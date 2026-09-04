Trường Việt Đức của tháng 9 năm 2026: Quá đẹp - quá xịn và không thể tin nổi!

Ngôi trường hơn 70 năm tuổi đã sẵn sàng đón học sinh trở lại trong năm học 2026-2027 với diện mạo mới.

Sau hơn 1,5 năm thi công, Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) gần như đã hoàn tất dự án trùng tu, nâng cấp cơ sở vật chất với tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Trước thềm năm học 2026-2027, ngôi trường lâu đời ở trung tâm Hà Nội xuất hiện với một diện mạo vừa quen vừa lạ, vẫn là những đường nét kiến trúc Pháp cổ đặc trưng, nhưng được kết hợp với nhiều không gian hiện đại, tiện nghi hơn.

Điểm dễ nhận thấy là tòa nhà A truyền thống vẫn được giữ lại những nét kiến trúc đặc trưng, trong khi các khối nhà mới, đặc biệt khu vực từ tầng 4 đến tầng 6, được thiết kế theo hướng hiện đại. Tông màu trắng - vàng chủ đạo cùng hệ thống cổng vòm, những đường cong mềm mại của cửa và hành lang tạo nên tổng thể khá trang nhã, gợi nhớ vẻ đẹp kiến trúc Pháp đã trở thành một phần dấu ấn của ngôi trường.

Năm học 2026-2027, thầy và trò Trường trung học phổ thông Việt Đức (Hà Nội) trở lại trường trong diện mạo hoàn toàn mới

Các chi tiết mới được xử lý theo hướng hiện đại nhưng không tạo cảm giác "lạc quẻ" so với những dãy nhà cũ. Sự tương đồng trong đường nét và màu sắc giúp hai không gian cũ - mới kết nối với nhau khá tự nhiên, thay vì tạo cảm giác chắp vá sau khi cải tạo.

Một trong những điểm nhấn gây chú ý nhất là hệ thống cầu thang xoắn ngoài trời. Thiết kế với những đường cong mềm mại vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa mở ra một góc không gian khá đặc biệt trong khuôn viên trường. Với diện mạo bắt mắt, khu vực này được kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở thành một trong những địa điểm được học sinh yêu thích và check-in nhiều trong năm học mới.

Một trong những điểm nhấn gây chú ý nhất là hệ thống cầu thang xoắn ngoài trời

Không chỉ chú trọng đến vẻ ngoài, công trình còn được tính toán kỹ về ánh sáng và trải nghiệm học tập. Hệ thống giếng trời cùng các khoảng thông tầng được bố trí để tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên, giúp ánh sáng có thể lan tới các phòng học ở cả phía trước và phía sau của tòa nhà. Đây cũng là một trong những thay đổi đáng chú ý so với không gian trường học truyền thống.

Cơ sở vật chất của trường được nâng cấp đồng bộ. Nếu trước đây Trường THPT Việt Đức có 25 phòng học và chưa có phòng học chức năng, hiện nay trường có 30 phòng học cùng 10 phòng học chức năng, trong đó có một phòng học ngoại ngữ chất lượng cao. Các phòng thí nghiệm, khu thực hành và nhiều không gian phục vụ dạy học cũng được đầu tư mới.

Hệ thống điều hòa, quạt mát, chiếu sáng và máy chiếu được trang bị đồng bộ, mang đến không gian học tập khang trang, tiện nghi hơn cho cả giáo viên và học sinh. Các khối nhà hiệu bộ, khu học tập, khu thí nghiệm - thực hành cũng được xây mới, trong khi một số dãy nhà cũ vẫn được giữ lại và tiếp tục sử dụng.

Không chỉ chú trọng đến vẻ ngoài, công trình còn được tính toán kỹ về ánh sáng và trải nghiệm học tập

Không gian xanh cũng là một phần trong diện mạo mới của ngôi trường. Nhiều khu vực trong khuôn viên, từ sân trường đến phần mái của nhà thể chất và thư viện bộ môn, được quy hoạch thành những khu vườn mở, bố trí thêm ghế ngồi để học sinh có thể đọc sách, học tập hoặc đơn giản là nghỉ ngơi giữa các tiết học.

Những khoảng xanh này khiến không gian trường học trở nên thoáng hơn, đồng thời tạo nên sự giao thoa khá thú vị giữa vẻ cổ kính của Hà Nội và phong cách giáo dục hiện đại.

Với cơ sở vật chất mới, năm học 2026-2027, Trường THPT Việt Đức có 60 lớp với khoảng 2.800 học sinh, tăng 3 lớp so với năm học trước. Theo thông tin từ nhà trường, cơ sở vật chất hiện tại có thể đáp ứng tối đa 63 lớp, tương đương khoảng 3.000 học sinh, qua đó tăng đáng kể khả năng đáp ứng nhu cầu học tập.

Hơn 70 năm tồn tại giữa trung tâm Thủ đô, Trường THPT Việt Đức vốn đã là một địa chỉ quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Hà Nội. Sau lần nâng cấp này, ngôi trường vẫn giữ lại những dấu ấn kiến trúc làm nên bản sắc riêng, nhưng đồng thời có thêm những không gian hiện đại, nhiều ánh sáng và gần gũi hơn với nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh hôm nay.

Ảnh: THPT Việt Đức

Tổng hợp