Điện Biên khẩn cấp rà soát việc một hiệu trưởng lên mạng kêu gọi hỗ trợ gạo và gas

Trước thông tin hiệu trưởng một trường học ở xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên lên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ gạo, gas, ngày 31/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký công điện chỉ đạo tỉnh Điện Biên và Bộ Giáo dục và đào tạo xác minh, đưa ra giải pháp khắc phục.

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 31/8/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Công điện số 62/CĐ-TTg về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; học sinh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Theo Công điện, thời gian gần đây, thông tin báo chí phản ánh có trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cộng đồng hỗ trợ gạo và các điều kiện thiết yếu cho học sinh của nhà trường để các em có đủ điều kiện học tập, đến trường.

Trước thông tin trên, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác minh thông tin báo chí phản ánh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Trung ương và địa phương đối với học sinh thuộc diện được hưởng.

Đồng thời, tỉnh Điện Biên phải chủ động huy động, bố trí các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường, học tập và sinh hoạt.

Thủ tướng cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ, địa phương liên quan khẩn trương rà soát trên phạm vi toàn quốc việc thực hiện các chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách. Việc rà soát phải chú trọng những vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên. Ảnh: NTCC.

Ngay sáng 1/9, thực hiện Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Điện Biên ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành và chính quyền cơ sở rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên, các sở, UBND xã, phường phải hoàn thành và gửi kết quả rà soát trước 14h ngày 1/9; Sở GD&ĐT tổng hợp, trình dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trước 16h cùng ngày.

Nội dung rà soát tập trung xác minh đầy đủ, khách quan thông tin báo chí phản ánh về việc trường học kêu gọi hỗ trợ gạo và các điều kiện thiết yếu cho học sinh; làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm nếu có và kết quả xử lý.

Bữa ăn bán trú của học sinh. Ảnh: NTCC

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các địa phương rà soát đến từng cơ sở giáo dục, từng nhóm đối tượng và từng trường hợp học sinh khó khăn; xác định những trường hợp chưa được hưởng, hưởng chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời các chính sách để có hướng giải quyết. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được xử lý kịp thời, các vấn đề vượt thẩm quyền phải đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh chính sách.

Đồng thời, tỉnh Điện Biên yêu cầu các đơn vị chủ động huy động, bố trí các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường, học tập và sinh hoạt; không để học sinh phải nghỉ học, thiếu ăn hoặc thiếu các điều kiện sinh hoạt thiết yếu do chế độ, chính sách chưa được giải quyết.

Đối với chính sách dành cho học sinh bán trú, UBND tỉnh Điện Biên lưu ý việc rà soát, đề xuất cần tính đến nơi cư trú, khoảng cách từ nhà đến trường, điều kiện giao thông, địa hình và điều kiện thực tế của người học.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng thông tin, chính quyền địa phương đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về bảo đảm hỗ trợ chính sách hỗ trợ học sinh trên địa bàn.

"Địa phương đang rà soát, tổng hợp danh sách những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cần được hỗ trợ để báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Điện Biên xem xét, chỉ đạo. Đồng thời, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình tạo điều kiện để học sinh đến trường đầy đủ, không bỏ học; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu mở rộng đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương", ông Tuấn cho biết.

Trả lời phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết, hiện Sở đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát lại toàn bộ nội dung được phản ánh.