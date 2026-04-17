Lộ diện những gương mặt hot nhất trong kỳ thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2026

Ngày 13/4, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) chính thức công bố điểm thi năng khiếu chuyên ngành Diễn viên, đây là một trong những kỳ thi nghệ thuật được quan tâm nhất tại Trung Quốc mỗi năm. Danh sách top đầu nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi khi quy tụ nhiều gương mặt vừa có ngoại hình nổi bật, vừa cho thấy tiềm năng phát triển rõ rệt.

Theo đó, đứng đầu kết quả kỳ thi năng khiếu năm 2026 là Lục Tuấn Hạo (Lu Junhao), đến từ Vũ Hán (Hồ Bắc). Sở hữu gương mặt sáng, đường nét rõ ràng và ánh mắt có chiều sâu, nam sinh được đánh giá có “cảm giác điện ảnh” ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Điều đáng nói là hành trình của anh không hề dễ dàng khi năm 2025 từng xếp hạng 54 tại Bắc Ảnh và đứng thứ 5 chuyên ngành nhạc kịch của Học viện Hý kịch Trung ương nhưng trượt vì điểm văn hóa. Sau 1 năm, màn “quay xe” ngoạn mục giúp Lục Tuấn Hạo vươn lên vị trí số 1, đồng thời còn đứng đầu cả chuyên ngành nhạc kịch của Nhạc viện Thượng Hải, trở thành “thủ khoa kép” hiếm hoi.

Xếp thứ 2 cũng là một đại diện khác đến từ Vũ Hán (Hồ Bắc) là Hồ Vũ Viên. Tổng kết, top 5 năm nay lần lượt gồm Lục Tuấn Hạo, Hồ Vũ Viên, Trần Ái Mễ, Tang Sở Việt và Tống Văn Cúc. Trong đó, thí sinh đến từ tỉnh Hồ Bắc chiếm tới 3/5 vị trí, khiến nhiều người gọi vui đây là “cái nôi mới của nghệ thuật Trung Quốc”.

Ở phía nữ, Trần Ái Mễ (Amy Chen) là cái tên đáng chú ý khi đứng đầu nhóm nữ với 83,5 điểm, vượt xa mức đạt yêu cầu (76 điểm). Xuất thân là diễn viên nhí với hơn 11 năm kinh nghiệm, cô từng góp mặt trong nhiều dự án như Thanh Bình Nhạc, Trường Tân Hồ, Vân Chi Vũ. Đáng chú ý, Trần Ái Mễ từng tạm hoãn thi 1 năm để tham gia quay phim, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho cả diễn xuất lẫn học tập.

Trần Ái Mễ xếp vị trí số 3, đứng đầu nhóm các thí sinh nữ

Các vị trí tiếp theo cũng ghi nhận nhiều gương mặt đáng chú ý với Uông Mông Mông (Hàng Châu, Chiết Giang) xếp thứ 6. Thứ 7 là Thẩm Hân Nghiên (Ninh Ba), người đồng thời đạt hạng 6 chuyên ngành biểu diễn của Đại học Truyền thông Chiết Giang.

Mã Khanh Thần (Nội Mông) đứng thứ 8, thí sinh này từng thi nhiều trường nghệ thuật khác nhau với kết quả khá ổn định. Trong khi đó, Trương Thư Nhất (cũng đến từ Nội Mông) xếp thứ 9 và ghi dấu ấn khi lọt top 20 chuyên ngành nhạc kịch của Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Phản ứng của công chúng nước này khá đa chiều khi nhiều người khen dàn thí sinh năm nay có ngoại hình hài hòa, khí chất trẻ trung, phù hợp với màn ảnh. Ngược lại, một số ý kiến cho rằng các gương mặt top đầu vẫn còn khá an toàn, chưa thực sự có điểm nhận diện mạnh, thậm chí ảnh hồ sơ bị chỉnh sửa quá tay nên nhìn na ná nhau.

Dù đạt điểm cao ở vòng năng khiếu, các thí sinh vẫn phải vượt qua điều kiện bắt buộc về điểm văn hóa theo quy định để chính thức trúng tuyển. Ngoài ra, sinh viên khóa 2026 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cũng sẽ không được ký hợp đồng với các công ty quản lý bên ngoài trong thời gian học, nhằm đảm bảo việc đào tạo diễn ra hoàn toàn tập trung.

Kết quả năm nay của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh phản ánh rõ sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, từ những gương mặt đã quen với ống kính đến các tân binh lần đầu lộ diện, con đường bước vào ngành giải trí xứ tỷ dân ngày càng đòi hỏi nhiều hơn khi không chỉ cần ngoại hình, mà còn là thực lực và sự bền bỉ.

Theo Sina, QQ