Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 kéo dài 1 tiếng, đánh trống lúc 8h27 phút

Bộ GD&ĐT điều chỉnh chương trình khai giảng 5/9 theo hướng thống nhất trên toàn quốc, các trường cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, đánh trống.

Bộ GD&ĐT quyết định điều chỉnh chương trình tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Theo công văn số 5838, chương trình được rà soát, điều chỉnh theo hướng thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, trên cơ sở Kế hoạch số 1710/KH-BGDĐT ngày 14/8, Công văn số 5643/BGDĐT-VP ngày 21/8 và các chỉ đạo liên quan trước đó.

Khai giảng từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sẽ được tổ chức từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9/2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Học sinh trường THPT Trần Phú, TP.HCM trong buổi lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các cơ sở giáo dục trên cả nước được yêu cầu chủ động chuẩn bị các điều kiện để tham dự đầy đủ chương trình chung.

Những hoạt động riêng trước chương trình chung, nếu có, phải được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp và kết thúc trước 7h30.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tham dự chương trình chung qua VTV1 hoặc VOV1, phù hợp với điều kiện thực tế.

Chương trình 60 phút, đánh trống khai giảng lúc 8h27, lịch trình chi tiết như sau:

Nghi thức đánh trống khai giảng được bố trí vào những phút cuối của chương trình chung, từ 8h27 đến 8h30.

Một trong những nội dung được Bộ GD&ĐT nhấn mạnh là việc thống nhất các nghi thức trong chương trình chung.

Theo đó, các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước thực hiện chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm, theo diễn biến của chương trình. Các trường được yêu cầu chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp để thực hiện nghi thức thống nhất, trang nghiêm và đúng thời điểm.

Riêng nghi thức đánh trống khai giảng, tại mỗi cơ sở giáo dục sẽ bố trí cán bộ quản lý thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm, tạo không khí thống nhất, đồng bộ trong ngày khai giảng năm học mới trên phạm vi toàn quốc.

Đưa Lễ khánh thành trường nội trú biên giới vào chương trình chung

Một điểm được điều chỉnh so với phương án trước đây là lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành ngày 5/9 sẽ được tổ chức ngay trong khuôn khổ chương trình chung toàn quốc.

Trước đó, theo phương án tại Công văn số 5643/BGDĐT-VP ngày 21/8, lễ khánh thành được dự kiến tổ chức riêng trước chương trình chung.

Theo phương án mới, tại các điểm cầu có trường tổ chức khánh thành, nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng được thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm theo diễn biến chương trình.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện công trình, hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và các điều kiện đưa công trình vào sử dụng theo quy định. Chỉ tổ chức khánh thành đối với những công trình bảo đảm đầy đủ điều kiện về chất lượng, an toàn và pháp lý.

Sau khi chương trình chung kết thúc lúc 8h30, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch của đơn vị, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu việc tổ chức lễ khai giảng phải bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học; tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, không phô trương, hình thức và không vận động đóng góp trái quy định.

Với chương trình điều chỉnh này, lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ được tổ chức theo một chương trình chung trên toàn quốc, với các nghi thức quan trọng được thực hiện đồng thời giữa điểm cầu trung tâm, các điểm cầu địa phương và các cơ sở giáo dục.