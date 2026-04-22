Lời khuyên cho phụ huynh có con sắp thi vào lớp 10 công lập

Kỳ thi vào lớp 10 là một trong những cột mốc căng thẳng nhất của học sinh và cả gia đình, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Không chỉ bởi tỷ lệ cạnh tranh cao, mà đây còn là lần đầu tiên nhiều em phải đối diện với một kỳ thi mang tính sàng lọc rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, vai trò của phụ huynh không đơn thuần là người nhắc nhở việc học, mà trở thành điểm tựa tâm lý, người định hướng và đồng hành đúng cách để con bước qua giai đoạn này một cách vững vàng.

Đừng để kỳ vọng trở thành áp lực vô hình

Áp lực lớn nhất với nhiều học sinh không nằm ở đề thi, mà đến từ kỳ vọng của gia đình. Khi mục tiêu đặt ra vượt quá năng lực thực tế, trẻ rất dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất tự tin, thậm chí học trong tâm thế sợ hãi.

Thay vì liên tục nhắc đến chuyện “phải đỗ”, phụ huynh nên cùng con xác định mục tiêu phù hợp, có tính khả thi và lộ trình rõ ràng. Một mục tiêu vừa sức sẽ giúp con giữ được tinh thần ổn định và bền bỉ hơn trong suốt quá trình ôn thi.

Học hiệu quả quan trọng hơn học nhiều

Không ít phụ huynh lựa chọn cách “nhồi lịch” học thêm dày đặc với mong muốn con đạt kết quả cao. Tuy nhiên, học quá tải lại dễ phản tác dụng khi học sinh mất tập trung, giảm khả năng tiếp thu. Điều cần thiết là một thời gian biểu cân đối giữa học - nghỉ - vận động.

Phụ huynh nên hỗ trợ con xây dựng thói quen học tập khoa học, ưu tiên chất lượng thay vì số lượng, đồng thời khuyến khích con tự học - yếu tố then chốt giúp các em chủ động và tiến bộ lâu dài.

Quan tâm đến sức khỏe tinh thần của con

Giai đoạn cận thi thường đi kèm với những biểu hiện như mất ngủ, căng thẳng, dễ cáu gắt. Đây là phản ứng tâm lý khá phổ biến nhưng nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập. Lúc này, điều con cần không phải là áp lực thêm, mà là sự thấu hiểu.

Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, một lời động viên đúng lúc hay đơn giản là không khí gia đình thoải mái cũng đủ giúp con “giải tỏa” đáng kể. Tránh so sánh con với người khác, bởi điều đó chỉ khiến các em thêm áp lực và tự ti.

Chủ động nắm thông tin để định hướng đúng

Kỳ thi vào lớp 10 không chỉ là chuyện học, mà còn là bài toán lựa chọn. Phụ huynh cần chủ động cập nhật các thông tin về tuyển sinh, điểm chuẩn, cách tính điểm và quy chế thi để tư vấn cho con một cách hợp lý.

Việc đăng ký nguyện vọng nên dựa trên năng lực thực tế và mức độ cạnh tranh của từng trường, tránh đặt toàn bộ kỳ vọng vào một lựa chọn duy nhất. Một chiến lược nguyện vọng thông minh sẽ giúp tăng cơ hội trúng tuyển và giảm áp lực đáng kể.

Thực tế, không phải học sinh nào cũng phù hợp với hệ công lập, và việc không đạt kết quả như mong muốn không đồng nghĩa với thất bại. Các lựa chọn như trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp hay những mô hình học tập khác vẫn có thể mang lại môi trường phát triển tốt. Điều quan trọng là tìm được nơi phù hợp với năng lực và định hướng của con, thay vì chạy theo một chuẩn mực duy nhất.

Kỳ thi vào lớp 10 suy cho cùng cũng chỉ là một chặng nhỏ trong hành trình dài của con. Điều phụ huynh có thể làm tốt nhất không phải là gây áp lực, mà là đồng hành. Khi con cảm thấy được tin tưởng và hỗ trợ, các em sẽ có thêm động lực để cố gắng. Sự bình tĩnh, thấu hiểu và định hướng đúng lúc của gia đình chính là yếu tố giúp con không chỉ vượt qua kỳ thi, mà còn trưởng thành hơn sau mỗi thử thách.