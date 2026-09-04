Tỉnh Điện Biên báo cáo gì với Thủ tướng việc hiệu trưởng kêu gọi ủng hộ gạo, gas?

UBND tỉnh Điện Biên vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh trên địa bàn.

Hiệu trưởng kêu gọi hỗ trợ gạo và gas cho học sinh phù hợp quy định

Như Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 31/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Công điện số 62/CĐ-TTg về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; học sinh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Công điện yêu cầu tỉnh Điện Biên báo cáo xung quanh việc hiệu trưởng ở xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên lên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ gạo và gas phục vụ bữa ăn cho học sinh.

Ngày 3/9, UBND tỉnh Điện Biên có báo cáo số 7706/BC-UBND theo công điện nêu trên. Theo báo cáo, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và các cơ sở giáo dục công lập, tỉnh Điện Biên đã sắp xếp 129 xã, phường thành 45 xã, phường; đồng thời sắp xếp 1.446 thôn, bản, tổ dân phố thành 888 thôn, tổ dân phố. Đối với hệ thống giáo dục công lập, số cơ sở giáo dục được sắp xếp từ 466 xuống còn 194 cơ sở. Việc sắp xếp này chủ yếu nhằm giảm đầu mối quản lý, không làm thay đổi địa điểm học tập của học sinh, số học sinh được thụ hưởng các chế độ, chính sách còn cao hơn trước khi sắp xếp.

Cũng theo báo cáo, xã Mường Phăng (nơi có hiệu trưởng lên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ cho học sinh - PV) được hợp nhất từ 3 xã: Pá Khoang, Nà Nhạn, Mường Phăng. Trước khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, xã Mường Phăng và xã Nà Nhạn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; xã Pá Khoang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024; do đó, từ năm 2024, cả 3 xã là xã khu vực I. Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp lại thôn, tổ dân phố, xã Mường Phăng được xác định là xã thuộc khu vực II, không có thôn đặc biệt khó khăn.

Theo UBND tỉnh Điện Biên, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp thôn, bản và các cơ sở giáo dục trên địa bàn được thực hiện theo đúng chủ trương, quy định. Việc sắp xếp không làm thay đổi địa điểm học tập của học sinh, đồng thời không làm thay đổi chế độ, chính sách đang được thực hiện đối với học sinh, giáo viên trên địa bàn xã Mường Phăng mới.

Bữa ăn bán trú của học sinh trường THCS Võ Nguyên Giáp. Ảnh: NTCC

Hiện xã Mường Phăng có 3 cơ sở giáo dục, với hơn 3.200 học sinh, trong đó có 47 em thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ học sinh bán trú (là những em thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn của địa bàn khác, theo người thân đến sinh sống trên địa bàn). Riêng với trường THCS Võ Nguyên Giáp (ngôi trường có thầy Hiệu trưởng ra lời kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ - PV) là 11/1.257 em được hưởng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP (về Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách) và đang được chi trả đầy đủ, kịp thời.

Đề cập cụ thể việc Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp đăng thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ thêm bữa ăn cho những học sinh có nhà ở xa trường, việc đi lại trong ngày gặp khó khăn, UBND tỉnh Điện Biên cho biết: Trước đây các em được hỗ trợ từ dự án thiện nguyện Nuôi em. Đến năm học 2026-2027, để tiếp tục duy trì hỗ trợ cho những học sinh này, nhà trường đã viết thư ngỏ, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các chương trình thiện nguyện.

UBND tỉnh Điện Biên khẳng định, việc các cơ quan báo chí phản ánh về vụ việc là đúng thực tế. Việc nhà trường vận động các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ bữa ăn cho học sinh là phù hợp với quy định tại các thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một góc trường THCS Võ Nguyên Giáp. Ảnh: NTCC.

Đề nghị đầu tư thêm trường nội trú ở khu vực khó khăn, đông học sinh dân tộc thiểu số

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên, năm 2026, tỉnh thực hiện 11 chính sách an sinh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo với tổng kinh phí hơn 2.187 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2025. Riêng 3 chính sách Trung ương chưa bố trí kinh phí, tỉnh Điện Biên đã chủ động dành gần 126 tỷ đồng để thực hiện.

Cùng với chính sách của Trung ương, HĐND tỉnh đã ban hành 5 chính sách của tỉnh đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Kinh phí ngân sách địa phương năm 2026 là 16,695 tỷ đồng và năm 2027 là 16,712 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, năm học 2025 - 2026, toàn ngành huy động các nguồn lực xã hội hóa ước trị giá 82,277 tỷ đồng, gồm tiền mặt 7,592 tỷ đồng, 61 phòng học, 17 phòng ở nội trú, bán trú, 21 phòng công vụ giáo viên và hiện vật khác; riêng xã Mường Phăng 991,5 triệu đồng.

Tỉnh Điện Biên đưa ra giải pháp theo hướng tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương và địa phương đối với học sinh, nhà giáo; đồng thời rà soát những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa thuộc diện hưởng chính sách để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ, nhất là học sinh dân tộc thiểu số, nhà ở xa trường, đi lại khó khăn.

Ngoài ra, UBND tỉnh Điện Biên kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, nghiên cứu đầu tư trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã không phải xã biên giới nhưng còn khó khăn, có đông học sinh dân tộc thiểu số, nhà ở xa trường; đồng thời mở rộng đối tượng tuyển sinh sang các xã lân cận.