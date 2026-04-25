Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chính sách ưu đãi đặc thù cho nhà giáo

Sáng 25/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhấn mạnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo có khối lượng nhiệm vụ, công việc rất lớn, được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ, việc rà soát sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp còn chậm; việc số hóa dữ liệu toàn ngành và tái cấu trúc thủ tục hành chính còn nhiều khó khăn; tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục, đào tạo có lĩnh vực, có nơi còn hạn chế; vẫn còn tình trạng thiếu trường, lớp ở một số địa phương, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ; bộ sách giáo khoa chất lượng còn có những hạn chế; việc đào tạo nghề nhiều lĩnh vực còn chưa đáp ứng yêu cầu thị trường lao động...

Đề cập các định hướng quan trọng thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ và ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện quy chế, đổi mới lề lối làm việc; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị; kịp thời thay thế các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không bảo đảm chất lượng công việc.

Thủ tướng chỉ đạo rà soát, sửa đổi nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ với phương châm "một việc chỉ giao một cơ quan đầu mối chủ trì"; khi trình các luật, nghị quyết của Quốc hội phải trình đồng thời các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn, kiên quyết không để chậm, muộn ban hành các văn bản quy định chi tiết.

Đồng thời, chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; tập trung rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

" Đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi ", Thủ tướng nêu rõ.

Về giáo dục phổ thông, người đứng đầu Chính phủ quán triệt bảo đảm đủ sách giáo khoa thống nhất dùng chung trong toàn quốc từ năm học 2026-2027; chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, triển khai hiệu quả các đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh các chương trình đào tạo tài năng gắn kết với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, nhất là các ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, các ngành, lĩnh vực mới; triển khai đào tạo, tái đào tạo quy mô cấp quốc gia nguồn nhân lực trong các lĩnh vực ưu tiên, chiến lược; tăng cường hợp tác "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp"; đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu gắn với công nghệ chiến lược.

" Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên, nhân viên trường học theo định mức quy định; hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền về chính sách ưu đãi đặc thù về tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; nắm bắt tình hình và hỗ trợ kịp thời chính quyền địa phương cấp xã ", Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, gửi ngay Bộ Tài chính tổng hợp, xây dựng Nghị quyết trình Chính phủ (hoàn thành trong tháng 4).

" Nếu mỗi bộ, ngành cắt giảm ngay các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, dễ làm, dễ thực hiện cho người dân, doanh nghiệp thì ngay lập tức đóng góp rất lớn cho tăng trưởng ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần tập trung hoàn thiện, trình ban hành ngay các văn bản, đề án chậm.

Gồm: Nghị định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình để miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; Nghị định quy định về quỹ học bổng quốc gia; phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và khung trình độ quốc gia Việt Nam; đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số trường đại học lớn ở Vinh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn trở thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

Về các nhiệm vụ phải hoàn thành trong quý 1/2026, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình Nghị định quy định về tự chủ trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học; quy định về cơ chế tài chính trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; và quy định về chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian.

Cùng với đó là xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia; Chiến lược phát triển đại học; rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành; chỉ đạo, kiểm tra bảo đảm thực hiện dứt điểm chủ trương bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục khi không tổ chức Hội đồng trường.

Về xây dựng, vận hành hệ thống trường nội trú liên cấp các xã biên giới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính bố trí đủ nguồn lực để xây dựng các trường; hoàn thiện quy chế về chuyên môn, vận hành hệ thống trường cũng như cơ chế, chính sách đặc thù; kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng trường phổ thông bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; đồng thời nghiên cứu, đề xuất xây dựng các trường tại các khu vực, địa bàn khác.

Cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị và yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu, khẩn trương xử lý, trong đó có nội dung bổ sung biên chế giáo viên mầm non, phổ thông giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tập trung chỉ đạo Bộ triển khai các nhiệm vụ được giao.