Một trường quốc tế bị Sở Giáo dục & Đào tạo TP. HCM đề xuất giải thể: Hơn 31 tỷ đồng nợ bảo hiểm, hàng trăm học sinh phải chuyển trường

Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 1/7/2024 do không đáp ứng điều kiện theo quy định. Cụ thể, trường chưa đảm bảo nguồn lực tài chính để duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; đội ngũ cán bộ quản lý cũng chưa đủ về số lượng để thực hiện chương trình và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Sau một năm, Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ chưa nêu được việc khắc phục các vấn đề trên, đồng thời xin kéo dài thời hạn đình chỉ thêm một năm nữa.

Bên cạnh đó, phía Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ - đơn vị sở hữu trường và trường không thực hiện báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2025. Phía công ty chưa thực hiện nghĩa vụ khai thuế kỳ tháng 3-2025, tháng 4-2025. Tổng số tiền còn chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp của trường và công ty là hơn 31 tỉ đồng.

Như vậy, đến hết tháng 6/2025, nhà đầu tư vẫn chưa có phương án tài chính hiệu quả để giải quyết, thanh toán các khoản nợ đối với các cơ quan quản lý khác.

Sở GD&ĐT xét thấy đến hết thời hạn đình chỉ, Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, cũng không báo cáo được năng lực tài chính để duy trình hoạt động trường. Vì thế, Sở đã có công văn báo cáo tình hình của trường trình UBND TP xem xét, quyết định giải thể trường.

Trong trường hợp nhà đầu tư đảm bảo điều kiện thành lập thì lập hồ sơ để được thẩm định, cho phép thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định hiện hành.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ được thành lập năm 2006. Trước khi bị đình chỉ, trường có khoảng 1.200 học sinh, phần lớn theo chương trình IB (tú tài quốc tế), học phí là 280-725 triệu đồng một năm, tùy bậc học.

Cuối năm 2023, trường bị nhiều phụ huynh tụ tập đòi nợ. Chủ trường cho biết gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng. Trong khi đó, hơn 900 phụ huynh đã đóng các gói tài chính, tổng khoảng 3.600 tỉ đồng để con được học tập trọn gói.

Sau khi trường dừng hoạt động, gần 700 em đã chuyển sang các trường công lập, tư thục, quốc tế hoặc du học, theo thống kê đến cuối tháng 8 năm ngoái.

