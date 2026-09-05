Toàn cảnh lễ khai giảng tại THPT Việt Đức - ngôi trường đang được chú ý nhất MXH hôm nay

Theo Sức khỏe cộng đồng
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Không khí khai giảng tại THPT Việt Đức (Hà Nội) sáng 5/9 ngập tràn sắc màu tuổi học trò.

Sáng 5/9/2026, lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức đồng loạt trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, mở màn cho một năm học mới với nhiều kỳ vọng.

Hòa chung không khí tưng bừng của ngày khai trường, học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tự tin. Trong những bộ áo dài, đồng phục chỉn chu, các nam thanh nữ tú Việt Đức đã cùng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đầu tiên của năm học mới.


Sân trường THPT Việt Đức tràn ngập không khí tươi vui trong ngày đầu năm học mới

Sân khấu lễ khai giảng thêm rực rỡ với nhiều tiết mục văn nghệ do học sinh THPT Việt Đức biểu diễn

Từ sân trường, lớp học đến những khung hình bên bạn bè, mỗi nụ cười đều góp phần tạo nên sắc màu tươi trẻ của ngày khai giảng. Với học sinh THPT, đây cũng là một dấu mốc đặc biệt khi các bạn đang ở những năm tháng cuối của tuổi học trò, từng bước chuẩn bị hành trang cho những chặng đường trưởng thành phía trước.

Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) - nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh đánh tiếng trống khai trường

Một mùa khai giảng nữa lại đến, thanh xuân của những cô cậu học trò Việt Đức lại có thêm một trang mới

Nữ sinh Việt Đức khoe visual tươi tắn trong ngày đầu tiên của năm học

Đặc biệt hơn, năm học này, thầy và trò Việt Đức còn đón thêm một niềm vui khác khi mái trường Việt Đức đã chính thức khoác lên "tấm áo" mới sau hơn 1,5 năm trùng tu, nâng cấp cơ sở vật chất. Bên cạnh những kiến trúc đã tạo nên thương hiệu Việt Đức, ngôi trường còn có thêm những khối nhà mới, được thiết kế theo hướng hiện đại. Tông màu trắng - vàng chủ đạo cùng hệ thống cổng vòm độc đáo khiến những ngày này, cái tên THPT Việt Đức liên tục xuất hiện rầm rộ trên MXH.

Trong sáng khai giảng, các bạn học sinh cũng không giấu nổi sự háo hức khi được ngắm nhìn diện mạo mới của trường, nơi sẽ đồng hành cùng các bạn trong suốt thời gian sắp tới.

Một góc "áo mới" của trường THPT Việt Đức

Các bạn học sinh hào hức thăm thú, check-in các khu vực mới trong trường

Hôm nay, hơn 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước chính thức khai giảng!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày