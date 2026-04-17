Nam sinh 20 tuổi làm cùng lúc 3 công việc để nuôi cha mẹ bệnh tật: "Tôi sợ tốc độ kiếm tiền không theo kịp tốc độ già đi của họ"

Không phải ai ở tuổi đôi mươi cũng có thể sống một cuộc đời vô tư với giảng đường, bạn bè và những dự định cá nhân. Với nhiều người trẻ, áp lực không đến từ điểm số hay sự cạnh tranh, mà từ chính gia đình. Câu chuyện của sinh viên ở Hà Nam (Trung Quốc) dưới đây là ví dụ điển hình cho sự “trưởng thành bất đắc dĩ” như vậy.

Ngày 9/4, theo tờ QQ, tại An Dương (Hà Nam), một nam sinh 20 tuổi, được gọi là Tiểu Thôi gây chú ý khi tiết lộ mình vừa học đại học, vừa làm cùng lúc 3 công việc bán thời gian để duy trì cuộc sống của gia đình. Cha của cậu đã ngoài 70 tuổi, mắc u não và nhiều bệnh nền; mẹ cậu bị bại liệt do di chứng bại liệt trẻ em, không thể tự chăm sóc bản thân.

Dù hoàn cảnh nhọc nhằn, Tiểu Thôi vẫn giữ thái độ sống lạc quan. Cậu thậm chí còn cảm thấy bản thân mình may mắn và chính những khó khăn đã tạo nên con người cậu hôm nay, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện cuộc sống.

Điều khiến nhiều người xúc động nhất là nỗi lo rất cụ thể của nam sinh: “Tôi sợ tốc độ kiếm tiền của mình không theo kịp tốc độ già đi của cha mẹ”.

Tiểu Thôi vẫn giữ thái độ sống lạc quan

Nam sinh vừa học đại học, vừa làm cùng lúc 3 công việc bán thời gian để duy trì cuộc sống của gia đình

Với Tiểu Thôi, áp lực ấy không phải điều gì xa vời khi trong một lần cha phải trải qua một ca phẫu thuật lớn nhưng gia đình không đủ tiền, cậu đã bật khóc ngay tại bệnh viện. Khi đó, bác sĩ nói rằng cha cậu có thể chỉ sống thêm được vài năm nữa. Chính khoảnh khắc ấy đã trở thành bước ngoặt, khiến Tiểu Thôi tự nhủ rằng nhất định phải kiếm được tiền càng sớm càng tốt.

Từ đó, mong muốn lớn nhất của Tiểu Thôi không phải là thành tích hay danh tiếng, mà là trở thành chỗ dựa cho gia đình. “Tôi muốn mình nhanh chóng đủ khả năng để chăm sóc cha mẹ”, nam sinh chia sẻ. Cũng vì vậy, ngoài giờ học, Tiểu Thôi gần như không cho phép bản thân nghỉ ngơi hay sa đà vào giải trí. Cậu không dám chơi game, vì sợ nếu sa đà sẽ đánh mất chính mình, để thế giới ảo phá hủy cuộc sống thật.

Điều đáng chú ý là cách Tiểu Thôi nhìn nhận hoàn cảnh của mình. Cậu không coi đó là bi kịch để than vãn, mà là động lực để tiến lên. Không tự ti vì xuất thân nghèo khó, cũng không bi quan vì những ánh nhìn thiếu thiện cảm từ bên ngoài, Tiểu Thôi chọn cách đối diện và thích nghi. Với nam sinh này, nỗ lực không phải để chứng minh với ai, mà là để không bỏ lỡ thời gian bên gia đình.

Câu chuyện của Tiểu Thôi sau đó đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng. Quỹ hỗ trợ của một cơ quan tại địa phương đã trao tặng nam sinh 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng) nhằm phần nào hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Quỹ hỗ trợ đã trao tặng anh 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng)

Câu chuyện của Tiểu Thôi không chỉ là bài học về nghị lực vượt khó, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của thời gian và sự gắn kết gia đình. Trong nhịp sống hối hả, khi nhiều người trẻ vẫn còn mải mê với những giá trị phù hoa, hình ảnh một nam sinh 20 tuổi gồng gánh cả gia đình trên vai bằng sự lạc quan đáng kinh ngạc đã chạm đến trái tim của nhiều người.

Nỗ lực của Tiểu Thôi không chỉ để thay đổi số phận, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để giữ lại những phút giây quý giá bên cha mẹ. Suy cho cùng, trưởng thành không phải là khi chúng ta làm được những điều vĩ đại mà là khi chúng ta đủ bản lĩnh để trở thành điểm tựa vững chãi nhất cho những người mình thương yêu. Hy vọng rằng với sự đồng hành của cộng đồng và ý chí kiên cường sẵn có, hành trình phía trước của chàng trai trẻ sẽ bớt đi những gập ghềnh, để nụ cười lạc quan ấy mãi nở trên môi.

Theo QQ