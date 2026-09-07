Phụ huynh đăng bài bức xúc chuyện quỹ lớp đầu năm: Cư dân mạng đọc xong khuyên bình tĩnh, ai cũng có chỗ đúng, chỗ sai

Sự việc bắt đầu từ mong muốn chuẩn bị chu đáo cho ngày đầu năm học của một vài cha mẹ.

Mỗi mùa tựu trường, bên cạnh niềm háo hức đưa con bước vào năm học mới, nhiều bậc cha mẹ lại đối mặt với không ít băn khoăn xoay quanh câu chuyện quỹ lớp và cách gắn kết trong tập thể mới. Gần đây, chia sẻ của một phụ huynh lớp 1 sau buổi họp đầu năm đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Câu chuyện không quá mới, nhưng diễn biến của nó lại mở ra nhiều suy ngẫm về sự thấu hiểu và cách chia sẻ giữa các bậc phụ huynh trong một môi trường chung.

Sự việc bắt đầu từ mong muốn chuẩn bị chu đáo cho ngày đầu năm học của một vài cha mẹ. Khi ban đại diện lớp chưa chính thức kiện toàn, một số người đã chủ động chuẩn bị hoa quả tặng thầy cô giáo. Tiếp đó, một bảng dự trù kinh phí được gửi vào nhóm lớp kèm lời thông báo nộp tiền, trong khi toàn thể phụ huynh chưa có dịp cùng ngồi lại trao đổi hay thống nhất ý kiến. Cảm thấy quy trình thu chi cần có thêm sự thảo luận chung, một phụ huynh đã lên tiếng bày tỏ quan điểm ngay trong nhóm trao đổi.

Xét từ góc độ quản lý tài chính tập thể, mong muốn có sự rõ ràng của vị phụ huynh này là hoàn toàn dễ hiểu. Các hướng dẫn của ngành giáo dục cũng luôn khuyến khích việc đóng góp quỹ lớp dựa trên tinh thần tự nguyện, công khai và có sự đồng thuận từ tất cả cha mẹ. Việc cần một bảng dự toán chi tiết cùng một cuộc trao đổi dân chủ trước khi đưa ra quyết định là điều rất cần thiết để tạo sự tin tưởng lâu dài.

Bài đăng phản ánh của phụ huynh

Khi lời góp ý cần thêm sự mềm mỏng để tìm tiếng nói chung

Thế nhưng, điều đáng tiếc là cuộc trao đổi lẽ ra rất xây dựng lại dần rơi vào thế đối đầu căng thẳng. Khi cảm xúc bị đẩy lên cao, phía phụ huynh không đồng tình đã có từ ngữ nặng nề. Những người vừa bỏ thời gian lo việc chung cảm thấy sự nhiệt tình của mình chưa được ghi nhận, trong khi người lên tiếng cũng mang cảm giác ý kiến chính đáng của mình bị phớt lờ. Cuối cùng, trọng tâm về sự minh bạch tài chính ban đầu bỗng bị lu mờ trước những phản ứng qua lại, khiến thiện chí của đôi bên khó tìm được tiếng nói chung.

Thực tế, việc tham gia ban đại diện phụ huynh phần lớn xuất phát từ tinh thần tự nguyện, tốn khá nhiều thời gian và công sức mà không hề có thù lao. Vì mong muốn các con có một khởi đầu suôn sẻ, đôi khi sự nhiệt tình đi trước một vài bước quy trình là điều có thể cảm thông. Nếu trong tình huống ấy, đôi bên cùng đón nhận nhau bằng sự thấu hiểu và một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, câu chuyện hẳn đã êm đẹp hơn rất nhiều. Một lời cảm ơn gửi tới những người đã lo toan việc lớp, đi kèm đề xuất chân thành về việc cùng bàn bạc lại các con số, sẽ dễ dàng chạm tới sự đồng thuận hơn việc vội vã đưa ra những nhận xét nặng nề.

Lớp 1 là bước khởi đầu quan trọng trên hành trình đến trường của mỗi đứa trẻ. Sự điềm đạm, tinh tế và biết lắng nghe giữa các bậc phụ huynh không chỉ giúp giữ gìn không khí ấm áp trong tập thể lớp, mà còn là tấm gương gần gũi nhất dạy con về tinh thần hợp tác và cách ứng xử văn minh trong cuộc sống.