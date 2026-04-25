Nàng Bân là ai? Vì sao gọi rét tháng Ba âm lịch là rét nàng Bân?

Trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam, “rét nàng Bân” là cách gọi quen thuộc để chỉ những đợt lạnh muộn bất chợt xuất hiện vào tháng Ba âm lịch. Khi mùa xuân đã gần tàn, tiết trời tưởng chừng ấm hẳn, thì cái rét se se lại bất ngờ quay lại, gợi nhắc một câu chuyện dân gian giàu ý nghĩa.

Không chỉ là một hiện tượng thời tiết, “rét nàng Bân” còn mang trong mình màu sắc văn hóa rất riêng. Người dân miền Bắc, đặc biệt là ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, thường cảm nhận rõ sự thay đổi này, sau những ngày nắng nóng lên tới 35-38 độ C, không khí bỗng dịu lại, mát mẻ và dễ chịu hơn khi đợt rét muộn tràn về.

Nàng Bân là ai?

Theo nhiều dị bản dân gian được lưu truyền ở đồng bằng Bắc Bộ, nàng Bân là con gái của Ngọc Hoàng - vị vua cai quản thiên đình. Sinh ra và lớn lên nơi thiên cung, nàng có tính tình hiền lành, đảm đang, luôn hết lòng vì người mình yêu.

Truyền thuyết kể rằng, nàng Bân vốn vụng về trong việc may vá nhưng lại rất chăm chỉ. Trước ngày lấy chồng, nàng quyết tâm tự tay may một chiếc áo ấm làm quà. Tuy nhiên, vì làm chậm và liên tục phải tháo ra đan lại, chiếc áo mãi đến khi hoàn thành thì mùa đông đã qua, tiết trời chuyển sang xuân, không còn lạnh nữa.

Thương con gái, Ngọc Hoàng đã cho một đợt rét muộn quay trở lại vào tháng Ba để chồng nàng có dịp mặc chiếc áo mới. Từ đó, dân gian gọi những đợt lạnh bất ngờ cuối xuân là “rét nàng Bân”. Cách gọi này không chỉ giải thích hiện tượng thời tiết mà còn gửi gắm một câu chuyện giàu tính nhân văn, đậm chất tưởng tượng của người Việt.

Tranh minh hoạ: Nhóm Liber

Một số dị bản khác lại kể rằng, vì lo lắng con gái đến tuổi cập kê mà chưa có chồng, Ngọc Hoàng đã hứa gả nàng cho một vị thần hiền lành.

Trước ngày cưới, nàng Bân ngày đêm miệt mài đan áo, hết sửa rồi lại làm, khiến mùa đông trôi qua mà áo vẫn chưa xong. Đến khi hoàn thành thì trời đã sang tháng Ba, thời điểm lẽ ra không còn rét, nên Ngọc Hoàng phải “gửi lại” một chút lạnh để trọn vẹn tấm lòng của con gái.

Vì sao “rét nàng Bân” xuất hiện vào tháng Ba?

Xét dưới góc độ khoa học, hiện tượng rét nàng Bân ở miền Bắc Việt Nam thường xảy ra vào khoảng tháng Ba âm lịch, tương ứng với tháng Tư dương lịch. Đây là thời điểm giao mùa, khi những đợt không khí lạnh cuối cùng từ phương Bắc tràn xuống.

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân chủ yếu là do gió mùa Đông Bắc yếu tăng cường muộn. Những khối không khí lạnh này tuy không mạnh như trong mùa đông nhưng vẫn đủ khiến nhiệt độ giảm đột ngột từ 5 đến 8 độ C. Nhiệt độ trung bình ở nhiều nơi có thể xuống dưới 20 độ C, tạo cảm giác se lạnh giữa những ngày xuân vốn đang ấm áp.

Đặc trưng của đợt rét này thường đi kèm mưa nhỏ hoặc mưa phùn. Nguyên nhân là khối không khí lạnh cuối mùa không di chuyển thẳng từ Bắc xuống Nam mà lệch về phía Đông, đi qua vịnh Bắc Bộ, mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền. Vì vậy, bầu trời thường âm u, độ ẩm cao, không khí lạnh nhưng không khô hanh.

Thời gian của một đợt rét nàng Bân thường kéo dài khoảng 2-3 ngày, có năm có thể kéo dài gần một tuần. Trong giai đoạn giao mùa, một số nơi còn xuất hiện mưa rào và dông, thậm chí có thể kèm theo lốc xoáy cục bộ, mưa đá hoặc gió giật mạnh. Tuy nhiên, nhìn chung đây không phải là đợt rét khắc nghiệt mà chủ yếu tạo cảm giác lạnh bất ngờ.

Đáng chú ý, dưới tác động của biến đổi khí hậu, hiện tượng này không còn diễn ra đều đặn như trước. Có năm xuất hiện nhiều đợt liên tiếp, nhưng cũng có năm hoàn toàn vắng bóng, khiến quy luật thời tiết trở nên khó dự đoán hơn.

Dù khoa học có thể giải thích rõ ràng nguyên nhân, câu chuyện về rét nàng Bân vẫn được lưu truyền như một nét đẹp trong đời sống văn hóa. Thay vì gọi bằng những thuật ngữ khô khan như “khối không khí lạnh” hay “gió mùa Đông Bắc”, người Việt lựa chọn một cách gọi mềm mại, giàu hình ảnh, khiến thiên nhiên trở nên gần gũi và có câu chuyện riêng.

Trong những ngày rét muộn, việc chủ động bảo vệ sức khỏe vẫn rất cần thiết. Người dân nên theo dõi các bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để cập nhật tình hình thời tiết. Đồng thời, việc giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng cổ, ngực và bàn chân cùng chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung vitamin và vận động nhẹ nhàng sẽ giúp tăng sức đề kháng trong giai đoạn giao mùa.