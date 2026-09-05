Clip: Đây rồi, cận cảnh trường Việt Đức sau màn cải tạo 300 tỷ, đẹp và sang vô cùng

Nếu đã lâu chưa ghé Việt Đức, có lẽ bạn sẽ mất vài giây để nhận ra đây vẫn là ngôi trường quen thuộc ấy.

Mấy ngày nay, cái tên trường THPT Việt Đức liên tục được nhắc đến khi những hình ảnh về ngôi trường hơn 70 năm tuổi này sau cải tạo xuất hiện trên mạng xã hội. Và sáng 5/9, chúng tôi đã có mặt tại đây để tận mắt ngắm nghía, ghi lại diện mạo mới của ngôi trường trước thềm năm học 2026-2027.

Phải nói là Việt Đức phiên bản mới vừa quen vừa lạ. Những nét kiến trúc Pháp cổ vẫn được giữ lại, nhưng đi cùng các khối nhà mới sáng sủa, hiện đại và tiện nghi hơn sau dự án trùng tu, nâng cấp cơ sở vật chất trị giá hơn 300 tỷ đồng.





Tòa nhà A vẫn mang dáng dấp truyền thống với những đường nét đặc trưng. Trong khi đó, các khu nhà mới, đặc biệt từ tầng 4 đến tầng 6, nổi bật với tông trắng và vàng, cửa vòm cùng những đường cong mềm mại.

Cũ và mới được đặt cạnh nhau khá hài hòa. Thành ra, dù đã được “thay áo”, Việt Đức vẫn giữ được vẻ riêng của một ngôi trường lâu năm giữa lòng Hà Nội.

Trường THPT Việt Đức trong sáng khai giảng năm học mới 2026-2027

Khuôn viên cổ điển xen lẫn cấu trúc hiện đại độc đáo

Một trong những chi tiết dễ gây chú ý nhất là cầu thang xoắn ngoài trời. Thiết kế này vừa giúp kết nối các không gian, vừa trở thành một góc khá “ăn ảnh” trong khuôn viên trường.

Cầu thang xoắn ngoài trời. Thiết kế bắt mắt, vừa kết nối các không gian vừa tạo thành góc check-in mới trong khuôn viên trường

Nhưng tất nhiên, Việt Đức không chỉ “đẹp để ngắm”. Thay đổi đáng kể hơn nằm ở chính không gian học tập. Hệ thống giếng trời và khoảng thông tầng được bố trí để tận dụng ánh sáng tự nhiên, giúp nhiều khu vực bên trong trường có cảm giác thoáng và sáng hơn. Những khoảng mở cũng khiến các khối nhà mới bớt cảm giác nặng nề, thay vào đó là một không gian khá nhẹ nhàng và hiện đại.

Từ 25 phòng học trước đây, trường hiện có 30 phòng học cùng 10 phòng học chức năng, trong đó có phòng học ngoại ngữ chất lượng cao. Các phòng thí nghiệm, khu thực hành và không gian phục vụ dạy học cũng được đầu tư mới. Điều hòa, quạt mát, hệ thống chiếu sáng và máy chiếu được trang bị đồng bộ, nên học sinh năm nay không chỉ được học trong một ngôi trường nhìn “xịn” hơn mà điều kiện học tập cũng được nâng cấp đáng kể.

Các khối nhà hiệu bộ, khu học tập, thí nghiệm và thực hành được xây mới, trong khi một số dãy nhà cũ vẫn được giữ lại và tiếp tục sử dụng.

Không gian học tập được thiết kế theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ sự hài hòa với tổng thể kiến trúc của trường

Một điểm cộng khác là không gian xanh. Từ sân trường đến mái nhà thể chất và thư viện bộ môn, nhiều khu vực được quy hoạch thành những khoảng vườn mở, có ghế ngồi để học sinh đọc sách, học bài hoặc đơn giản là ngồi nghỉ giữa giờ. Những khoảng xanh này khiến tổng thể ngôi trường trông thoáng và dễ chịu hơn. Đặt cạnh những khối nhà mới với đường nét hiện đại, chúng cũng giúp Việt Đức giữ được cảm giác gần gũi, thay vì trở thành một công trình quá mới và xa lạ.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Việt Đức có 60 lớp với khoảng 2.800 học sinh, tăng 3 lớp so với năm trước. Cơ sở vật chất hiện tại có thể đáp ứng tối đa 63 lớp, tương đương khoảng 3.000 học sinh.

Sau nâng cấp, Việt Đức vẫn giữ lại những dãy nhà và dấu ấn kiến trúc quen thuộc, đồng thời bổ sung thêm phòng học, không gian chức năng, ánh sáng tự nhiên và các khu vực sinh hoạt mới.