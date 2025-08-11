10 nghệ sĩ học giỏi nhất nhì showbiz Việt

Trong showbiz, nhan sắc thôi chưa đủ. Nếu cộng thêm học vấn khủng, bạn sẽ có ngay một “con nhà người ta” đúng nghĩa. Đây là danh sách 10 ngôi sao vừa tỏa sáng trên sân khấu, vừa đạt thành tích học tập khiến ai cũng nể phục.

1. Hoa hậu Lương Thùy Linh

Xuất thân từ Cao Bằng, Lương Thùy Linh - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 từng là học sinh chuyên Toán của trường THPT chuyên Cao Bằng, đồng thời tham gia đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh cấp quốc gia. Cô đạt IELTS 7.5 với kỹ năng nghe và đọc gần tuyệt đối. Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với GPA 3.6/4.0, khóa luận 9.1/10, cô tiếp tục học thẳng lên tiến sĩ Kinh tế, bỏ qua Thạc sĩ ở tuổi 24. Ngoài thời gian học tập, Thùy Linh còn làm trợ giảng và dẫn chương trình cho nhiều sự kiện lớn.

2. Tân Nhàn

Tân Nhàn sinh năm 1982, là một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam đạt học vị Tiến sĩ. Cô theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và gắn bó với dòng nhạc dân ca. Tên tuổi Tân Nhàn tỏa sáng từ sau cuộc thi Sao Mai 2005, sự kiện được xem là bệ phóng lớn trong sự nghiệp của cô. Song song với hoạt động biểu diễn, Tân Nhàn tiếp tục học lên Thạc sĩ tại Học viện và tham gia công tác giảng dạy. Năm 2019, cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và hiện giữ chức Phó trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

3. Mỹ Tâm

Mỹ Tâm là nữ ca sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn, diễn viên và giám khảo truyền hình nổi tiếng, được nhiều thế hệ khán giả 8X, 9X coi như biểu tượng âm nhạc tuổi trẻ. Ngay từ nhỏ, cô đã theo học ballet, guitar, organ và giành nhiều giải thưởng âm nhạc ở trường cũng như các hội thi cấp thành phố. Năm 16 tuổi, Mỹ Tâm được tuyển thẳng vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội nhưng không theo học, mà vào TP.HCM theo đuổi ước mơ ca hát.

Tại Nhạc viện TP.HCM, Mỹ Tâm tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc và được cấp học bổng du học vì thành tích xuất sắc, song từ chối để tập trung cho dòng nhạc pop. Sau hơn 20 năm hoạt động, cô vẫn là tượng đài của làng giải trí, được mệnh danh là “người lưu giữ thời gian” với lượng người hâm mộ đông đảo và sự nghiệp bền vững hiếm có.

4. Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh

Phương Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 là thủ khoa đầu vào khối song ngữ của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Cô nổi bật với khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, từng nhiều lần dẫn chương trình song ngữ cho các sự kiện quốc tế. Sau khi đăng quang, cô vẫn giữ công việc MC trên sóng truyền hình. Hiện cô đang là giảng viên trường Đại học RMIT.

5. Siêu mẫu Hà Anh

Siêu mẫu Hà Anh là cựu học sinh chuyên Anh khóa 1997 - 2000 của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Trong thời gian phổ thông, cô không chỉ nằm trong nhóm học sinh xuất sắc mà còn nổi tiếng nhờ sự kiên trì khi viết đơn xin học bổng gửi đến 200 trường đại học trên khắp thế giới. Cuối cùng, cô nhận được học bổng hỗ trợ 80% học phí từ trường Bromsgrove (Anh). Đây là bước đệm để Hà Anh tiếp tục theo học ngành Quản lý Doanh nghiệp tại Đại học Reading, Anh.

6. Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Huỳnh Nguyễn Mai Phương - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, từng giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm 2016, giải Ba học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh 2017, nhiều lần nhận học bổng của trường và hiện tại đang sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0.

7. Diễn viên Midu

Tháng 3/2024, Midu thông báo đã bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ về Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang và tốt nghiệp với thành tích Á khoa. Trước đó, cô từng đỗ thủ khoa Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM và Á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM, nơi cô chọn theo học ngành Kiến trúc và tốt nghiệp năm 2013. Ngoài công việc nghệ thuật, Midu hiện là giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM. Việc duy trì cả sự nghiệp sáng tạo lẫn học thuật khiến Midu trở thành hình mẫu nghệ sĩ trẻ vừa tài năng vừa học giỏi.

8. Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 Lê Âu Ngân Anh gây ấn tượng không chỉ bởi danh hiệu sắc đẹp mà còn nhờ thành tích học tập. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị sự kiện quốc tế tại Đại học Salford, Anh. Năm 2020, Ngân Anh trở thành giảng viên trẻ nhất của Đại học Hoa Sen, giảng dạy các môn về Quản trị sự kiện. Hiện tại, bên cạnh công việc giảng dạy, cô thỉnh thoảng tham dự các sự kiện giải trí và mới được bổ nhiệm làm Giám đốc chương trình Quản trị sự kiện Kinh tế - Thể thao của Đại học Hoa Sen.

9. Tóc Tiên

Tóc Tiên từng là học sinh chuyên Sinh khóa 2004 - 2007 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM. Thành tích học tập của cô nổi bật với điểm tuyệt đối môn Sinh khi thi vào Đại học Y Dược TP.HCM. Dù vậy, Tóc Tiên đã rẽ hướng sang Mỹ du học và theo đuổi đam mê âm nhạc. Năm 2015, cô trở về Việt Nam tham gia The Remix, tạo dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp. Từ đó, Tóc Tiên liên tiếp ra mắt nhiều ca khúc thành công và từng ngồi ghế huấn luyện viên The Voice 2017, khẳng định vị thế của một nữ ca sĩ vừa tài năng vừa thông minh.

10. Sơn Tùng M-TP

Nam ca sĩ sinh năm 1994 gây ấn tượng với khán giả không chỉ bởi phong cách âm nhạc và thời trang độc đáo mà còn bởi thành tích học tập đáng nể. Anh từng là thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM. Sau khi bước chân vào showbiz, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu, sở hữu nhiều MV vượt mốc 100 triệu lượt xem và thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng uy tín của Forbes, Billboard.

