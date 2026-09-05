Đại học rộng nhất Việt Nam chính thức đón 17.000 sinh viên: Lộ diện loạt công trình hiện đại, sắp có tuyến metro 65.000 tỷ đồng kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội

Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với quy mô người học ngày càng tăng và hệ thống hạ tầng đào tạo, dịch vụ, giao thông từng bước được hoàn thiện.

Được thành lập năm 1993, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hiện là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của cả nước. ĐHQGHN hiện có 9 trường đại học thành viên và 3 trường trực thuộc, với quy mô gần 87.000 người học.

Trong định hướng phát triển trở thành một trong những đại học hàng đầu châu Á, ĐHQGHN tập trung xây dựng mô hình đại học nghiên cứu, đại học tinh hoa gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển các lĩnh vực khoa học - công nghệ chiến lược.

Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc được xác định là một trong những không gian phát triển trọng điểm. Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía Tây, với quy mô hơn 1.100 ha, đây là cơ sở giáo dục đại học có diện tích lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Khu đô thị được định hướng phát triển thành không gian đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, kết nối các đơn vị đào tạo, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Cơ sở mới của Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN với diện tích hơn 30 ha tại Hòa Lạc đã hoàn thiện

Trong năm học 2026-2027, hơn 17.000 sinh viên ĐHQGHN dự kiến học tập tại Hòa Lạc. Quy mô này dự kiến tăng lên khoảng 30.000 người vào năm 2028 và đạt 60.000 sinh viên từ năm 2030.

Hàng nghìn tân sinh viên đổ về Hòa Lạc

Từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9, Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc liên tục đón các đợt tân sinh viên nhập học, chuẩn bị cho năm học 2026-2027.

Trong số các đơn vị đã đưa sinh viên về Hòa Lạc, Trường Đại học Công nghệ có số lượng đông nhất với hơn 4.000 tân sinh viên. Trường Đại học Giáo dục đón khoảng 1.700 sinh viên, trong khi hơn 1.000 tân sinh viên Trường Đại học Luật cũng bắt đầu hành trình học tập tại khu đô thị đại học.

Nhiều trường thành viên khác của ĐHQGHN như Trường Đại học Việt Nhật, Trường Đại học Y Dược, Trường Quốc tế và Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật cũng ghi nhận hàng trăm tân sinh viên nhập học tại Hòa Lạc.

Riêng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có gần 800 sinh viên thuộc các ngành Khoa học máy tính và thông tin, Công nghệ bán dẫn, Hóa học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa dược, Sinh học, Môi trường, sức khỏe và an toàn.

Hơn 1.500 tân sinh viên Trường ĐH Giáo dục và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN chính thức có những tiết học đầu tiên tại Hòa Lạc

Hoàn thiện khu đô thị đại học với loạt tiện ích

Việc đưa hàng chục nghìn sinh viên về học tập tại Hoà Lạc đặt ra yêu cầu lớn về hạ tầng đào tạo và các điều kiện phục vụ đời sống. ĐHQGHN xác định việc chuẩn bị đồng bộ giảng đường, thư viện, ký túc xá, y tế, giao thông và dịch vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới.

Hệ thống giảng đường HT1-HT4, hội trường lớn cùng nhiều không gian học tập đang được hoàn thiện để đáp ứng quy mô người học ngày càng tăng. Các phòng học được trang bị hệ thống điều hòa, quạt và thiết bị phục vụ dạy - học.

Tại Hòa Lạc, sinh viên có thể sử dụng Thư viện Trung tâm, các không gian thư viện vệ tinh và Công viên Tri thức rộng gần 10.000 m2.

Không gian học tập hiện đại tại Trường Đại học Công nghệ

Cùng với giảng đường, các điều kiện phục vụ sinh hoạt cũng đang được đầu tư và hoàn thiện. Khu ký túc xá, không gian sinh hoạt chung, phòng học cộng đồng, dịch vụ ăn uống, cà phê, nghỉ ngơi và giải trí được bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu hằng ngày của sinh viên.

Công tác chăm sóc sức khỏe cũng được chuẩn bị với hệ thống phòng y tế và đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng thường trực. Bệnh viện ĐHQGHN duy trì lực lượng y, bác sĩ trực 24/7 để khám, chữa bệnh, sơ cứu và xử lý các tình huống y tế phát sinh.

Không gian học tập, hoạt động thể thao của sinh viên VNU tại Hòa Lạc

Một điểm đáng chú ý là hệ thống cơ sở thể thao đa dạng tại Hòa Lạc. Sinh viên có thể tham gia các hoạt động bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, pickleball, golf, võ thuật, khiêu vũ và nhiều môn thể thao khác.

Các tiện ích thiết yếu như ATM, ngân hàng, bưu điện, dịch vụ in ấn, văn phòng phẩm, giặt là, sửa xe và sạc xe điện cũng được bố trí tại nhiều khu vực trong khu đô thị.

Hệ thống giao thông nội khu và kết nối với Hà Nội

Khi quy mô người học tại Hòa Lạc ngày càng tăng, việc hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối khu đô thị đại học với nội đô Hà Nội trở thành một trong những yêu cầu quan trọng.

Xe buýt điện nội khu tại Hòa Lạc

Hiện nay, sinh viên có thể di chuyển giữa nội đô và Hòa Lạc bằng 6 tuyến xe buýt gồm 71, 74, 88, 107, E06TC và E07TC. Bên trong khu đô thị, hệ thống xe buýt nội khu cùng xe đạp điện được bố trí tại nhiều khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại của sinh viên và giảng viên.

ĐHQGHN cũng triển khai xe buýt đưa đón cán bộ, giảng viên từ nội thành đến Hòa Lạc, đồng thời tiếp tục hoàn thiện phương án phân luồng giao thông, hệ thống biển chỉ dẫn và các điểm đón, trả sinh viên.

Về dài hạn, Hòa Lạc được quy hoạch kết nối trực tiếp với trung tâm Hà Nội thông qua 2 tuyến đường sắt đô thị, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

Trong đó, tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc dài gần 40 km, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng và đã khởi công từ tháng 12/2025. Tuyến được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm Hà Nội với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, nơi tập trung hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Trong khi đó, tuyến metro số 8 Hòa Lạc - Dương Xá có tổng chiều dài khoảng 91 km, trong đó đoạn đi qua Hà Nội dài 66 km. Dự án đã khởi công từ tháng 6/2026, với tổng mức đầu tư phần tuyến thuộc địa bàn Hà Nội dự kiến khoảng 317.393 tỷ đồng.

Khi các dự án hạ tầng giao thông được triển khai, khả năng kết nối giữa Hòa Lạc với khu vực nội đô và các cực phát triển khác của Thủ đô được kỳ vọng sẽ từng bước cải thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn của sinh viên, giảng viên và người dân trong khu vực.

Theo VNU.EDU﻿