Cậu bé 9 tuổi nhiều ngày không ăn thịt, mở cặp sách của em ra xem, cô giáo liền bật khóc

Câu chuyện được ghi nhận xảy ra tại một trường tiểu học ở Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Dù còn nhỏ tuổi, song cậu bé 9 tuổi tên Chenchen này đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Câu chuyện bắt đầu khi giáo viên của Chenchen phát hiện điều bất thường trong bữa ăn trưa của cậu. Cậu thường chỉ ăn cơm và rau, bỏ lại thịt. Ban đầu, cô giáo không mấy bận tâm nhưng sau nhiều ngày quan sát, cô phát hiện thêm một điều lạ. Đó là vào một buổi trưa, cô bắt gặp Chenchen lén gói phần thịt chưa ăn rồi cất vào cặp. Khi được hỏi nguyên do, cậu chỉ đáp rằng muốn mang về cho ông nội.

Hoàn cảnh đáng thương của Chenchen lúc này mới được phơi bày.

Chenchen

Cha cậu qua đời sớm vì bệnh tật, một thời gian sau thì mẹ cậu tái hôn và chuyển đến thành phố khác sinh sống. Từ đó trở đi, Chenchen chỉ có thể sống dựa vào người ông 73 tuổi của mình. Ông đã già yếu, không có khả năng lao động nên Chenchen và ông sống rất vất vả. Ông luôn dành thức ăn ngon cho Chenchen và không bao giờ ăn thịt. Chứng kiến cảnh đó, lòng Chenchen nặng trĩu. Cũng vì thế, khi nhà trường phát bữa trưa bổ dưỡng mỗi ngày với rau và thịt, cậu đã tìm cách "báo đáp" ông nội, bằng cách gói phần thịt mang về cho ông.

Mãi đến khi được cô giáo chú ý và hỏi thăm, Chenchen mới lặng lẽ tiết lộ lý do: "Ông nội không bao giờ được ăn những món ngon như thế này. Bố và bà nội em đều mất cả rồi. Em sợ ông nội cũng sẽ ra đi, và rồi em sẽ không còn người thân nào nữa."

Một câu nói đơn giản, không dùng từ ngữ hoa mỹ, nhưng lại diễn tả trọn vẹn nỗi sợ hãi và lo lắng sâu kín nhất của một đứa trẻ.

Nghe vậy, cô giáo không kìm được nước mắt. Cô quay mặt đi, lau nước mắt liên tục.

Cậu bé mới chỉ 9 tuổi, độ tuổi đáng lẽ ra phải được cha mẹ ôm ấp, nhưng cậu đã nếm trải nỗi đau mất mát người thân. Giờ đây, cậu sợ rằng người thân duy nhất của mình cũng sẽ bỏ rơi đi, vì vậy cậu cố gắng hết sức để lại những điều tốt đẹp nhất cho ông nội.

Chenchen làm mọi thứ vì ông nội

Sau đó, cô giáo đã đến thăm ông nội 73 tuổi của cậu bé, trao cho ông sữa và bánh mì, cũng như vài miếng thịt mà Chenchen đã dành dụm và gói trong một chiếc túi sạch. Cô cũng khuyên ông nội Chenchen hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Nếu một ngày ông chẳng may ra đi, cô sẽ thay ông nuôi nấng Chenchen, lo cho việc học và đồng hành cùng cậu.

Lắng nghe những lời nói chân thành này, ông nội rơi nước mắt. Lời hứa đã trở thành niềm an ủi lớn nhất trong lòng ông lão.

Niềm vui chưa dừng lại ở đó. Sau khi biết được câu chuyện, uỷ ban thôn và hội phụ nữ địa phương đã can thiệp. Họ tình nguyện cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày cho hai ông cháu và giúp Chenchen hưởng các chính sách dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Cuộc sống đôi khi có thể khó khăn, nhưng lòng tốt luôn còn đó. Hy vọng với sự can thiệp này, cuộc sống của Chenchen và ông nội sẽ được cải thiện, bớt đau khổ và nhiều hạnh phúc hơn. Và mong rằng mọi đứa trẻ gặp khó khăn sẽ được che chở dịu dàng và có một tương lai tươi sáng.

Theo Sohu