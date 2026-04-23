Học bổng du học Úc đến 40% chương trình Đào tạo quốc tế FTU

Chương trình Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, liên kết giữa Trường Đại học Ngoại thương và Đại học Curtin (Úc)

Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng – Nhóm ngành chiến lược trong kinh tế toàn cầu

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đang là một trong những ngành tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam. Theo Ông Đào Trọng Khoa – Chủ tịch Vietnam Logistics Business Association (VLA), với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đã vượt 930 tỷ USD, Việt Nam đã vào Top 18-20 nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới. Dự báo trong 1 thập kỷ tới, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên Top 15 toàn cầu và đứng đầu ASEAN về thương mại. Logistics Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử để chuyển mình từ dịch vụ hỗ trợ thành một "Mega-Industry" (siêu ngành). Hiện nay, Việt Nam có khoảng 45.000 doanh nghiệp logistics, nhưng phần lớn đối diện với tình trạng thiếu nhân lực chất lượng cao và năng lực quản trị chuỗi cung ứng hiện đại ở các vị trí quản trị chuỗi cung ứng, vận hành, phân tích dữ liệu và tối ưu hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh số hoá và logistics xanh.

Vì vậy, chọn học ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là bước đầu tư chiến lược để tham gia vào hệ sinh thái kinh tế toàn cầu – công nghệ – bền vững.

Học tập tại Việt Nam – chuyển tiếp Úc theo mô hình 2+1

Chương trình Cử nhân Thương mại chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng được triển khai theo mô hình liên kết giữa Trường ĐH Ngoại thương và Đại học Curtin (Úc).

Theo mô hình đào tạo 2+1, sinh viên sẽ:

- Học 2 năm đầu tại Việt Nam dưới sự giảng dạy của đội ngũ giảng viên Trường ĐH Ngoại thương và Đại học Curtin hoàn toàn bằng tiếng Anh.

- Tiếp cận môi trường học tập quốc tế ngay từ năm nhất.

- Chuyển tiếp 1 năm cuối tại Đại học Curtin (Perth, Tây Úc) để hoàn thành chương trình

- Nhận bằng cử nhân do Đại học Curtin cấp.

Mô hình này cho phép sinh viên tối ưu chi phí nhưng vẫn có trải nghiệm du học và bằng cấp quốc tế.

Học bổng chuyển tiếp lên đến 40% – giảm áp lực tài chính

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là chính sách học bổng từ đối tác quốc tế, dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt. Học bổng lên đến 40% học phí, giúp giảm đáng kể chi phí so với việc du học toàn phần ngay từ đầu.

Việc học 2 năm tại Việt Nam cũng giúp sinh viên:

- Tiết kiệm chi phí sinh hoạt

- Có thời gian thích nghi với chương trình quốc tế

- Chuẩn bị tốt hơn về học thuật và kỹ năng

Đây là lựa chọn phù hợp với nhiều gia đình muốn đầu tư cho con học quốc tế nhưng vẫn tối ưu tài chính.

Bằng Cử nhân của Đại học top 1% thế giới - Lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động toàn cầu

Đại học Curtin thuộc top 1% các đại học xuất sắc toàn cầu và QS 183 năm 2026. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên nhận bằng quốc tế, và được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu từ Trường Đại học Ngoại thương.

Lợi thế của sinh viên tốt nghiệp bao gồm:

- Khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

- Cơ hội tại các lĩnh vực như logistics, xuất nhập khẩu, vận tải, chuỗi cung ứng

- Nền tảng kỹ năng số, phân tích dữ liệu và tư duy quản trị

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng năng lực toàn cầu, đây là lợi thế quan trọng khi gia nhập thị trường lao động quốc tế.

Xét tuyển học sinh giỏi, yêu cầu tiếng Anh rõ ràng

Năm 2026, Chương trình Đào tạo quốc tế Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM dự kiến tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp dành cho học sinh giỏi:

- Điểm trung bình 3 năm THPT.

- Chứng chỉ IELTS Academic tối thiểu 6.0 (điểm thành phần 6.0).

- Phỏng vấn đánh giá năng lực và định hướng học tập.

Phương thức này giúp đánh giá toàn diện năng lực thí sinh, thông qua phỏng vấn về tư duy và khả năng học tập bằng tiếng Anh, mở rộng cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo quốc tế và bằng cấp từ các đại học uy tín ngay tại Việt Nam.

Với đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm và mạng lưới đối tác quốc tế, các chương trình đào tạo quốc tế tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM chú trọng phương pháp giảng dạy hiện đại, đồng thời trang bị cho sinh viên tư duy toàn cầu, khả năng thích ứng và kỹ năng công nghệ, góp phần mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong môi trường quốc tế.

Thông tin chi tiết và đăng ký xét tuyển:

Truy cập thông tin chương trình Cử nhân Thương mại chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại thương và Đại học Curtin (Úc): https://hcmc.ftu.edu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-cu-nhan-thuong-mai-chuyen-nganh-logistics-va-quan-ly-chuoi-cung-ung-dh-curtin-australia/

Liên hệ hotline tư vấn tuyển sinh: 0921 885 266.