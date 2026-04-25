Mẹ đơn thân "chân cứng như đá" vì vác xi măng liên tục trong 16 năm nuôi con ăn học

Câu chuyện về một người mẹ đơn thân ở Trung Quốc đã vác bao xi măng nặng tại các công trường xây dựng để chăm sóc và trang trải học phí cho con gái đã khiến nhiều người xúc động. Người phụ nữ 40 tuổi có đôi chân săn chắc "như đá" vì làm việc nặng nhọc trong suốt 16 năm để nuôi con. Ông chủ của Wei nói cô làm việc cần mẫn hơn cả nam giới.

Wei Guiyun, 40 tuổi, đến từ huyện Qidong, thành phố Hengyang, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, đã trở nên nổi tiếng trên mạng sau khi chia sẻ câu chuyện của mình.

Wei Guiyun, 40 tuổi, vác xi măng liên tục trong 16 năm để nuôi con

Năm 2010, ở tuổi 24, Wei bắt đầu công việc lao động chân tay trong khi nuôi hai con nhỏ. Lúc đó, con gái cô được 2 tuổi và con trai chỉ vài tháng tuổi.

"Với hai đứa con, áp lực tài chính rất lớn. Cha của chúng không muốn giúp chăm sóc con, vì vậy tôi phải tìm việc làm để nuôi sống gia đình. Công việc này cho phép tôi làm cả hai việc và tôi có thể nhận lương ngay trong ngày", Wei nói.

Trong suốt 16 năm qua, Wei ngày nào cũng vác những bao xi măng nặng 25kg lên xuống cầu thang. Mỗi bao xi măng, Wei kiếm được 3 nhân dân tệ cho mỗi bao xi măng mỗi tầng, tức là kiếm được khoảng 300 nhân dân tệ (44 đô la Mỹ) nếu vác 100 bao.

Vào thời điểm sung sức nhất, Wei từng vác tổng cộng 150kg mỗi chuyến và thậm chí còn làm việc không ngừng nghỉ ngay cả trong kỳ kinh nguyệt.

Trong 16 năm qua, thu nhập hàng tháng của cô đã tăng dần từ hơn 2.000 nhân dân tệ (300 đô la Mỹ) lên 9.000 nhân dân tệ, trong khi cân nặng của bà tăng từ 60kg lên 75kg.

"Mọi người không tin là bây giờ tôi nặng 75kg. Vác những vật nặng lên xuống cầu thang đã giúp tôi có cơ bắp săn chắc. Chân tôi cứng như đá", cô nói.

"Công việc rất mệt mỏi. Bố mẹ tôi thương tôi, và các con tôi lúc đầu không hiểu, thậm chí còn thấy hơi xấu hổ. Nhưng khi lớn lên, chúng dần dần hiểu ra". Wei ly thân với chồng chỉ vài tháng sau khi con trai chào đời, và sau đó hai người chính thức ly hôn.

Nhờ nỗ lực của bản thân, giờ đây cô đã xây được nhà ở quê nhà.

Từ tháng 3 năm 2025, cô cũng bắt đầu chia sẻ cuộc sống của mình trên mạng xã hội với tên gọi "Chị Wei Người Khuân Vác", thu hút gần 450.000 người theo dõi và kiếm được khoảng 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

"Khi tôi cực kỳ mệt mỏi, cơ thể tôi muốn bỏ cuộc, nhưng trong lòng tôi thì không bao giờ. Tôi có hai con cần nuôi và tôi muốn kiếm đủ tiền để cho chúng đi học đại học. Đó luôn là động lực của tôi. Con gái tôi sắp thi đại học và tôi hy vọng con bé có thể vào được một trường đại học tốt", Wei nói.

Mùa hè năm ngoái, do sự cạnh tranh gay gắt ở thị trường địa phương, cô đã chuyển đến Quảng Châu ở miền nam Trung Quốc và gia nhập một đội vận chuyển địa phương, trở thành người phụ nữ duy nhất và là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm.

Thời điểm sung sức nhất, Wei có thể vác đến 150kg xi măng/chuyến

Trong ngày thử việc đầu tiên, cô ấy đã gây ấn tượng với mọi người trong nhóm, kiếm được hơn 700 nhân dân tệ (100 đô la Mỹ) chỉ trong một ngày và ngay lập tức được nhận vào làm.

Câu chuyện của Wei đã làm lay động sâu sắc vô số cư dân mạng Trung Quốc.

Một người nói: "Cô ấy đã làm được điều mà nhiều người đàn ông không thể. Thật đáng kinh ngạc".

Một người khác thêm vào: "Phụ nữ có vẻ yếu đuối, nhưng lại trở nên mạnh mẽ khi làm mẹ. Chồng cô ấy đâu? Ngay cả sau khi ly hôn, anh ta vẫn phải chu cấp nuôi con. Người phụ nữ này thực sự kiên cường, nhưng khó khăn vẫn là khó khăn".

Theo SCMP