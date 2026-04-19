Học sinh trường tư thục, dân lập cũng được hưởng QUYỀN LỢI này: Rất nhiều phụ huynh vẫn chưa biết!

Từ ngày 01/9/2025, chính sách miễn học phí cho học sinh trên cả nước đã chính thức được triển khai, áp dụng với toàn bộ học sinh công lập từ mầm non đến hết lớp 12. Đây là tin vui dành cho nhiều phụ huynh.

Theo thông tin Bộ GD-ĐT cung cấp ngày 28/2/2025, Bộ Chính trị đã đồng ý với đề xuất miễn học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến giáo dục phổ thông. Trước đó, các quy định hiện hành đã miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh từ tiểu học đến hết THCS tại các trường công lập.

Tuy nhiên, điểm mới của chính sách lần này là mở rộng phạm vi miễn học phí. Cụ thể, từ năm học 2025-2026, toàn bộ học sinh công lập, bao gồm trẻ mầm non từ 3 tháng tuổi, học sinh tiểu học, THCS và THPT đều sẽ được miễn học phí.

Với học sinh đang theo học tại các trường dân lập, tư thục, Nhà nước cũng có cơ chế hỗ trợ. Theo đó, học sinh các trường này sẽ được cấp bù học phí tương đương mức học phí của trường công lập theo quy định của pháp luật. Phần chênh lệch giữa học phí trường tư thục, dân lập và mức hỗ trợ từ Nhà nước sẽ do gia đình học sinh chi trả.

Mức hỗ trợ ra sao?

Ví dụ nhà anh A có con đi học nhà trẻ ở một trường tư thục tại quận 5, TP.HCM với học phí của trường này là 5 triệu đồng/tháng. Từ 1.9.2025, bé nhà anh A được ngân sách hỗ trợ 200.000 đồng/tháng học phí. Anh A phải đóng phần chênh lệch học phí là 4.800.000 đồng cho nhà trường. Việc hỗ trợ học phí được thực hiện bằng số thời gian trẻ thực học tại trường và không quá 9 tháng/năm học.

Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 và các năm học tiếp theo trên địa bàn TP.HCM

Như vậy, dù không được miễn hoàn toàn như học sinh công lập, học sinh trường dân lập, tư thục vẫn được hưởng một phần hỗ trợ từ chính sách mới. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Chính sách miễn học phí từ năm học 2025-2026 được xem là một bước tiến lớn, không chỉ trong việc mở rộng cơ hội học tập mà còn thể hiện nỗ lực của Nhà nước trong việc hỗ trợ toàn diện cho học sinh ở mọi loại hình trường học.

Hiểu Đan (tổng hợp)