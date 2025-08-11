Con đường lên các bản vùng cao, biên giới của tỉnh Điện Biên mùa mưa lũ như sợi chỉ mong manh vắt ngang sườn núi, nơi mà đất đá trên vách ta luy luôn trực chờ sụt sạt xuống bất cứ lúc nào. Vậy mà, hàng nghìn giáo viên vùng cao, nhất là các cô giáo mầm non vẫn nỗ lực oằn mình vượt qua.
Trên những con đường dốc dựng đứng, trơn trợt bùn đỏ nhão nhoẹt, các cô giáo thường phải trải qua những cú ngã xe đau điếng... Bánh xe trượt mất lực bám, khúc cua gấp với vách núi bên này và vực sâu bên kia khiến mỗi bước đi là một thử thách lớn. Nhưng dù ngã nhiều lần, các cô vẫn kiên trì đứng dậy, đẩy xe vượt qua đoạn đường lầy lội để đến trường.
Một số giáo viên chia sẻ, có những đoạn phải qua con suối mùa lũ nước dâng đến đầu gối, chiếc xe nặng trịch vì chở tư trang cá nhân lên trường "trả phép", rồi thì sách vở, đồ dùng học tập và cả những món quà nhỏ cho học sinh. Có lúc, mưa táp thẳng vào mặt, áo quần ướt sũng, nhưng trên yên xe, ánh mắt các cô vẫn hướng về phía ngôi trường nhỏ giữa đại ngàn.
Mỗi lần xe đổ ngã là một khoảnh khắc khác nhau: lúc là cú trượt bánh trên đoạn dốc lầy, lúc là bàn tay lấm lem dìu xe qua bãi đá, lúc là nụ cười nhẹ nhõm khi đến nơi an toàn.
"Mùa ngã xe" của các cô giáo vùng cao Điện Biên đã trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ, kiên cường và tình yêu nghề sâu sắc trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, khó khăn chồng chất của vùng núi cao mùa mưa lũ.