Học sinh Gia Lai giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế 2025

Sáng 11-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, tuyên dương em Lê Kiến Thành (lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn) – học sinh đầu tiên của tỉnh đoạt Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 2, bên phải) trao thưởng 100 triệu đồng và tặng hoa chúc mừng em Lê Kiến Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá thành tích của Kiến Thành là kết quả của hàng nghìn giờ miệt mài bên bàn phím, bao đêm thức trắng cùng những thuật toán khô khan, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần kỷ luật và niềm đam mê cháy bỏng.

"Chiến thắng này không chỉ mang lại niềm vinh dự cho gia đình, nhà trường mà còn góp phần làm rạng danh quê hương, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ Gia Lai chinh phục tri thức, làm chủ công nghệ" – ông Giang nhấn mạnh.

Kỳ thi IOI 2025 diễn ra từ ngày 27-7 đến 3-8 tại Bolivia, quy tụ thí sinh của hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau hai ngày thi chính thức, mỗi ngày 5 tiếng với các bài toán thuật toán có độ khó rất cao, Kiến Thành cùng đội tuyển Việt Nam đã giúp nước ta lọt nhóm 8 đoàn có thành tích cao nhất.

Xúc động tại buổi gặp mặt, Kiến Thành gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục, thầy cô, các mạnh thường quân và đặc biệt là gia đình – điểm tựa tinh thần vững chắc, luôn ủng hộ và tin tưởng em.

Thành tích của Kiến Thành cũng giúp làm rạng danh cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – nơi được xem là cái nôi đào tạo nhân tài của tỉnh Gia Lai, với phương châm "Trí tuệ – Bản lĩnh – Trung thực – Nhân văn".