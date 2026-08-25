Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 17 năm 2026.

Thực hiện Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 2/4/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp Nhà nước tổ chức thăm dò dư luận (lấy ý kiến Nhân dân) đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 17 - năm 2026.

Việc thăm dò dư luận nhằm tiếp thu ý kiến của các tập thể, cá nhân, qua đó góp phần bảo đảm quy trình xét tặng danh hiệu được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan và đúng quy định.

Theo danh sách được công bố, có 40 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân lần thứ 17 - năm 2026.

Đối với danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, khối Bộ, ngành và 2 Đại học Quốc gia có 166 nhà giáo được đề nghị xét tặng. Khối 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 1.360 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 17.

Danh sách các ứng viên được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Báo Giáo dục và Thời đại, để các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo dõi, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, trước ngày 12/9/2026.

Dưới đây là danh sách 40 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân:



