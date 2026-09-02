Mẹ lên mạng than vãn con gái 21 tuổi "lười chẩy thây", không biết phụ việc nhà, dân mạng nghe xong ngán ngẩm: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!

Mâu thuẫn leo thang khi nữ sinh buông lời dửng dưng: "Con đâu có ép mẹ!". Bực tức trước thái độ của con, người mẹ đã giật lấy cốc trà sữa con vừa mua và đổ thẳng vào bồn rửa bát.

Thời gian gần đây, bài chia sẻ về mâu thuẫn giữa hai mẹ con trong một gia đình bình dân đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Cặp vợ chồng trong câu chuyện đều là lao động tự do, tổng thu nhập hàng tháng chưa đến 9.000 nhân dân tệ (khoảng 31 triệu đồng). Sau khi chi trả tiền trả góp nhà, điện nước và phí sinh hoạt thiết yếu, phần lớn số tiền còn lại đều được dồn để chu cấp cho con gái đang học đại học năm thứ ba. Trái với kỳ vọng của gia đình, chuỗi hành vi và thái độ sống của nữ sinh trong kỳ nghỉ hè kéo dài hơn một tháng qua đã khiến phụ huynh hoàn toàn thất vọng.

Suốt 50 ngày nghỉ ở nhà, nữ sinh gần như không ra ngoài. Ban ngày cô ngủ đến trưa, ban đêm thức trắng chơi game và xem video ngắn, điều hòa bật 24/24 giờ cùng các khoản đặt đồ ăn vặt, trà sữa liên tục. Dù cha mẹ đi làm vất vả về nấu nướng, cô phải giục nhiều lần mới chịu ra ăn, trong bữa ăn không hề giao tiếp, ăn xong trong 10 phút rồi lập tức về phòng đóng cửa.

Trước sự chây ì của con, người mẹ nhiều lần góp ý, khuyên con học nấu ăn, dọn phòng hoặc ra ngoài vận động. Tuy nhiên, đáp lại sự nhắc nhở là thái độ gắt gỏng, khó chịu của nữ sinh kèm lời chỉ trích rằng mẹ đang "thao túng tâm lý", can thiệp quá sâu khiến bản thân gặp áp lực.

Ảnh minh họa

Đỉnh điểm mâu thuẫn từ các khoản chi tiêu quá mức

Xung đột trực tiếp bùng nổ xung quanh việc chi tiêu tiền bạc. Ngay đầu kỳ nghỉ hè, nữ sinh xin mẹ 2.500 tệ (hơn 8,6 triệu đồng) để tụ tập ăn uống với bạn bè và mua sắm cá nhân. Dù điều kiện kinh tế eo hẹp, người mẹ vẫn chuyển tiền, song khoản này đã bị tiêu hết chỉ trong vòng 10 ngày.

Mới đây, nữ sinh tiếp tục yêu cầu mẹ chu cấp thêm 3.000 tệ (hơn 10 triệu đồng) để đi du lịch cùng bạn học. Trước áp lực nợ nần và sinh hoạt phí gia đình đang thắt chặt, người mẹ kiên nhẫn từ chối và khuyên con không nên chi tiêu lãng phí. Lời nhắc nhở lập tức khiến con gái nổi nóng, chỉ trích mẹ keo kiệt, so sánh bản thân với bạn bè và cho rằng việc không được đi chơi sẽ khiến mình bị cô lập. Quá bức xúc, người mẹ chất vấn ngược lại việc con gái nghỉ hè nhiều ngày không hề phụ giúp việc nhà, không thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ mà chỉ biết đòi hỏi tiền bạc.

Tranh cãi lên tới đỉnh điểm khi nữ sinh buông lời dửng dưng: "Con đâu có ép mẹ!". Quá bức xúc trước thái độ của con, người mẹ giật lấy cốc trà sữa con vừa mua và đổ thẳng vào bồn rửa bát. Hành động này khiến nữ sinh phản ứng dữ dội, lớn tiếng mắng mẹ không xứng đáng làm phụ huynh, sau đó thu dọn hành lý rời khỏi nhà ngay trong đêm. Cô gửi lại tin nhắn thông báo sẽ ở nhờ nhà bạn và đến ngày nhập học sẽ tự về trường, không cần gia đình bận tâm.

Hệ lụy từ việc nuông chiều thiếu giới hạn

Vụ việc thu hút nhiều luồng quan điểm từ cộng đồng mạng. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự thông cảm với hoàn cảnh của người mẹ khi thu nhập có hạn nhưng vẫn cố gắng chu cấp cho con, đồng thời chỉ trích sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của nữ sinh năm thứ ba. Ngược lại, một số ý kiến cho rằng hành vi đổ cốc trà sữa của người mẹ có phần cực đoan, làm tổn thương lòng tự trọng của con cái.

Vấn đề cốt lõi của câu chuyện phản ánh hệ quả từ việc cha mẹ nỗ lực thắt lưng buộc bụng để tạo điều kiện vật chất vượt quá khả năng thực tế của gia đình. Khi được đáp ứng mọi nhu cầu từ nhỏ, con cái dễ hình thành tâm lý coi sự hy sinh của cha mẹ là trách nhiệm hiển nhiên.

Ở độ tuổi 21, một sinh viên năm thứ ba đã đủ nhận thức và năng lực hành vi để thấu hiểu áp lực kinh tế của gia đình thay vì duy trì lối sống ỷ lại. Sự đổ vỡ trong mối quan hệ này không đơn thuần đến từ một cốc trà sữa, mà là kết quả của việc tích tụ những bất đồng quan điểm, sự thiếu hụt trong kỹ năng giao tiếp và khoảng cách quá lớn giữa sự kỳ vọng của cha mẹ với ý thức trách nhiệm của con cái.