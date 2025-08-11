Con đường lên các bản vùng cao, biên giới của tỉnh Điện Biên mùa mưa lũ như sợi chỉ mong manh vắt ngang sườn núi, nơi mà đất đá trên vách ta luy luôn trực chờ sụt sạt xuống bất cứ lúc nào. Vậy mà, hàng nghìn giáo viên vùng cao, nhất là các cô giáo mầm non vẫn nỗ lực oằn mình vượt qua.

Cô giáo Lò Thị Thảo - Trường Mầm non Hoa Ban, xã Tìa Dình, đang trên đường đi lên điểm bản Háng Lìa A nơi cô dạy học. Ảnh: Minh Tuấn

Trên những con đường dốc dựng đứng, trơn trợt bùn đỏ nhão nhoẹt, các cô giáo thường phải trải qua những cú ngã xe đau điếng... Bánh xe trượt mất lực bám, khúc cua gấp với vách núi bên này và vực sâu bên kia khiến mỗi bước đi là một thử thách lớn. Nhưng dù ngã nhiều lần, các cô vẫn kiên trì đứng dậy, đẩy xe vượt qua đoạn đường lầy lội để đến trường.

Con đường đến trường sau những ngày nghỉ hè của các cô giáo rất gian nan. Ảnh: Minh Tuấn

Một số giáo viên chia sẻ, có những đoạn phải qua con suối mùa lũ nước dâng đến đầu gối, chiếc xe nặng trịch vì chở tư trang cá nhân lên trường "trả phép", rồi thì sách vở, đồ dùng học tập và cả những món quà nhỏ cho học sinh. Có lúc, mưa táp thẳng vào mặt, áo quần ướt sũng, nhưng trên yên xe, ánh mắt các cô vẫn hướng về phía ngôi trường nhỏ giữa đại ngàn.

Cô Cà Thị Hà, giáo viên điểm trường Huổi Nụ 2 (Trường Mầm non Nậm Nhừ, xã Nà Hỳ) trong hành trình đến trường. Ảnh: Minh Tuấn

Đất đá sạt lở, chờ đợi thông đường... chuyện như "cơm bữa". Ảnh: Minh Tuấn

Mỗi lần xe đổ ngã là một khoảnh khắc khác nhau: lúc là cú trượt bánh trên đoạn dốc lầy, lúc là bàn tay lấm lem dìu xe qua bãi đá, lúc là nụ cười nhẹ nhõm khi đến nơi an toàn.

Mùa mưa lũ, đất đá sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ảnh: Minh Tuấn

Lớp học ngổn ngang bùn đất sau mưa lũ. Ảnh: Minh Tuấn

Những cú ngã đau điếng... Ảnh: Minh Tuấn

"Mùa ngã xe" của các cô giáo vùng cao Điện Biên đã trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ, kiên cường và tình yêu nghề sâu sắc trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, khó khăn chồng chất của vùng núi cao mùa mưa lũ.