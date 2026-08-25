Lên mạng hỏi 1 câu, bà mẹ khiến dân mạng bùng nổ tranh cãi: Là phụ huynh đòi hỏi, hay chúng ta đang lơ là vấn đề tế nhị?

Những băn khoăn từ phụ huynh và khó khăn của giáo viên đều xuất phát từ mong muốn chung là mang lại điều tốt nhất cho con trẻ.

Mới đây, một bài viết của người mẹ có con gái 2 tuổi học mầm non chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh. Người mẹ bày tỏ sự băn khoăn khi giáo viên thay bỉm cho các bé ngay giữa không gian lớp học, trước sự chứng kiến của các bạn nhỏ khác. Khi chị đưa ra mong muốn cô giáo có thể thay đổi cách làm này, câu trả lời nhận lại là việc thay bỉm tại lớp vốn đã diễn ra từ lâu ở nhiều trường, tạo nên thói quen khó thay đổi.

Nỗi băn khoăn chính đáng về ranh giới riêng tư của trẻ

Câu chuyện nhanh chóng mở ra một cuộc thảo luận sôi nổi với nhiều luồng ý kiến đa chiều. Không ít ý kiến cho rằng sự lo lắng của người mẹ là hoàn toàn dễ hiểu. Ở lứa tuổi lên 2, trẻ bắt đầu hình thành nhận thức về bản thân và sự phân biệt giới tính. Việc dạy con hiểu về ranh giới cơ thể, biết bảo vệ những vùng riêng tư là bài học vỡ lòng cần sự đồng hành chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hầu hết các lớp học mầm non đều lắp đặt hệ thống camera trực tuyến để phụ huynh quan sát, việc để lộ những khoảnh khắc nhạy cảm của trẻ trước ống kính vô tình tạo ra nỗi lo ngại về sự riêng tư và bảo mật hình ảnh cá nhân.

Thắc mắc của người mẹ gây chú ý MXH

Thấu hiểu áp lực bao quát an toàn từ phía giáo viên

Ở chiều ngược lại, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những áp lực thực tế mà các cô giáo mầm non đang phải đối mặt mỗi ngày. Trông giữ một nhóm trẻ nhỏ từ 1 đến 3 tuổi là công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, nơi chỉ cần vài giây lơ là cũng có thể dẫn đến những va chạm, trượt ngã không mong muốn.

Trong khi sĩ số lớp thường đông mà nhân sự chỉ có từ một đến hai cô giáo, việc đưa từng bé vào khu vực vệ sinh khép kín để thay bỉm có thể làm giảm khả năng bao quát toàn bộ học sinh còn lại, nhất là khi sàn nhà vệ sinh đôi khi ẩm ướt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Một số ý kiến cho rằng, việc đòi hỏi sự riêng tư tối đa chỉ phù hợp ở những cơ sở giáo dục cao cấp. Tuy nhiên, những ý kiến này cũng nhanh chóng bị phản bác. Phần đông các bậc phụ huynh cho rằng, việc tôn trọng sự riêng tư và bảo đảm an toàn thân thể cho trẻ em là nhu cầu chính đáng, là nền tảng sư phạm chung chứ không nên trở thành thước đo của mức đóng góp tài chính.

Tìm điểm cân bằng bằng những giải pháp linh hoạt

Thực tế, mâu thuẫn này hoàn toàn có thể được tháo gỡ bằng những điều chỉnh linh hoạt và khéo léo từ phía nhà trường. Thay vì chọn cách khép kín hoàn toàn hay phơi bày giữa lớp, các cơ sở giáo dục có thể bố trí một góc riêng tư nhỏ được che chắn bởi bình phong di động hoặc rèm lửng, nằm ngoài góc quét trực diện của camera lớp học.

Cách làm này vừa giúp giáo viên giữ trọn tầm quan sát với cả lớp để đảm bảo an toàn, vừa tạo cho trẻ một không gian kín đáo cần thiết khi chăm sóc cá nhân.

Những băn khoăn từ phụ huynh và khó khăn của giáo viên đều xuất phát từ mong muốn chung là mang lại điều tốt nhất cho con trẻ. Khi đôi bên cùng ngồi lại, chia sẻ bằng sự thấu hiểu và tinh thần xây dựng, những khúc mắc trong sinh hoạt học đường sẽ tìm được lời giải nhẹ nhàng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng lớp học.