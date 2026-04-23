39 giây "rửa mắt" với visual dàn thí sinh thi vào Học viện Hý kịch Trung ương 2026: Ai rồi sẽ thành đỉnh lưu Cbiz tương lai?

Khác với không khí căng thẳng thường thấy của các kỳ thi đại học thông thường, nơi thí sinh chủ yếu tập trung vào sách vở và trang phục giản dị, các kỳ thi năng khiếu vào các trường nghệ thuật lại mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt. Đây là "sân chơi" đặc thù dành riêng cho những bạn trẻ theo đuổi đam mê phim ảnh, kịch nghệ, âm nhạc hay thời trang.

Để bước chân vào những "thánh đường nghệ thuật" này, bên cạnh năng khiếu thiên bẩm, các sĩ tử phải trải qua quá trình khổ luyện miệt mài "mài ngọc" mỗi ngày. Và tất nhiên, ngoại hình cùng phong cách cá nhân cũng là một vũ khí quan trọng giúp họ ghi điểm trong mắt ban giám khảo.

Visual dàn thí sinh thi vào Học viện Hý kịch Trung ương (Trung Quốc) năm nay

Mới đây, netizen lại được một phen "rửa mắt" trước một đoạn video ghi lại không khí tại buổi thi năng khiếu tại Học viện Hý kịch Trung ương (Trung Hý) - ngôi trường được mệnh danh là "lò đào tạo ngôi sao" hàng đầu xứ Trung, nơi từng sinh ra biết bao thế hệ diễn viên, đạo diễn lừng danh. Nếu không nói đây là một kỳ thi, có lẽ nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là sự kiện thảm đỏ hay một buổi casting phim bom tấn vì cứ bước 1 mét vuông là lại bắt gặp một nam thanh nữ tú với visual "bén ngót".

Không chỉ sở hữu gương mặt sáng sủa, bắt ống kính, các bạn trẻ còn rất biết cách "lên đồ" để làm nổi bật cá tính của mình. Từng set đồ được mix & match tinh tế, thể hiện gu thẩm mỹ cực ổn, không thua kém bất kỳ celeb hay fashionista thực thụ nào. Bước đi của họ tự tin, ánh mắt cuốn hút, biến những con đường trong khuôn viên trường thi thành sàn catwalk chuyên nghiệp.

Nữ sinh có nhan sắc hết sức ngọt ngào chiếm trọn spotlight

Không chỉ đẹp sắc sảo, thí sinh nữ này còn có khí chất và style cực cool

Một gương mặt sáng giá cho thể loại phim "thanh xuân vườn trường" đúng không?

Còn đây thì hợp khí chất cậu bạn bàn bên trong các tiểu thuyết lắm nè

Gu của ai đây nào?

Bước ra khỏi trường thi mà vui vẻ thế này, hẳn cô bạn đã thi rất suôn sẻ

Thần thái của nữ sinh này thì nhận được rất nhiều lời khen

Được biết, kỳ thi nghệ thuật năm 2026 tại Học viện Hý kịch Trung ương được đánh giá là một trong những năm khốc liệt nhất trong lịch sử tuyển sinh của trường do những thay đổi mang tính cách mạng trong quy chế.

Năm nay, Trung Hý chính thức hủy bỏ hoàn toàn hình thức sơ tuyển trực tuyến thường thấy. Thay vào đó, nhà trường sử dụng kết quả kỳ thi thống nhất của các tỉnh làm căn cứ duy nhất để xét duyệt vòng sơ loại. Sự cải cách này đã đẩy áp lực cạnh tranh lên tột độ, khiến cuộc đua giành tấm vé vào vòng thi trực tiếp tại cơ sở Xương Bình trở thành màn đối đầu gay cấn của những "anh tài" xuất sắc nhất.

Các chuyên ngành "hot" nhất, đặc biệt là Biểu diễn (Kịch nói và Điện ảnh truyền hình), tiếp tục ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký khổng lồ lên tới hàng chục nghìn người, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh trên toàn quốc lại vô cùng ít ỏi, chỉ vỏn vẹn vài chục người. Kết thúc kỳ thi năm nay, danh hiệu Thủ khoa toàn quốc chuyên ngành Biểu diễn đã chính thức gọi tên thí sinh Lý Tâm Nghi với số điểm ấn tượng 91,92.

Học viện Hý kịch Trung ương (Trung Quốc)

Học viện Hý kịch Trung ương, ngôi trường trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc và là thành viên của dự án "Song nhất lưu" danh giá, từ lâu đã khẳng định vị thế là đỉnh cao trong đào tạo nghệ thuật kịch nghệ và điện ảnh truyền hình không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên toàn châu Á. Đây còn là nơi đặt trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Kịch nghệ Châu Á và Ban Thư ký Liên minh Giáo dục Kịch nghệ Thế giới.

Nhìn vào dàn thí sinh năm nay, công chúng lại càng có cơ sở để mong chờ những gương mặt sẽ nối gót các thế hệ "đại lưu lượng" từng xuất thân từ ngôi trường này như Chương Tử Di, Đường Yên, Dịch Dương Thiên Tỉ hay Trương Tân Thành...