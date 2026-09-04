Nam sinh thi 3 lần mới đỗ đại học, 33 năm sau tặng lại trường cũ hơn 580 tỷ đồng

Ít ai ngờ chàng sinh viên từng 2 lần thi trượt đại học và chỉ đỗ vào một ngôi trường không mấy nổi tiếng, sau này lại trở thành người quyên góp cho trường cũ số tiền lớn nhất trong lịch sử ngôi trường.

Năm 1984, một thanh niên Trung Quốc cuối cùng cũng đỗ đại học sau hai lần thất bại. Ngôi trường anh đỗ vào cũng không phải một trường danh tiếng mà là khoa tiếng Anh của Đại học Sư phạm Hàng Châu, một trường sư phạm địa phương tại Trung Quốc. Trước đó, chàng trai này từng mơ ước trở thành đủ thứ nghề, từ bộ đội, tài xế, nhân viên soát vé cho đến nhà khoa học, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ làm giáo viên. Thậm chí, anh còn từng có suy nghĩ khá hạn hẹp rằng con trai làm nghề giáo là chuyện chẳng có tương lai gì.

Sau khi tốt nghiệp, chàng trai trở thành giảng viên tại Học viện Công nghiệp Điện tử Hàng Châu - nơi anh gắn bó với nghề giáo suốt 6 năm liền. Điều thú vị là một người từng suốt 4 năm đại học chỉ mong tốt nghiệp xong sẽ không phải làm giáo viên, cuối cùng lại trở thành một trong những giảng viên được yêu thích nhất trường, được vinh danh trong danh sách giáo viên trẻ xuất sắc đầu tiên của học viện, thậm chí còn xuất hiện trên tờ báo nội bộ của trường. Trong một đoạn video từng lan truyền trên mạng, chàng trai này còn tự tin giơ ngón tay cái khen ngợi bản thân, khẳng định mình khá phù hợp với nghề dạy học và dạy rất giỏi.

Sau 6 năm đứng lớp, anh quyết định rẽ hướng sang con đường kinh doanh. Năm 1999, anh cùng một nhóm cộng sự sáng lập nên một nền tảng thương mại điện tử. Chỉ trong vòng vài thập kỷ, doanh nghiệp này đã phát triển thành một trong những tập đoàn công nghệ, thương mại điện tử lớn nhất châu Á, với giá trị vốn hóa từng đạt đến hàng trăm tỷ USD. Chàng trai ấy chính là tỷ phú Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba, một trong những doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc và thế giới.

Tỷ phú Jack Ma thời trẻ

Dù đã trở thành tỷ phú công nghệ tầm cỡ quốc tế, Jack Ma chưa bao giờ quên đi ngôi trường đã đào tạo nên mình. Ngay từ khi sự nghiệp mới bắt đầu có những thành công ban đầu, đầu năm 2006, ông đã âm thầm quyên góp 1 triệu tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng) để khởi động một chương trình đào tạo giáo viên cốt cán cho khu vực nông thôn mới tại Trung Quốc. Chương trình giúp đào tạo miễn phí cho các giáo viên nòng cốt ở vùng quê, với mong muốn họ có thể trở thành những nhà giáo dục tiêu biểu cho thời kỳ nông thôn mới.

Đến năm 2015, nhân dịp Đại học Sư phạm Hàng Châu kỷ niệm 107 năm thành lập, Jack Ma tiếp tục quyên góp 100 triệu tệ dưới danh nghĩa cá nhân để thành lập quỹ giáo dục mang tên chính mình tại trường, nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu giáo dục, đổi mới giáo dục, đồng thời góp phần tìm hướng phát triển cho ngành sư phạm và giáo dục cơ bản tại Trung Quốc. Đây được ghi nhận là khoản quyên góp cá nhân lớn nhất mà ngôi trường từng nhận được tính đến thời điểm đó.

Jack Ma từng phải thi đại học 3 lần, cũng từng có 6 năm thời gian đứng lớp trước khi chuyển sang kinh doanh, khởi nghiệp

Không dừng lại ở đó, năm 2017, Đại học Sư phạm Hàng Châu và tập đoàn Alibaba ký kết thỏa thuận hợp tác, theo đó Alibaba đầu tư thêm 50 triệu tệ để nâng cấp Học viện Thương mại Alibaba, ngôi trường được thành lập từ năm 2008 với sự hỗ trợ của Jack Ma, theo hướng chuyên sâu về thương mại điện tử và công nghệ số. Tính tổng cộng qua nhiều lần đóng góp, số tiền Jack Ma và tập đoàn của mình dành cho ngôi trường cũ đã vượt mốc 150 triệu tệ, tương đương hơn 580 tỷ đồng.

Không chỉ đóng góp về mặt tài chính, Jack Ma còn nhiều lần trực tiếp trở về trường để giao lưu, chia sẻ với sinh viên. Có lần, ông lặng lẽ bước vào một giảng đường của Học viện Thương mại Alibaba, ngồi ở hàng ghế cuối cùng để cùng nghe một buổi học như một sinh viên bình thường. Ông cũng nhiều lần bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho ngôi trường, khẳng định rằng cả cuộc đời mình mãi mãi là một học sinh và sẵn lòng làm một người thầy suốt đời.

Khi được hỏi về bí quyết thành công, Jack Ma từng chia sẻ một câu nói khá giản dị nhưng đầy ý nghĩa, rằng 4 năm học sư phạm cùng 6 năm đứng lớp giảng dạy chính là những gì đã tạo nên con người ông của ngày hôm nay. Ông cũng từng nói rằng bản thân luôn ghi nhớ mình từng là một sinh viên sư phạm và việc được trở thành một người thầy là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời mình.

Ông từng nhiều lần quyên tặng tiền cho Đại học Sư phạm Hàng Châu - nơi mình từng theo học

Câu chuyện của Jack Ma là một minh chứng sống động cho thấy xuất phát điểm không hề quyết định toàn bộ tương lai của một người. Từ một chàng trai từng thi trượt đại học 2 lần, đến lần thứ ba mới đỗ vào một trường sư phạm không mấy nổi bật, Jack Ma đã trở thành tỷ phú công nghệ nổi tiếng thế giới. Nhưng ông vẫn luôn giữ trong lòng sự biết ơn dành cho những năm tháng học tập và giảng dạy đã hun đúc nên bản thân mình. Ông cũng không ngừng dùng chính thành công của mình để tiếp tục vun đắp cho nền giáo dục, cho những thế hệ đi sau.

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