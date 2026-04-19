4 kiểu "thông minh giả" ở trẻ dễ khiến cha mẹ lầm tưởng: Nếu không sớm sửa đổi, tương lai con khó thành công

Trong quá trình trưởng thành của con cái, bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng mong muốn con mình nhanh nhẹn, thông minh. Tuy nhiên, có những đứa trẻ bề ngoài trông rất lanh lợi nhưng thực tế lại là "thông minh giả". Nếu cha mẹ không kịp thời phát hiện và điều chỉnh, những biểu hiện này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tương lai của trẻ.

Dưới đây là 4 kiểu "thông minh giả" điển hình và cách để cha mẹ cùng con thay đổi.

Khôn lỏi và thích chiếm lợi nhỏ về mình

Một số trẻ rất giỏi luồn lách và luôn tìm cách chiếm phần hơn trong những việc nhỏ nhặt. Chẳng hạn, khi chơi trò chơi cùng bạn bè, trẻ thường lén gian lận; khi chia đồ ăn hay đồ chơi, trẻ sẽ tìm mọi cách để lấy nhiều hơn cho mình.

Ngắn hạn, trẻ có thể nhận được một chút lợi ích, nhưng về lâu dài, trẻ sẽ mất đi sự tin tưởng của bạn bè và trở nên cô lập. Các nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, những người thích chiếm lợi nhỏ thường thiếu tầm nhìn xa và tư duy tổng thể. Những đứa trẻ này khi lớn lên thường khó đứng vững trong xã hội vì không biết cách hợp tác và chia sẻ.

Ảnh minh họa

Giải pháp cho cha mẹ:

- Thiết lập giá trị đúng đắn: Hãy nói cho trẻ hiểu chiếm lợi nhỏ là hành vi thiếu đạo đức và khiến người khác coi thường. Chỉ có nỗ lực tự thân mới mang lại thành quả xứng đáng.

- Hướng dẫn trẻ cách chia sẻ: Khuyến khích trẻ chia sẻ đồ chơi, thức ăn với bạn bè để trải nghiệm niềm vui khi mang lại hạnh phúc cho người khác.

- Bồi dưỡng ý thức hợp tác: Cho trẻ tham gia các hoạt động tập thể như bóng đá, bóng rổ để trẻ hiểu được sức mạnh của việc phối hợp nhóm.

Chỉ nói không làm và thích khoe khoang

Có những đứa trẻ rất khéo miệng, nói chuyện gì cũng đạo lý rành rọt nhưng lại hiếm khi bắt tay vào làm. Trẻ thích khoe khoang, thổi phồng năng lực và thành tích của bản thân trước mặt người khác. Kiểu trẻ này thường hứa hẹn rất nhiều nhưng thực tế lại không bỏ ra nỗ lực tương xứng.

Hành vi này dễ khiến trẻ hình thành thói quen trì hoãn và lười biếng. Trẻ sẽ trở nên bốc đồng, không muốn làm việc một cách thực tế. Khi trưởng thành, trẻ dễ rơi vào tình trạng "khéo miệng nhưng tay chân vụng về", khó đạt được thành tựu thực sự.

Giải pháp cho cha mẹ:

- Nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động: Sử dụng các câu chuyện thực tế để trẻ hiểu rằng chỉ có hành động mới hiện thực hóa được mục tiêu.

- Giúp trẻ lập kế hoạch: Khi trẻ có mục tiêu, hãy cùng con chia nhỏ kế hoạch và giám sát việc thực hiện. Hãy cổ vũ kịp thời để trẻ có động lực kiên trì.

- Rèn luyện tính tự kỷ luật: Tự giác là chìa khóa của thành công. Cha mẹ có thể rèn cho trẻ thói quen dậy đúng giờ, hoàn thành bài tập và ngủ đúng giấc mỗi ngày.

Thích thể hiện bản thân và thiếu tôn trọng người khác

Một số trẻ rất thích trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trong lớp học, trẻ thường xuyên ngắt lời giáo viên để tranh trả lời câu hỏi; trong các buổi giao lưu, trẻ không ngừng khoe khoang về ưu điểm của mình.

Hành vi này có thể giúp trẻ nhận được sự chú ý nhất thời nhưng lại khiến người xung quanh cảm thấy khó chịu. Một người không biết tôn trọng người khác sẽ rất khó xây dựng được các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Về lâu dài, trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống do tính ích kỷ và tự đại của mình.

Ảnh minh họa

Giải pháp cho cha mẹ:

- Dạy trẻ về sự tôn trọng: Hãy nhắc nhở con rằng mỗi người đều có ưu và nhược điểm riêng. Cần biết lắng nghe ý kiến của người khác và không nên tùy tiện ngắt lời.

- Hướng dẫn cách thể hiện bản thân đúng mực: Cho phép trẻ thể hiện tài năng trong những dịp phù hợp nhưng cần khiêm tốn. Hãy để trẻ hiểu rằng tài năng thực sự không cần phải cố gắng phô trương.

- Bồi dưỡng lòng trắc ẩn: Cha mẹ có thể thông qua các trò chơi hoặc hoạt động thực tế để trẻ học cách đứng ở góc độ của người khác để cảm nhận và thấu hiểu.

Trốn tránh trách nhiệm và luôn tìm lý lẽ biện minh

Khi mắc sai lầm, những đứa trẻ này thường không sẵn lòng thừa nhận mà luôn tìm đủ mọi lý do để bào chữa. Nếu thi trượt, trẻ đổ lỗi đề khó hoặc thầy dạy không hay; nếu mâu thuẫn với bạn, trẻ nói tại bạn ra tay trước.

Việc trốn tránh trách nhiệm sẽ khiến trẻ mất đi cơ hội để trưởng thành, vì không nhìn vào nguyên nhân từ bản thân thì sẽ không bao giờ thực sự sửa được lỗi sai. Lớn lên, trẻ sẽ thiếu đi sự can đảm và bản lĩnh khi đối mặt với khó khăn, thử thách.

Giải pháp cho cha mẹ:

- Cổ vũ tinh thần trách nhiệm: Hãy dạy trẻ rằng ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Mắc lỗi không đáng sợ, quan trọng là dũng cảm thừa nhận và nỗ lực sửa đổi.

- Giúp trẻ phân tích vấn đề: Khi trẻ làm sai, đừng vội vã phê bình mà hãy cùng trẻ phân tích nguyên nhân để con hiểu mình sai ở đâu và làm thế nào để tránh lặp lại.

- Áp dụng hình phạt phù hợp: Khi trẻ phạm lỗi, cần có những hình phạt thích đáng để trẻ hiểu được cái giá của hành vi sai trái. Tuy nhiên, hình phạt cần chừng mực, tránh làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ.

Quá trình trưởng thành của con cái là một hành trình dài, cha mẹ cần quan sát kỹ những thay đổi về tâm lý và hành vi của con. Nếu thấy trẻ có những biểu hiện của "thông minh giả", hãy kiên nhẫn dẫn dắt để con hình thành những giá trị sống đúng đắn và thói quen tốt.