Cảnh tượng ngày 5/9 tại ngôi trường 200 tỷ đồng ở Nghệ An gây bão
Khung cảnh ấn tượng, khuôn viên với thiết kế đặc biệt của ngôi trường này nhận về nhiều phản ứng tích cực.
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Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh khai giảng tại một ngôi trường có dãy nhà uốn cong như vòng cung, ôm trọn khoảng sân rộng phía trước. Bên trên là nền trời xanh ngắt, bên dưới là cảnh các bạn học sinh ngồi đều tăm tắp tham gia buổi lễ trang trọng bắt đầu năm học mới với background là ngôi trường với thiết kế hiện đại, rộng rãi và khác hẳn những dãy phòng học quen thuộc khiến không ít người phải đặt câu hỏi: “Trường nào mà xinh thế này?”.
Hóa ra, công trình gây tò mò ấy nằm ngay tại Nghệ An và đó chính là Trường THPT Đô Lương 1. Không chỉ sở hữu quy mô lớn, ngôi trường còn ghi điểm nhờ tòa nhà học chính được thiết kế theo hình vòng cung với sân trường trung tâm, tạo nên diện mạo vừa lạ mắt vừa ấn tượng.
Tọa lạc tại khu vực Yên Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cơ sở mới của THPT Đô Lương 1 được xây dựng trong giai đoạn 2023-2026 với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án cơ sở vật chất giáo dục quy mô lớn tại địa phương, hướng tới xây dựng một môi trường học tập đồng bộ, khang trang cho hơn 2.000 học sinh.
Điểm khiến ngôi trường dễ lọt vào “tầm ngắm” của cư dân mạng nằm ở khối nhà học chính cao 3 tầng. Công trình được thiết kế theo hình vòng cung với những đường cong mềm mại bao quanh sân trường. Thay vì những dãy nhà chạy thẳng song song, các phòng học được bố trí theo đường cong, tạo cảm giác toàn bộ công trình đang ôm lấy khoảng sân ở trung tâm.
Từ sân trường nhìn lên, phần mặt tiền hiện lên với tông màu trắng và xám chủ đạo, kết hợp hệ thống cột và lam đứng được bố trí đều nhau. Những dãy hành lang rộng chạy dài theo từng tầng càng làm rõ hình dáng vòng cung của công trình. Đây cũng là phần kiến trúc tạo nên nhiều góc nhìn khá đẹp khi chụp ảnh toàn cảnh.
Không chỉ có diện mạo bắt mắt, cơ sở mới còn được đầu tư nhiều hạng mục phục vụ việc dạy và học. Khối phòng học cao 3 tầng có diện tích xây dựng 1.742,5 m², tổng diện tích sàn 5.227,4 m². Bên cạnh đó là khối phòng hành chính và phục vụ học tập cao 4 tầng, diện tích xây dựng 2.363,9 m². Quy mô công trình được tính toán để đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 2.000 học sinh.
Việc chuyển sang cơ sở mới cũng đánh dấu một bước phát triển đáng chú ý của THPT Đô Lương 1, ngôi trường đã có hơn 60 năm lịch sử. Trường được thành lập vào tháng 9/1959 với tên gọi ban đầu là Trường Cấp 3 Anh Sơn, sau đó đổi tên thành Trường THPT Đô Lương 1.
Không chỉ được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, nhà trường còn có kết quả học tập đáng chú ý. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, THPT Đô Lương 1 xếp thứ 3 toàn tỉnh với điểm trung bình các môn đạt 7,59 điểm, chỉ sau Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường Phổ thông DTNT THPT số 2.
Cũng vì thế, cơ sở mới 200 tỷ đồng này càng được chú ý khi chính thức đón những học sinh đầu tiên trong năm học 2026-2027. Ngày 5/9 vừa qua, THPT Đô Lương 1 tổ chức lễ khai giảng ngay tại khuôn viên mới, đánh dấu lần đầu tiên thầy và trò nhà trường bắt đầu một năm học tại ngôi trường có kiến trúc vòng cung đặc biệt này.
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