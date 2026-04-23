"Học Y còn không bằng đi bán bánh nướng" - Quan điểm của một phụ huynh khiến cả mạng xã hội bùng nổ tranh luận!

Một phụ huynh Trung Quốc mới đây gây tranh cãi khi đăng video con trai làm bánh nướng cùng những quan điểm về ngành Y. Con trai của người này là sinh viên Y, trông còn khá trẻ, chưa rõ là bậc đại học hay sau đại học. Nhưng điều gây chú ý là trong đoạn video, cậu không mặc áo blouse mà lại đứng trong bếp… học làm bánh nướng.

Người mẹ đứng quay video, nửa đùa nửa thật nói: "Sau này con bán bánh nướng còn kiếm được nhiều tiền hơn học Y, lại sống lâu hơn, quan trọng là không bị AI thay thế". Nghe qua có vẻ “ngược đời”. Thông thường, nếu thấy con học Y mà đi làm đồ ăn vặt, nhiều phụ huynh sẽ cho rằng con không lo chính nghiệp. Nhưng với người mẹ này, điều đó lại trở thành niềm tự hào.

Bất ngờ là, câu chuyện này lại nhận được rất nhiều sự đồng tình.

Nhiều người cho rằng: Học Y cần thời gian dài, là gánh nặng lớn với gia đình không dư dả. Chưa dừng lại ở đó, nghề bác sĩ còn nổi tiếng với cường độ cao, áp lực lớn. Vì vậy, trong mắt nhiều phụ huynh hiện nay, học Y dần trở thành lựa chọn "đầu tư lớn nhưng chưa chắc thu về tương xứng". Ngắn hạn thì tốn kém, dài hạn dù làm được bác sĩ cũng có thể phải đánh đổi bằng sức khỏe.

Trong bối cảnh hiện nay, ngay cả người có bằng đại học hay thạc sĩ cũng chưa chắc tìm được công việc như ý. Những nghề từng bị xem là bình thường hay ít giá trị giờ đây lại được nhìn nhận khác đi. Xã hội cần bác sĩ, cần nhà khoa học nhưng cũng cần cả những người bán đồ ăn như bánh nướng. Chỉ cần là lao động chân chính, kiếm tiền hợp pháp thì không có nghề nào là không đáng trân trọng.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người thực sự ngưỡng mộ không phải là việc “bán bánh nướng có vẻ tốt hơn học Y”. Mà là cậu bé này có một người mẹ rất cởi mở. Trong giáo dục hiện nay, nhiều phụ huynh vẫn đặt nặng tư duy "bằng cấp, lương cao", vô tình áp đặt kỳ vọng lên con, mà quên mất việc mỗi đứa trẻ có năng lực và hướng đi khác nhau. Ngược lại, người mẹ trong câu chuyện đã phá vỡ suy nghĩ "học giỏi là phải làm nghề danh giá". Chị chọn tôn trọng con, cho con quyền thử và lựa chọn.

Tuy vậy, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm "học Y không bằng bán bánh nướng".

Một số ý kiến cho rằng, việc so sánh giữa một ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao như y khoa với một công việc lao động phổ thông là khá khập khiễng. Bởi lẽ, thu nhập có thể là yếu tố dễ nhìn thấy nhất, nhưng giá trị của tri thức, của nghề nghiệp mang tính chuyên môn sâu lại không thể đo đếm trong ngắn hạn.

Có người thẳng thắn bày tỏ, nếu chỉ xét ở góc độ "kiếm tiền nhanh, sống nhẹ nhàng", nhiều công việc khác cũng có thể vượt qua các ngành học thuật. Nhưng xã hội vẫn cần những người chấp nhận đi con đường dài, đầu tư vào tri thức, nghiên cứu và chuyên môn để tạo ra giá trị bền vững.

Bên cạnh đó, không ít phụ huynh cũng lo ngại rằng những thông điệp như vậy, nếu bị hiểu sai, có thể khiến một bộ phận học sinh nảy sinh tâm lý "ngại khó", dễ dàng từ bỏ những ngành học đòi hỏi nỗ lực cao chỉ vì thấy áp lực lớn trước mắt.

Dẫu vậy, ở một góc nhìn khác, câu chuyện này có lẽ không nhằm phủ nhận giá trị của việc học hay của ngành y, mà chỉ gợi mở một điều: lựa chọn nghề nghiệp không nên chỉ dựa trên định kiến nghề nào mới là thành công mà cần dựa trên sự phù hợp, khả năng theo đuổi lâu dài và cả điều kiện thực tế của mỗi gia đình.