Sau một năm ăn bán trú, học sinh Hà Nội tăng nhiều nhất 5 cm chiều cao

Năm học 2026 - 2027 là năm thứ hai Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Sau một năm triển khai, học sinh Hà Nội tăng chiều cao bình quân từ 1,5 cm đến 3 cm, có em tăng 5 cm/năm học.

Nâng mức hỗ trợ ăn bán trú lên 40.000 đồng/học sinh

Năm học 2026 - 2027, Hà Nội nâng mức hỗ trợ đối với bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập. Theo đó, mỗi học sinh được hỗ trợ 28.000 đồng/ngày, tăng 8.000 đồng so với năm học trước.

Riêng nhóm học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 10.000 đồng/ngày.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học này có khoảng 650.000 học sinh tiểu học dự kiến ăn bán trú. Hà Nội dự kiến chi gần 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh. Mức hỗ trợ tăng thêm góp phần giảm chi phí, đồng thời tạo điều kiện để con em có bữa ăn tại trường đầy đủ và bảo đảm hơn.

Học sinh tiểu học tại Hà Nội trong bữa ăn bán trú. (ảnh: Hà Linh)

Chính sách này triển khai từ năm học 2025 - 2026, với mức hỗ trợ từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, sau thời gian triển khai chính sách, đa số học sinh có sự cải thiện tích cực về thể trạng. Chiều cao bình quân tăng từ 1,5 cm đến 3 cm/em, cá biệt có em tăng 5 cm/năm học. Bên cạnh chiều cao, cân nặng học sinh cũng tăng từ 1 kg đến 3,3 kg.

Tỉ lệ học sinh suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và thể lực yếu có xu hướng giảm, đặc biệt tại các địa bàn còn khó khăn, khu vực ngoại thành và nơi có đông học sinh thuộc diện chính sách.

Phụ huynh giám sát bữa ăn

Cùng với việc tăng chế độ ăn bán trú, năm học tới Hà Nội triển khai hệ cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường tại tất cả trường học tổ chức ăn bán trú.

Hà Nội có khoảng 2,3 triệu học sinh các cấp, trong đó có gần 1,2 triệu em ăn bán trú mỗi ngày. Nhưng năm học vừa qua, đã để xảy ra nhiều vụ việc mất an toàn thực phẩm tại các trường học. Vì vậy, trước thềm năm học mới, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Y tế xây dựng đề án HanoiCheck, nhằm số hóa toàn diện công tác quản lý bán trú.

Hệ thống gồm 5 hợp phần: Hồ sơ dinh dưỡng điện tử; quản lý nhà cung cấp; kiểm soát an toàn thực phẩm số kết hợp giải pháp camera AI giám sát bếp ăn; ứng dụng dành cho cha mẹ học sinh; bảng điều khiển phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Đặc biệt, với ứng dụng dành cho cha mẹ học sinh, phụ huynh có thể theo dõi, giám sát thực đơn, nguồn thực phẩm và bữa ăn hằng ngày của con em mình.

Các trường phải công khai đường dây nóng

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Hà Nội triển khai sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sau sắp xếp, toàn thành phố còn 1.093 cơ sở giáo dục, giảm 1.251 đơn vị, tương đương 53,3%. Quy mô trường lớn hơn, mô hình trường đa cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học được tổ chức ngay trước thềm năm học mới. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc sắp xếp trường lớp nhằm giảm đầu mối quản lý, không giảm cơ hội học tập của học sinh.

Năm học này, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước.

Để đáp ứng nhu cầu, thành phố đã xây mới, đưa vào sử dụng 4 trường THPT công lập; cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp, bổ sung gần 1.400 phòng học.

Năm học mới, Hà Nội yêu cầu các nhà trường học phải thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học, bạo lực học đường; cung cấp thông tin về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hoạt động 24/24 giờ và miễn phí cước cuộc gọi.