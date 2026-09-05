Trực tiếp: Khai giảng năm học mới 2026-2027 trên cả nước

Sáng 5/9, 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào lễ khai giảng năm học 2026-2027; điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, Lào Cai.

Robot chào đón học sinh dự lễ khai giảng

Trong sáng 5/9, trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM) tạo điểm nhấn ngay từ cổng trường khi sử dụng robot và các mô hình công nghệ để chào đón học sinh dự lễ khai giảng.

Nhiều phụ huynh đưa con em tới từ sớm để dự khai giảng. Không khí khai giảng tại các trường diễn ra trang trọng nhưng không kém phần sôi động. “Tôi đưa con đến từ sớm, bé rất thích thú với mô hình robot, háo hức chờ khai giảng cùng các bạn mới, cô giáo mới. Hy vọng con sẽ có năm học đầu tiên ở mái trường tiểu học thật vui và bổ ích”, phụ huynh Nguyễn Huân cho biết.

Năm học 2026-2027, trường chọn chủ đề “Bản sắc Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đổi mới tư duy - Kiến tạo giá trị - Chắp cánh ước mơ”. Năm nay, trường chào đón hơn 300 học sinh lớp 1.

Khai giảng ở trường nội trú thuộc diện lớn nhất cả nước

Sáng 5/9, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành nhà trường.

Đây là một trong những trường phổ thông nội trú có quy mô lớn trên cả nước. Trường được chọn làm điểm tổ chức chính lễ khai giảng của tỉnh, với hơn 1.200 đại biểu và học sinh tham dự.

Năm học 2026-2027, trường có 41 lớp với 1.137 học sinh, trong đó 136 em học nội trú và 1.001 em học bán trú. Giai đoạn 1 của dự án trường có tổng mức đầu tư 158,3 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, đông đảo học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, đến dự lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk đón 525 học sinh. Trong đó, 150 em được tổ chức bán trú buổi trưa và 375 học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 ở nội trú tại trường.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk có tổng mức đầu tư 136,2 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 6ha.

Thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2026-2027

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư động viên, nhắn nhủ đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên trên cả nước.

Báo Điện tử VTC News xin trân trọng giới thiệu bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:

Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành Giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước!

Trong không khí hân hoan của ngày khai trường, khi tiếng trống khai giảng vang lên từ những ngôi trường giữa lòng thành phố đến các điểm trường nơi biên giới, hải đảo, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành Giáo dục, các cháu học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm học mới thành công.

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, thúc đẩy tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Điều kiện học tập tiếp tục được cải thiện, người học và nhà giáo ở những địa bàn khó khăn được hỗ trợ đầy đủ hơn.

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa và từng bước đi vào cuộc sống. Luật Nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí, sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp trồng người.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành, trân trọng cảm ơn các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã tận tụy với nghề, hết lòng vì học trò; ghi nhận tinh thần hiếu học, ý chí phấn đấu của các cháu học sinh, sinh viên, học viên; cảm ơn các bậc phụ huynh và Nhân dân đã luôn tin tưởng, sẻ chia, đồng hành cùng nhà trường.

Tôi đặc biệt trân trọng những thầy giáo, cô giáo ngày ngày bám trường, bám lớp nơi miền núi, biên giới, hải đảo và những vùng còn nhiều thiếu thốn, vượt qua gian khó để giữ sáng ngọn lửa tri thức, không để học sinh nào mất đi quyền được đến trường. Trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc đều có nền móng của giáo dục.

Năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng; nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau.

Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường. Tôi đề nghị ngành Giáo dục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò.

Kiểm tra, đánh giá phải đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề. Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn. Nghề dạy học được tôn vinh bởi trí tuệ, hiểu biết, nhân cách, lòng yêu thương và chính tấm gương người thầy. Lời động viên đúng lúc có thể thắp lên niềm tin; sự lắng nghe chân thành có thể mở ra tương lai cho học trò.

Trước những thay đổi sâu sắc của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, giáo dục phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học. Công nghệ phải phục vụ con người và làm cho giáo dục tốt đẹp hơn. Càng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường càng phải bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính học thuật, trách nhiệm, ý thức công dân và những giá trị nhân văn không máy móc nào có thể thay thế.

Các cháu học sinh, sinh viên, học viên thân mến!

Thế giới đang đổi thay từng ngày. Điều đã học có thể nhanh chóng trở nên cũ, nhưng tinh thần ham học, bản lĩnh, khả năng sáng tạo, lòng trung thực và nghị lực vươn lên sẽ luôn có giá trị.

Tôi mong các cháu nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ học tập, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng của mình phụng sự Nhân dân, đất nước. Mỗi thầy giáo, cô giáo với tình yêu nghề và lòng bao dung tiếp tục truyền cho học trò niềm say mê học hỏi, sự tự tin và khát vọng cống hiến.

Các bậc phụ huynh cùng nhà trường nuôi dưỡng các cháu bằng tình yêu thương và tôn trọng, nhìn nhận quá trình trưởng thành không chỉ qua điểm số mà còn ở phẩm chất, thái độ sống và tinh thần học tập. Các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội cần tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là ở những địa bàn khó khăn, để nơi sinh ra hay hoàn cảnh gia đình không cản trở con đường học tập và tương lai của một con người.

Với truyền thống hiếu học của dân tộc, lòng tận tụy của đội ngũ nhà giáo và khát vọng của thế hệ trẻ, tôi tin tưởng năm học 2026 - 2027 sẽ mở ra những bước tiến mới cho giáo dục nước nhà. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục cùng các cháu học sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành quả trong năm học mới.

Hơn 302.000 học sinh TP Huế háo hức đi khai giảng

Điểm cầu chính trong Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2026 của TP Huế tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3. Đây cũng là địa điểm diễn ra Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3.

Các học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3 rạng rỡ trong ngày khai giảng năm học mới tại ngôi trường vừa được đầu tư, xây dựng mới khang trang, hiện đại bậc nhất ở vùng cao TP Huế.

Tham dự tại điểm cầu có bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Đình Trung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Huế và ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND TP Huế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đến dự Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3. (Ảnh: Ngọc Hiếu)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao tặng sách giáo khoa, sách tham khảo cho Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3 và trao quà do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng nhà trường.

Năm học 2026 - 2027, toàn TP Huế có 324 cơ sở giáo dục, gồm 298 cơ sở giáo dục công lập và 26 cơ sở giáo dục ngoài công lập, với hơn 302 nghìn học sinh, học viên, trẻ mầm non. Trong đó, có 107.095 học sinh tiểu học, 84.832 học sinh trung học cơ sở, 42.689 học sinh trung học phổ thông, 63.931 trẻ mầm non và 3.556 học viên giáo dục thường xuyên.

Từ điểm cầu Thủ đô, học sinh Hà Nội cùng hàng triệu học sinh trên cả nước hướng về Mường Khương, chờ đợi những nghi thức được thực hiện đồng thời trong chương trình chung.

Sáng 5/9/2026, Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 được tổ chức đồng loạt trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại xã Minh Châu, Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Đây là năm thứ hai lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc và được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Năm học này, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước.

Thầy cô, học sinh và đại biểu tại Trường THCS Trần Duy Hưng sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu tại điểm cầu Trường THCS Trần Duy Hưng sáng 5/9.

Điểm cầu chính của TP.HCM được đặt tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông)

Thành phố tổ chức 102 đoàn đại biểu do lãnh đạo thành phố làm trưởng đoàn, dự khai giảng tại các cơ sở giáo dục tiêu biểu, trường chuyên, trường nội trú, trường mới thành lập và các đơn vị nhận khen thưởng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đến tham dự Lễ khai giảng tại điểm cầu chính thành phố.

Nghi thức đón học sinh lớp 10 tại Trường THPT Trần Khai Nguyên.

Em Ong Gia Hân (học sinh lớp 10, Trường THPT Trần Khai Nguyên) hào hứng chia sẻ: "Em rất vui vì đậu vào ngôi trường mơ ước của mình. Gặp bạn mới, thầy cô mới em cũng có phần hồi hộp, nhưng sau khi gặp các bạn và cô chủ nhiệm thì em đã cảm thấy vui vẻ và sẵn sàng cho năm học mới. Em hy vọng sẽ có 3 năm học cấp 3 đạt kết quả thật tốt tại ngôi trường này".

Trong năm học 2026-2027, về cơ sở vật chất, thành phố triển khai mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học và Chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027".

Đến ngày 4/9, toàn bộ 53/53 dự án đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác. Trước ngày khai giảng, thành phố chính thức đưa vào sử dụng 1.027 phòng học mới, vượt 27 phòng so với chỉ tiêu.

Nhóm dự án giai đoạn 2 gồm 20 dự án, với 321 phòng học xây mới và 288 phòng học tăng thêm, tổng mức đầu tư 2.484,08 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2026.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2026 - 2027, TP có 2.621.038 HS trong đó hệ công lập có 2.193.065 HS, ngoài công lập có 427.973. So với năm học trước, toàn thành phố tăng 96.258 HS, cụ thể bậc mầm non tăng 46.982 HS, tiểu học tăng 11.863, THCS tăng 14.941 và THPT tăng 22.472.

Tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương (tỉnh Lào Cai), điểm cầu trung tâm, các đại biểu, thầy cô và học sinh đã sẵn sàng.

Từ ngôi trường ở khu vực biên giới này, chương trình khai giảng được kết nối tới các điểm cầu chính của các tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Mường Khương hôm nay không chỉ đón năm học mới của riêng mình. Nơi đây trở thành điểm hẹn để hàng triệu học sinh, giáo viên cùng hướng về một thời khắc chung.

Sáng 5/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là điểm cầu trung tâm được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên kênh VTV1 và VOV1.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai vinh dự được lựa chọn là điểm cầu trung tâm, nơi diễn ra các hoạt động chính của chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự khai giảng tại Quảng Ninh

Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Quảng Ninh.

Cùng thời điểm, gần 372.000 học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đồng loạt bước vào năm học mới trong không khí phấn khởi, trang trọng, an toàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại điểm Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu, TP Quảng Ninh. (Ảnh: Tiến Thắng)

Đây là năm học đầu tiên ngành Giáo dục Quảng Ninh vận hành trong diện mạo thành phố mới, với 347 cơ sở giáo dục. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ; cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa và các điều kiện bảo đảm an toàn trường học cơ bản đáp ứng yêu cầu năm học mới.

Hơn 288.000 bộ sách giáo khoa được cấp miễn phí cho học sinh; mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí được triển khai tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.

Gần 372.000 học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đồng loạt bước vào năm học mới. (Ảnh: Tiến Thắng)

Một điểm nhấn đáng chú ý trong năm học này là Quảng Ninh đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, được đầu tư theo chủ trương của Trung ương nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên.

Điểm cầu chính của Quảng Ninh là Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu, kết nối với chương trình khai giảng chung toàn quốc.

Học sinh tại điểm Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu hân hoan trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Tiến Thắng)

Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục Quảng Ninh xác định chủ đề "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất", tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục và quan tâm đầu tư cho học sinh vùng miền núi, biên giới, hải đảo.

Học sinh cả nước sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, sân trường tại các tỉnh, thành trên cả nước rực rỡ cờ hoa. Học sinh sinh viên, giáo viên và phụ huynh có mặt từ sớm, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Năm nay, lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc, kết nối trực tiếp và trực tuyến.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Từ đây, chương trình khai giảng được kết nối tới các điểm cầu địa phương và các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Đây cũng là năm đầu tiên lễ khai giảng được tổ chức trong bối cảnh nhiều trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.