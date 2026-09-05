Toàn cảnh lễ khai giảng tại THPT Việt Đức - ngôi trường đang được chú ý nhất MXH hôm nay

Không khí khai giảng tại THPT Việt Đức (Hà Nội) sáng 5/9 ngập tràn sắc màu tuổi học trò.

Sáng 5/9/2026, lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức đồng loạt trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, mở màn cho một năm học mới với nhiều kỳ vọng.

Hòa chung không khí tưng bừng của ngày khai trường, học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tự tin. Trong những bộ áo dài, đồng phục chỉn chu, các nam thanh nữ tú Việt Đức đã cùng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đầu tiên của năm học mới.





Sân trường THPT Việt Đức tràn ngập không khí tươi vui trong ngày đầu năm học mới

Sân khấu lễ khai giảng thêm rực rỡ với nhiều tiết mục văn nghệ do học sinh THPT Việt Đức biểu diễn

Từ sân trường, lớp học đến những khung hình bên bạn bè, mỗi nụ cười đều góp phần tạo nên sắc màu tươi trẻ của ngày khai giảng. Với học sinh THPT, đây cũng là một dấu mốc đặc biệt khi các bạn đang ở những năm tháng cuối của tuổi học trò, từng bước chuẩn bị hành trang cho những chặng đường trưởng thành phía trước.

Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) - nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh đánh tiếng trống khai trường

Một mùa khai giảng nữa lại đến, thanh xuân của những cô cậu học trò Việt Đức lại có thêm một trang mới