Không thể nhịn cười: Một giáo viên Mầm non ngủ quên trời quên đất, học sinh vây quanh gọi mãi mới tỉnh!

Một vụ việc hài hước xảy ra vào ngày 16/4 tại một trường mầm non tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng nước này được phen cười bò. Nhân vật chính trong vụ việc là thầy Trần, một giáo viên mầm non trẻ tuổi.

Vào buổi trưa, do có việc bận nên thầy giáo đi ngủ hơi muộn. Vì sợ tiếng chuông báo thức làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của học sinh nên thầy Trần đã tắt đi, không ngờ lại ngủ quá say, không biết trời trăng gì nữa.

Trong cơn mơ ngủ, thầy giáo nghe loang thoáng những tiếng gọi: "Thầy Trần ơi mau tỉnh dậy, thầy ơi!". Giật mình mở mắt, thầy Trần hốt hoảng thấy đám trẻ nhỏ đang vây quanh mình, ân cần, dịu dàng cất tiếng gọi.

Thầy Trần ngủ quên được học sinh vây quanh gọi dậy

Video ghi lại cảnh tượng trò lay thầy dậy này đã nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Một tài khoản mạng xã hội để lại bình luận hài hước: "Đây chính là lý do tôi không thể làm giáo viên mầm non được. Một khi đã đặt lưng xuống chiếu ngủ thì đừng nói đến việc học sinh gọi, ngay cả động đất tôi cũng không biết gì".

Nhớ lại vụ việc, thầy Trần cười gượng chia sẻ, không ngờ bản thân lại ngủ ngon đến thế. Anh ngủ say đến nỗi ngay cả đồng hồ sinh học vốn luôn đúng giờ cũng "đình công". Tuy nhiên, thầy giáo trẻ cảm thấy rất ấm lòng khi thấy học sinh đến đánh thức mình, và các em rất yêu thương thầy.