Thanh niên "vô danh" thành Thủ khoa kỳ thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh 2026

Mới đây, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh chính thức công bố điểm thi năng khiếu chuyên ngành Diễn viên năm 2026, đây là một trong những kỳ thi nghệ thuật nhận được sự quan tâm lớn nhất tại Trung Quốc mỗi năm. Ngay sau khi công bố, bảng xếp hạng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút chú ý khi quy tụ nhiều thí sinh không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn cho thấy tiềm năng phát triển rõ rệt.

Đứng đầu kỳ thi năm nay là Lục Tuấn Hạo (Lu Junhao), đến từ Vũ Hán (Hồ Bắc). Nam sinh gây ấn tượng với gương mặt sáng, đường nét rõ ràng cùng ánh mắt có chiều sâu, mang “cảm giác điện ảnh” ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tuy nhiên, phía sau vị trí số 1 ấy là một hành trình không hề dễ dàng khi năm 2025, nam sinh này từng xếp hạng 54 tại Bắc Ảnh và đứng thứ 5 chuyên ngành nhạc kịch của Học viện Hý kịch Trung ương, nhưng không thể trúng tuyển do điểm văn hóa không đạt yêu cầu.

Chỉ sau một năm, màn bứt phá ngoạn mục đã giúp Lục Tuấn Hạo vươn lên dẫn đầu, đồng thời còn đứng đầu chuyên ngành nhạc kịch của Nhạc viện Thượng Hải, trở thành “thủ khoa kép” hiếm hoi trong mùa thi năm nay.

Điều đáng chú ý là dù đạt thành tích nổi bật, Lục Tuấn Hạo lại là một gương mặt gần như hoàn toàn mới. Theo thông tin công khai, anh chưa có tác phẩm ra mắt chính thức, dấu ấn trước đó chỉ là một vài video hát từ thời nhỏ.

Ở kỳ thi năm ngoái, thành tích của anh tuy không thấp nhưng chưa đủ để tạo ra sức hút. Chính vì vậy, cú “lội ngược dòng” chỉ sau một năm từ vị trí chưa nổi bật lên thẳng ngôi đầu khiến nhiều người ví von hành trình của anh kịch tính không kém tiểu thuyết.

Đi kèm với sự chú ý là những tranh luận trái chiều khi ngoại hình của Lục Tuấn Hạo nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Một bộ phận ý kiến cho rằng gương mặt anh “đẹp kiểu AI”, hài hòa nhưng nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn.

Ở chiều ngược lại, nhiều người lại cho rằng vẻ ngoài của anh mang nét thư sinh, phù hợp với hình tượng nam chính chính kịch. Với chiều cao khoảng 1m80, vóc dáng gọn gàng, không ít nhận định cho rằng anh hội tụ cả ngoại hình lẫn tiềm năng để phát triển lâu dài trong lĩnh vực diễn xuất.

Bên cạnh câu chuyện của thí sinh, kỳ thi năm nay cũng phản ánh những thay đổi trong chính sách tuyển sinh. Những năm gần đây, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã nâng mức điểm sàn văn hóa đối với khối nghệ thuật. Điều này đồng nghĩa, ngay cả khi xếp hạng 1 năng khiếu toàn quốc như trường hợp của Lục Tuấn Hạo, thí sinh vẫn phải đạt điểm kỳ thi văn hóa trên mức quy định mới đủ điều kiện nhập học chính thức.

Ngoài ra, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cũng đưa ra một quy định đáng chú ý khi sinh viên năm nhất khóa 2026 không được phép ký hợp đồng với các công ty quản lý bên ngoài sau khi nhập học. Quy định này nhằm đảm bảo sinh viên tập trung vào việc học, tránh tham gia thị trường giải trí quá sớm.

Được thành lập từ năm 1950, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là một trong những cơ sở đào tạo điện ảnh – truyền hình hàng đầu Trung Quốc và châu Á. Trường đào tạo đa lĩnh vực như diễn xuất, đạo diễn, quay phim, biên kịch, sản xuất phim và kỹ thuật điện ảnh, đồng thời là nơi trưởng thành của nhiều tên tuổi lớn như Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương, Triệu Vy, Trần Khôn, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi,…

Không chỉ có ảnh hưởng tại Trung Quốc, trường còn khẳng định vị thế quốc tế khi là thành viên của CILECT - Hiệp hội các trường điện ảnh và truyền hình toàn cầu. Mạng lưới hợp tác rộng cùng các liên hoan phim sinh viên và chương trình trao đổi học thuật xuyên quốc gia đã góp phần củng cố vị thế của học viện trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Cùng với Học viện Hý kịch Trung ương và Học viện Hý kịch Thượng Hải, Bắc Ảnh được xem là một trong ba trụ cột trong hệ thống đào tạo nghệ thuật biểu diễn tại Trung Quốc, nơi mỗi mùa tuyển sinh đều chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt và sự quan tâm lớn từ công chúng.