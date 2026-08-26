Một người có 4 thói quen này chứng tỏ họ là bậc thầy giao tiếp

Khả năng ăn nói lưu loát chưa chắc đã làm nên một người giao tiếp giỏi, bởi có không ít người nói rất nhiều nhưng lại khiến cuộc trò chuyện trở nên nặng nề, trong khi người thực sự khéo léo đôi khi chỉ cần vài câu ngắn gọn cũng đủ khiến đối phương cảm thấy thoải mái.

Nhiều người vẫn nghĩ rằng giỏi giao tiếp là phải nói chuyện hài hước, phản xạ nhanh nhạy hoặc luôn biết cách dẫn dắt câu chuyện theo ý mình. Nhưng trên thực tế, những người thực sự được xem là bậc thầy giao tiếp lại thường sở hữu những thói quen rất tinh tế, ít khi phô trương nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận của người đối diện.

Dưới đây là 4 thói quen thường thấy ở nhóm người này.

Đặt câu hỏi mở thay vì chỉ hỏi cho có

Khi trò chuyện, có người thường đặt những câu hỏi đóng, chỉ cần đối phương trả lời có hoặc không là cuộc trò chuyện dễ rơi vào bế tắc. Người giỏi giao tiếp lại có thói quen đặt những câu hỏi mở, khuyến khích đối phương chia sẻ nhiều hơn về suy nghĩ, cảm xúc hay trải nghiệm của họ, thay vì chỉ dừng lại ở những câu trả lời ngắn gọn.

Việc biết cách đặt câu hỏi mở không chỉ giúp cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên và kéo dài hơn, mà còn cho thấy sự quan tâm thực sự đến câu chuyện của người đối diện. Đối phương thường cảm thấy được lắng nghe và thoải mái chia sẻ nhiều hơn khi nhận ra người trò chuyện cùng mình thực sự muốn hiểu sâu hơn về những gì họ đang nói.

Biết dừng lại đúng lúc, không cố lấp đầy mọi khoảng lặng

Có những người cảm thấy khó chịu với sự im lặng trong cuộc trò chuyện, nên cố gắng nói liên tục để lấp đầy mọi khoảng trống, đôi khi khiến đối phương không có đủ thời gian để suy nghĩ hoặc phản hồi. Người giỏi giao tiếp lại không sợ những khoảng lặng ngắn, họ hiểu rằng đôi khi im lặng một chút lại là cách để đối phương có không gian sắp xếp suy nghĩ trước khi tiếp tục.

Khả năng chấp nhận những khoảng lặng tự nhiên trong cuộc trò chuyện mà không cố gắng lấp đầy bằng mọi giá là dấu hiệu của sự tự tin trong giao tiếp (Ảnh minh họa: Pinterest)

Khả năng chấp nhận sự im lặng mà không cảm thấy cần phải lấp đầy bằng mọi giá cho thấy sự tự tin và tôn trọng nhịp độ trò chuyện của cả hai bên. Những cuộc trò chuyện có những khoảng lặng tự nhiên như vậy thường mang lại cảm giác thoải mái hơn nhiều so với việc một bên liên tục nói không ngừng nghỉ.

Điều chỉnh cách nói chuyện tùy theo người đối diện

Cùng một câu chuyện nhưng cách chia sẻ với người lớn tuổi, đồng nghiệp hay bạn thân sẽ cần sự khác biệt nhất định về từ ngữ, giọng điệu và mức độ chi tiết. Người giỏi giao tiếp thường có khả năng nhận biết rất nhanh ai đang ở trước mặt mình để điều chỉnh cách truyền đạt sao cho phù hợp, mà vẫn giữ được sự chân thành trong lời nói.

Đây không phải là biểu hiện của sự giả tạo hay nịnh nọt, mà là khả năng thấu hiểu góc nhìn của người đối diện để lựa chọn cách truyền đạt sao cho thông điệp được tiếp nhận một cách dễ dàng và trọn vẹn nhất. Sự linh hoạt này giúp họ dễ dàng kết nối với nhiều kiểu người khác nhau, từ đó xây dựng được mạng lưới quan hệ rộng và bền vững hơn.

Nhớ và nhắc lại những chi tiết nhỏ người khác từng chia sẻ

Có những câu chuyện chỉ được nhắc qua một lần trong lúc trò chuyện, tưởng chừng sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng. Nhưng người giỏi giao tiếp thường ghi nhớ những chi tiết ấy một cách tự nhiên, và có thể bất ngờ nhắc lại đúng lúc, khiến đối phương cảm thấy câu chuyện của mình thực sự được coi trọng chứ không chỉ được nghe cho qua.

Khả năng ghi nhớ và nhắc lại những chi tiết nhỏ trong lời nói của người khác giúp đối phương cảm thấy câu chuyện của mình thực sự được coi trọng (Ảnh minh họa: Pinterest)

Khả năng này không đòi hỏi trí nhớ siêu phàm, mà xuất phát từ việc họ thực sự đặt tâm trí vào cuộc trò chuyện khi đang diễn ra, thay vì chỉ chờ đến lượt mình nói. Chính sự chú tâm này khiến người khác cảm thấy được trân trọng, từ đó dễ dàng mở lòng và xây dựng mối quan hệ gắn bó hơn trong những lần trò chuyện tiếp theo.

Giao tiếp giỏi không nằm ở việc nói được nhiều hay nói hay đến đâu, mà nằm ở khả năng khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, được lắng nghe và được tôn trọng trong suốt cuộc trò chuyện. Nếu nhận ra bản thân đang sở hữu cả bốn thói quen kể trên, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đã sở hữu một kỹ năng mà không phải ai cũng dễ dàng rèn luyện được.