát" vì chưa làm bài tập về nhà

Camera tại một trường học ở Ấn Độ đã ghi lại cảnh giáo viên được cho là tát bé trai 6 tuổi trước khi học sinh này ngã quỵ.

Mới đây, vụ việc một bé trai 6 tuổi tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ tử vong sau khi bị cho là bị giáo viên tát trong lớp học đang gây phẫn nộ, đồng thời làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng hình phạt thể chất trong trường học. Vụ việc xảy ra ngày 20/8 vừa qua tại trường Little Garden ở thành phố Visakhapatnam. Camera an ninh trong lớp học ghi lại cảnh một giáo viên nữ nắm áo cậu bé Pranay Teja - nạn nhân trong vụ việc rồi tát vào mặt em. Sau đó, cậu bé bật khóc và ngã quỵ trong vòng tay giáo viên.

Đoạn video sau đó đã được Al Jazeera xác minh và sau đó được truyền thông địa phương chia sẻ rộng rãi. Cảnh sát đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình, đồng thời điều tra nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến cái chết của cậu bé. Theo The Indian Express, sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng. Sau khi ngã xuống, Pranay được đưa đến Bệnh viện King George nhưng không qua khỏi.

Gia đình cho biết Pranay hoàn toàn khỏe mạnh trước khi đến trường. Cha cậu bé nói với NDTV rằng khoảng 8h sáng hôm đó, con trai ông thức dậy và chủ động xin đi học.

"Không có vấn đề gì cả. Tối hôm trước, cháu vẫn chơi bình thường và sáng hôm đó thức dậy khỏe mạnh. Cháu không sốt hay gặp vấn đề sức khỏe nào khác", người cha nói.

Gia đình cho rằng sự việc xảy ra sau khi giáo viên yêu cầu Pranay giải thích về bài tập chưa hoàn thành. Cha cậu bé nói camera tại trường cho thấy giáo viên đã dùng gậy đánh và khiến con trai ông hoảng sợ rồi ngã quỵ. Tuy nhiên, đây mới là cáo buộc từ phía gia đình, chưa phải kết luận về nguyên nhân y khoa dẫn đến cái chết.

Theo cảnh sát, nguyên nhân chính xác chỉ có thể được xác định sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi và thu thập đầy đủ báo cáo liên quan. Tuy nhiên, giáo viên lại đưa ra lời giải thích khác. Theo The Indian Express, cô nói với gia đình và cảnh sát rằng mình không tát mạnh cậu bé. Cô cho biết đã đánh em sau khi em không trả lời trong vài phút khi được hỏi về bài tập chưa hoàn thành.

Gia đình cũng cho biết họ không nhận được thông báo trực tiếp từ nhà trường sau khi Pranay ngã quỵ. Người cha chỉ hay tin về sự việc khi những người làm việc gần nơi ở của người anh vợ gọi điện báo tin. Một người họ hàng của Pranay, bà Parvatiamma, cũng đặt câu hỏi về cách nhà trường xử lý sự việc. Bà cáo buộc giáo viên đã kéo mạnh áo cậu bé và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người liên quan.

"Tôi muốn công lý. Chúng tôi muốn giáo viên phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất", bà nói với The Indian Express.

Sau khi nhận được đơn trình báo bằng văn bản từ cha của Pranay, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ việc theo Điều 194 của Bộ luật Tố tụng hình sự Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) và mở cuộc điều tra. Thanh tra cảnh sát Pudi Vara Prasad cho biết thi thể cậu bé đã được bàn giao cho gia đình sau khi cảnh sát hoàn tất các thủ tục điều tra ban đầu và khám nghiệm tử thi. Ông nói nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết sẽ được xác định sau khi cơ quan chức năng nhận đầy đủ các báo cáo liên quan.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh cậu bé 6 tuổi bị cô giáo tát, sau đó em gục xuống. (Ảnh: The Times of India)

Cơ quan giáo dục bang Andhra Pradesh cũng đã thành lập một ủy ban gồm 3 thành viên để xem xét vụ việc, với sự tham gia của Phó giám đốc khu vực phụ trách giáo dục Visakhapatnam, Trưởng phòng Giáo dục huyện và một quan chức hành chính cấp khu vực. Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục và Công nghệ thông tin bang Andhra Pradesh Nara Lokesh cho biết chính quyền sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những người chịu trách nhiệm và ban quản lý nhà trường.

"Trừng phạt thân thể không có chỗ trong trường học. Không trẻ em nào phải chịu bạo lực dưới danh nghĩa kỷ luật", ông viết trên mạng xã hội X.

Vụ việc cũng thu hút sự chú ý đến quy định cấm đánh học sinh tại Ấn Độ. Điều 17 của Đạo luật Quyền trẻ em được học miễn phí và bắt buộc năm 2009 nghiêm cấm hình phạt thể chất và hành vi gây tổn thương tinh thần đối với trẻ em trong trường học. Giáo viên không được sử dụng bạo lực với học sinh vì các lý do như không hoàn thành bài tập, không trả lời được câu hỏi hay vi phạm nội quy lớp học.

Vụ việc của Pranay vì thế tiếp tục làm dấy lên tranh luận về cách giáo viên xử lý học sinh, đặc biệt với những trẻ còn rất nhỏ. Các chuyên gia và cơ quan giáo dục cho rằng việc học sinh chưa hoàn thành bài tập hay không trả lời được câu hỏi cần được giải quyết bằng trao đổi với phụ huynh và các biện pháp giáo dục không dùng bạo lực, thay vì sử dụng hình phạt thể chất.

Cơ quan giáo dục Andhra Pradesh cho biết sẽ tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức để hướng dẫn giáo viên cách ứng xử phù hợp với học sinh. Trong khi đó, cuộc điều tra về cái chết của Pranay vẫn đang được tiến hành nhằm làm rõ chính xác những gì đã xảy ra trước và sau khi cậu bé ngã quỵ trong lớp học.

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