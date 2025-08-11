Khi nhóm bạn Nobita học 2k7 đăng ký nguyện vọng: Người tra cứu nghiêm túc, kẻ tung xúc xắc quyết định tương lai

Bộ truyện Doraemon đã gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu độc giả. Đọc truyện, người không chỉ được vui cùng vui, buồn cùng buồn với nhóm bạn Nobita mà còn học được nhiều bài học ý nghĩa.

Trong Doraemon, mỗi nhân vật đều có tính cách và ước mơ riêng, từ cậu bé hậu đậu nhưng giàu tình cảm Nobita, cô bạn dịu dàng Shizuka, đến cặp bạn "siêu cá tính" Suneo và Jaian, cùng chú mèo máy Doraemon luôn tìm cách giúp đỡ mọi người.

Bỏ qua các tình tiết trong truyện, giả sử một ngày, nhóm bạn này bước vào giai đoạn sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, cầm trên tay phiếu đăng ký nguyện vọng đại học, có ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra không? Dựa trên nét tính cách quen thuộc của từng nhân vật, chúng ta có thể tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng thú vị và bất ngờ đấy!

Nobita

Vốn lười và hay chần chừ, Nobita chắc sẽ chẳng muốn mất thời gian nghiên cứu đăng ký ngành gì, trường gì đâu. Cậu có thể sẽ viết tên vài trường vào giấy, tung xúc xắc hoặc bốc thăm để chọn. Thậm chí chính Doraemon cũng phải thở dài vì sự "may rủi" này.

Dù vậy, đâu đó trong lòng Nobita vẫn ước mơ một ngành gắn với thiên nhiên hoặc chăm sóc động vật, tuy nhiên đây là điều mà xúc xắc bình thường khó lòng hỗ trợ cậu được.

Shizuka

Nổi tiếng với tính cách dịu dàng, ngoan ngoãn, học hành thì giỏi giang, chỉn chu, trong nhóm bạn này, Shizuka chắc chắn sẽ là người nghiêm túc nhất trong việc đăng ký nguyện vọng. Cô bạn sẽ ngồi ngay ngắn, mở máy tính và tra cứu cẩn thận từng trường, từng ngành từ điểm chuẩn năm ngoái đến cơ hội việc làm. Bên cạnh Shizuka không thể thiếu được một ly trà ấm và cuốn sổ tay ghi chú tỉ mỉ.

Nhiều người cho rằng Shizuka sẽ hợp nhất với những ngành nghề có liên quan đến yếu tố xã hội, có cơ hội giúp đỡ người khác, hoặc không thì cô bạn cũng sẽ chọn ngành có liên quan đến sở thích cá nhân như nghệ thuật, âm nhạc.

Suneo

Là cậu ấm nhà giàu, hẳn Suneo sẽ không quá áp lực trong việc chọn ngành gì, trường gì, bởi dù sao cậu vẫn còn cả gia tài để thứa kế mà. Do vậy, khả năng cao là Suneo sẽ cầm cuốn danh mục trường đại học, mắt sáng lên khi thấy những cái tên "nghe sang chảnh". Có thể cậu sẽ chọn một trường tư quốc tế chỉ vì đồng phục đẹp hoặc nằm ở khu trung tâm sầm uất. Trong khi mọi người đắn đo, Suneo bận… tưởng tượng cảnh mình khoe thẻ sinh viên mới với bạn bè.

Jaian

Phần đông đoán Jaian sẽ vừa điền nguyện vọng vừa huýt sáo hoặc hát nghêu ngao, tưởng tượng ngày mình đứng trên sân khấu lớn. Danh sách nguyện vọng của Jaian có thể bao gồm các trường âm nhạc hoặc thể thao. Nhưng để chắc ăn, cậu cũng sẽ ghi vài ngành "dự phòng" theo lời khuyên của mẹ.

Doraemon

Doraemon sẽ là người vừa hoàn thiện phiếu đăng ký của mình, vừa chạy đi xem Nobita có chọn bừa quá không, nhắc Suneo thực tế hơn, hỗ trợ Jaian điền thông tin và cho Shizuka vài gợi ý về trường có chương trình trao đổi quốc tế. "Mèo ú" cũng sẽ mở sẵn vài bảo bối như "Bản đồ hướng nghiệp" hay "Kính nhìn trước tương lai" để tư vấn cho chuẩn chỉnh.

Và dù thế nào đi chẳng nữa, chắc chắn, cảnh nhóm bạn Nobita đăng ký nguyện vọng sẽ đầy tiếng cười và sự ồn ào. Mỗi người một cách chọn, một tiêu chí riêng, nhưng sau tất cả, điều giữ họ gắn bó vẫn là tình bạn - thứ mà không cần điểm chuẩn hay nguyện vọng nào mới có thể đạt được.